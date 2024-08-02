Юристы рассказали, как наказать кафе, в котором вы отравились
В первую очередь следует обратиться к врачу — и за лечением, и за доказательствами
02 августа 2024, 11:20, ИА Амител
Каждый раз, посещая общепит, мы доверяем жизнь и здоровье поварам, которых чаще всего даже не видим. А порой они подводят. Как доказать вину заведения и привлечь к ответственности его владельцев, "Секрету фирмы" рассказали юристы.
В первую очередь при недомогании после посещения кафе следует обратиться к врачу. Ему нужно описать все симптомы и попросить зафиксировать их в карте. Если же вас положили в больницу, то следует запросить выписной эпикриз. Это будет доказательством того, что здоровью причинен вред, говорит ведущий юрист ЕЮС Дмитрий Безделин. Чем раньше удастся собрать доказательства – тем лучше.
Адвокат Олег Матюнин рекомендует сохранить чек об оплате заказа в кафе. Если ужинали с друзьями, попросите их поделиться фотографиями и видео, которые они могли сделать в заведении. Запишите контакты возможных свидетелей. Все это пригодится в суде.
После этого следует пожаловаться на кафе в Роспотребнадзор. Сделать это можно как лично, так и онлайн через сайт. Ведомство устроит внеплановую проверку, которая зафиксирует нарушения, если они есть.
В случае, когда пострадало много людей, эксперты советуют обращаться в полицию. Правоохранители проведут дополнительную проверку, что может стать еще одним доказательством в суде.
Заместитель гендиректора юридической фирмы "Зеленая защита" Дмитрий Кашинцев считает, что имеет смысл попытаться решить вопрос мирно. Для этого нужно составить официальную претензию на имя руководства кафе и отправить ее заказным письмом с уведомлением о вручении. Можно продублировать документ на электронную почту заведения. С помощью претензии можно попробовать возместить затраты на лечение, компенсировать недополученную зарплату за дни болезни, а также моральный ущерб.
"Также вы вправе рассчитывать на штраф в размере 50% от суммы иска, если заведение добровольно не удовлетворит ваши требования в досудебном порядке", – добавил он.
Если кафе проигнорирует вашу претензию или откажется возмещать ущерб, можно смело идти в суд. Заявление нужно подавать в районный или городской суд, если сумма иска превышает 100 тысяч рублей. Если меньше – то в мировой. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев суды встают на сторону потребителей, если факт отравления в заведении удалось доказать.
11:46:44 02-08-2024
Можно позакрывать эти тошниловки и не будет проблем...
12:52:31 02-08-2024
Петр (11:46:44 02-08-2024) Можно позакрывать эти тошниловки и не будет проблем... ...
И как вы будете определять, кого заранее закрывать, а кого нет? У них не висит вывеска "у нас можно отравиться".
11:54:34 02-08-2024
чуток невовремя- такие советы заходят после новогодних корпоративов.
это когда скушают по литру водки на крс, потом болеют - дескать салат был несвежий.