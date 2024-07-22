Владельца шаурмичной в Бийске осудили за отравление 28 человек

Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

22 июля 2024, 18:31, ИА Амител

Шаурма / Фото: unsplash.com

Владельца бийской шаурмичной признали виновным в отравлении посетителей. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, его приговорили к 200 часам обязательных работ.

Инцидент произошел в период с 13 по 17 сентября 2022 года. 28 человек, приобретавшие в заведении шаурму и соусы, почувствовали ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью. У них диагностировали сальмонеллез. Проверки выявили многочисленные нарушения санитарных норм и правил при приготовлении еды, в том числе антисанитарные условия и нарушение хранения сырой продукции.

Фактическим организатором кафе оказался 29-летний молодой человек. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение в целях сбыта и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Следователи собрали доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому обязательные работы.