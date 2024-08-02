Юристы рассказали, как наказать кафе, в котором вы отравились

В первую очередь следует обратиться к врачу — и за лечением, и за доказательствами

02 августа 2024, 11:20, ИА Амител

Каждый раз, посещая общепит, мы доверяем жизнь и здоровье поварам, которых чаще всего даже не видим. А порой они подводят. Как доказать вину заведения и привлечь к ответственности его владельцев, "Секрету фирмы" рассказали юристы.

В первую очередь при недомогании после посещения кафе следует обратиться к врачу. Ему нужно описать все симптомы и попросить зафиксировать их в карте. Если же вас положили в больницу, то следует запросить выписной эпикриз. Это будет доказательством того, что здоровью причинен вред, говорит ведущий юрист ЕЮС Дмитрий Безделин. Чем раньше удастся собрать доказательства – тем лучше.

Адвокат Олег Матюнин рекомендует сохранить чек об оплате заказа в кафе. Если ужинали с друзьями, попросите их поделиться фотографиями и видео, которые они могли сделать в заведении. Запишите контакты возможных свидетелей. Все это пригодится в суде.

После этого следует пожаловаться на кафе в Роспотребнадзор. Сделать это можно как лично, так и онлайн через сайт. Ведомство устроит внеплановую проверку, которая зафиксирует нарушения, если они есть.

В случае, когда пострадало много людей, эксперты советуют обращаться в полицию. Правоохранители проведут дополнительную проверку, что может стать еще одним доказательством в суде.

Заместитель гендиректора юридической фирмы "Зеленая защита" Дмитрий Кашинцев считает, что имеет смысл попытаться решить вопрос мирно. Для этого нужно составить официальную претензию на имя руководства кафе и отправить ее заказным письмом с уведомлением о вручении. Можно продублировать документ на электронную почту заведения. С помощью претензии можно попробовать возместить затраты на лечение, компенсировать недополученную зарплату за дни болезни, а также моральный ущерб.

"Также вы вправе рассчитывать на штраф в размере 50% от суммы иска, если заведение добровольно не удовлетворит ваши требования в досудебном порядке", – добавил он.

Если кафе проигнорирует вашу претензию или откажется возмещать ущерб, можно смело идти в суд. Заявление нужно подавать в районный или городской суд, если сумма иска превышает 100 тысяч рублей. Если меньше – то в мировой. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев суды встают на сторону потребителей, если факт отравления в заведении удалось доказать.