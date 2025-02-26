Такую постройку, предупредил эксперт, необходимо будет ставить на кадастровый учет

26 февраля 2025, 15:13, ИА Амител

Уличный туалет / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России с 2025 года ввели налог на постройки на территории частных домов и дач, имеющие фундамент. Юрист Дмитрий Кваша рассказал Общественной службе новостей, каких конструкций это коснется и для чего это делается.

"Это сделано для того, чтобы пополнять бюджет. Такие методы применяются везде. Поэтому у нас снимают с автовладельцев, землевладельцев", – отметил эксперт.

Все конструкции регистрировать не обязательно. Только те, у которых есть фундамент.

"Бани-бочки, которые можно перемещать с места на место, можно не регистрировать. Если же это что-то, что стоит, и без ущерба, без разбора не может быть перемещено на другое место, то это уже основательная постройка, в том числе и теплица, и даже фундаментный туалет. Его тоже необходимо будет ставить на кадастровый учет", – предупредил Кваша.

Ранее главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алексей Кашепов оценил идею введения налога на бездетность.