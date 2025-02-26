Юрист: россияне будут платить налоги даже с туалетов на фундаменте
Такую постройку, предупредил эксперт, необходимо будет ставить на кадастровый учет
26 февраля 2025, 15:13, ИА Амител
В России с 2025 года ввели налог на постройки на территории частных домов и дач, имеющие фундамент. Юрист Дмитрий Кваша рассказал Общественной службе новостей, каких конструкций это коснется и для чего это делается.
"Это сделано для того, чтобы пополнять бюджет. Такие методы применяются везде. Поэтому у нас снимают с автовладельцев, землевладельцев", – отметил эксперт.
Все конструкции регистрировать не обязательно. Только те, у которых есть фундамент.
"Бани-бочки, которые можно перемещать с места на место, можно не регистрировать. Если же это что-то, что стоит, и без ущерба, без разбора не может быть перемещено на другое место, то это уже основательная постройка, в том числе и теплица, и даже фундаментный туалет. Его тоже необходимо будет ставить на кадастровый учет", – предупредил Кваша.
Ранее главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алексей Кашепов оценил идею введения налога на бездетность.
15:25:23 26-02-2025
Как в сказке Чиполлино.
16:58:05 26-02-2025
гость (15:25:23 26-02-2025) Как в сказке Чиполлино.... это не сказка - это пророчество.
так же как и Незнайка.
09:41:31 27-02-2025
Musik (16:58:05 26-02-2025) это не сказка - это пророчество.так же как и Незнайка.... Это теперь экстремистская литература. За чтение, распространение, храненение, цитирование, и за просмотр мультика и фильма могут и к ответственности привлечь.
15:26:40 26-02-2025
Строения, которые имеют прочную связь с землей. И это не обязательно фундамент.
15:27:26 26-02-2025
коттеджи из морских контейнеров площадью в 200 квадратов можно я так полагаю вообще не ставить на учет и не платить
15:28:16 26-02-2025
У синьора Помидора лицо не треснет, от барышей ?
16:18:36 26-02-2025
Чотт я не понял. Где есть фундамент, или те, которые передвинуть нельзя?
16:21:02 26-02-2025
Да, кого то освобождают от налогов, кому то добавляют.
16:48:59 26-02-2025
Скоро введут налог на санузел и ванную комнату в квартирах, ведь дом на фундаменте стоит.
19:36:27 26-02-2025
Веспасиан: "деньги не пахнут!"
20:16:49 26-02-2025
Так, граждане! Делаем бани, сортиры и сараи на колёсах!!!! У кого-то уже совсем кукуху срывает, не знают с кого лавандос содрать!
00:13:51 27-02-2025
Государство активно плодит налоги, которые дороже администрировать, чем собирать, ничему не учимся... Уже был такой период, история циклична...
07:53:54 27-02-2025
Что-то вспомнились конец девяностых, когда на Дальнем востоке свет давали по расписанию. У кого-то счастливых на балконах работали генераторы. Во Владике в частности. Неужели все возвращается?
08:32:10 27-02-2025
Что интересно, гайки тянут приличным гражданам, а не отморозкам. Штрафы за побои, шум, самовыгул псин, пьяную езду, превышение скорости и тд смехотворны.
08:39:45 27-02-2025
Дня не проходит ,чтобы не ввели какие нибудь штрафы или налоги.
09:22:50 27-02-2025
Афиноген (08:39:45 27-02-2025) Дня не проходит ,чтобы не ввели какие нибудь штрафы или нало... есть ощущение, что государство готовится к большой инфляции, раз начали таким способом пытаться наполнить бюджет...
09:14:57 27-02-2025
Ну вроде есть и льготы. Льготы предусмотрены для построек площадью до 50 квадратных метров, причём освобождение от налога предоставляется только одному такому объекту на выбор. Также привилегии распространяются на инвалидов, ветеранов боевых действий. Идите на СВО и вам всё простят.
10:40:17 27-02-2025
Барнаульский (09:14:57 27-02-2025) Ну вроде есть и льготы. Льготы предусмотрены для построек пл... сегодня есть, а завтра отменят))) плавали - знаем, имеется статус ВБД. тем более льгота на один объект дается, соответственно, если баня, теплица (а если не одна?), и добротный туалет имеется, то за большую часть строений платить придется.