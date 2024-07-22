Владельца шаурмичной в Бийске осудили за отравление 28 человек
Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
22 июля 2024, 18:31, ИА Амител
Владельца бийской шаурмичной признали виновным в отравлении посетителей. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, его приговорили к 200 часам обязательных работ.
Инцидент произошел в период с 13 по 17 сентября 2022 года. 28 человек, приобретавшие в заведении шаурму и соусы, почувствовали ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью. У них диагностировали сальмонеллез. Проверки выявили многочисленные нарушения санитарных норм и правил при приготовлении еды, в том числе антисанитарные условия и нарушение хранения сырой продукции.
Фактическим организатором кафе оказался 29-летний молодой человек. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение в целях сбыта и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Следователи собрали доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому обязательные работы.
18:53:06 22-07-2024
200 часов работ за отравление 28чел?Пальчиком погрозили...
22:12:40 22-07-2024
Шурик (18:53:06 22-07-2024) 200 часов работ за отравление 28чел?Пальчиком погрозили... ... Вот поэтому нас будут травить.
23:30:43 22-07-2024
Кофейня йель немало человек тем же потравила. Снова работает. И где статьи?
08:29:17 23-07-2024
Зачем вообще ходить в эти тошниловки?