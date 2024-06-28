Зачем в России создадут ГОСТ на шаурму и что об этом известно?

К такой мере решили прибегнуть из-за случаев массового отравления любителей фастфуда

28 июня 2024, 14:33, ИА Амител

Шаурма, фастфуд / Фото: pxhere.com

Роскачество разрабатывает ГОСТ на шаурму, который установит требования как к ингредиентам, так и к процессам изготовления. Ведомство проверило около 30 популярных брендов продуктов, и в 29 из них нашло нарушения. Об этом пишут "Известия".

Едиными правилами

Как пояснили в Роскачестве, сейчас в России официально не установлены требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, а также к готовой продукции. Поскольку шаурма относится к товарам массового спроса, а по рецептуре и способу приготовления – к продукции повышенного эпидемиологического риска.

"Теплое сочное мясо, которое предварительно обжарили на гриле, заворачивают в лаваш, смешивая с охлажденными соусами и салатом из свежих овощей и зелени. Разные температуры, высокая влажность компонентов блюда способствуют тому, что патогенные микроорганизмы в нем развиваются достаточно быстро", – отметили в ведомстве.

Создание единого стандарта по приготовлению шаурмы позволит обеспечить потребителей не только вкусным, но и безопасным блюдом, считают в Роскачестве.

"Риски массовых отравлений потребителей, а также общая санитарно-эпидемиологическая обстановка в общепите требуют разработать новый стандарт для шаурмы. Производитель должен гарантировать качество с момента приема сырья и до продажи готовой шаурмы", – отметили в Роскачестве.

От начала до конца

Предполагается, что в ГОСТе будут прописаны требования ко всем этапам производства шаурмы – от начала ее изготовления до момента транспортировки и реализации. При создании стандарта специалисты учтут нормы действующих межнациональных технических регламентов, СанПиНа и практический опыт.

В апреле 2024 года ведомство проверило 29 основных брендов шаурмы – безопасной оказалось продукция только одного из них. В остальных зафиксировали различные нарушения, в том числе наличие опасных бактерий. Например, в 15 образцах нашли кишечную палочку, в двух – листерии, в одном – золотистый стафилококк.

Кроме того, в августе 2023 года в Москве более 40 человек отравилось шаурмой в "Бистро-24". Было возбуждено уголовное дело, суд арестовал владельца точки питания.