НОВОСТИОбщество

Юрист: россияне будут платить налоги даже с туалетов на фундаменте

Такую постройку, предупредил эксперт, необходимо будет ставить на кадастровый учет

26 февраля 2025, 15:13, ИА Амител

Уличный туалет / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Уличный туалет / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России с 2025 года ввели налог на постройки на территории частных домов и дач, имеющие фундамент. Юрист Дмитрий Кваша рассказал Общественной службе новостей, каких конструкций это коснется и для чего это делается.

"Это сделано для того, чтобы пополнять бюджет. Такие методы применяются везде. Поэтому у нас снимают с автовладельцев, землевладельцев", – отметил эксперт.

Все конструкции регистрировать не обязательно. Только те, у которых есть фундамент.

"Бани-бочки, которые можно перемещать с места на место, можно не регистрировать. Если же это что-то, что стоит, и без ущерба, без разбора не может быть перемещено на другое место, то это уже основательная постройка, в том числе и теплица, и даже фундаментный туалет. Его тоже необходимо будет ставить на кадастровый учет", – предупредил Кваша.

Ранее главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алексей Кашепов оценил идею введения налога на бездетность.

Копилка / Фото: unsplash.com/Andre Taissin

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НОВОСТИОбщество

налоги Мнения экспертов

Комментарии 18

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гость

15:25:23 26-02-2025

Как в сказке Чиполлино.

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Musik

16:58:05 26-02-2025

гость (15:25:23 26-02-2025) Как в сказке Чиполлино.... это не сказка - это пророчество.
так же как и Незнайка.

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Гость

09:41:31 27-02-2025

Musik (16:58:05 26-02-2025) это не сказка - это пророчество.так же как и Незнайка.... Это теперь экстремистская литература. За чтение, распространение, храненение, цитирование, и за просмотр мультика и фильма могут и к ответственности привлечь.

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гость

15:26:40 26-02-2025

Строения, которые имеют прочную связь с землей. И это не обязательно фундамент.

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Гость

15:27:26 26-02-2025

коттеджи из морских контейнеров площадью в 200 квадратов можно я так полагаю вообще не ставить на учет и не платить

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Гость

15:28:16 26-02-2025

У синьора Помидора лицо не треснет, от барышей ?

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Гость

16:18:36 26-02-2025

Чотт я не понял. Где есть фундамент, или те, которые передвинуть нельзя?

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Гость

16:21:02 26-02-2025

Да, кого то освобождают от налогов, кому то добавляют.

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А

16:48:59 26-02-2025

Скоро введут налог на санузел и ванную комнату в квартирах, ведь дом на фундаменте стоит.

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Гость

19:36:27 26-02-2025

Веспасиан: "деньги не пахнут!"

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Даниил

20:16:49 26-02-2025

Так, граждане! Делаем бани, сортиры и сараи на колёсах!!!! У кого-то уже совсем кукуху срывает, не знают с кого лавандос содрать!

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Гость

00:13:51 27-02-2025

Государство активно плодит налоги, которые дороже администрировать, чем собирать, ничему не учимся... Уже был такой период, история циклична...

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Гость

07:53:54 27-02-2025

Что-то вспомнились конец девяностых, когда на Дальнем востоке свет давали по расписанию. У кого-то счастливых на балконах работали генераторы. Во Владике в частности. Неужели все возвращается?

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Гость

08:32:10 27-02-2025

Что интересно, гайки тянут приличным гражданам, а не отморозкам. Штрафы за побои, шум, самовыгул псин, пьяную езду, превышение скорости и тд смехотворны.

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Афиноген

08:39:45 27-02-2025

Дня не проходит ,чтобы не ввели какие нибудь штрафы или налоги.

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Гость

09:22:50 27-02-2025

Афиноген (08:39:45 27-02-2025) Дня не проходит ,чтобы не ввели какие нибудь штрафы или нало... есть ощущение, что государство готовится к большой инфляции, раз начали таким способом пытаться наполнить бюджет...

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Барнаульский

09:14:57 27-02-2025

Ну вроде есть и льготы. Льготы предусмотрены для построек площадью до 50 квадратных метров, причём освобождение от налога предоставляется только одному такому объекту на выбор. Также привилегии распространяются на инвалидов, ветеранов боевых действий. Идите на СВО и вам всё простят.

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Гость

10:40:17 27-02-2025

Барнаульский (09:14:57 27-02-2025) Ну вроде есть и льготы. Льготы предусмотрены для построек пл... сегодня есть, а завтра отменят))) плавали - знаем, имеется статус ВБД. тем более льгота на один объект дается, соответственно, если баня, теплица (а если не одна?), и добротный туалет имеется, то за большую часть строений платить придется.

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