Можно успеть присоединиться к одной из групп

27 февраля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: компьютерная академия "Топ"

Некоторые родители стараются оградить детей от гаджетов. А кто-то, напротив, намеренно усаживает школьника за компьютер, рассчитывая, что он станет крутым IT-специалистом. Если вы уверены, что будущее за цифровыми технологиями, и хотите, чтобы ваш ребёнок в этом мире был профессионалом, добро пожаловать в компьютерную академию "Топ".

Уже в марте 2023 года начнётся очередной старт групп нескольких возрастных категорий: 7-8 лет; 9-12 лет и 13-14 лет. У тех, кто хочет примкнуть к ним уже этой весной, ещё есть время: в каждой группе осталось всего по паре мест.

Обучение в академии охватывает все основные области IT. В чём талантлив ребёнок, с какой профессией ему стоит связать будущее – в академии раскроют потенциал каждого ученика. Создание сайтов, web-дизайн и программирование, разработка компьютерных игр, анимация и виртуальная реальность – это не просто модные направления, потребность в таких специалистах растёт каждый год.

В IT-индустрии ежегодно появляются новые интересные направления. 3D-моделирование, принтинг, робототехника и ардуино, облачные технологии, дополненная и виртуальная реальность – в компьютерной академии обучают самым перспективным цифровым технологиям. Обучение проводят практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми.

Обучение в академии "Топ" поможет развить интеллектуальный потенциал ребёнка. Конечно, не все захотят стать программистами или web-дизайнерами, но полученные знания помогут в учёбе. Информационные технологии помогают лучше понимать физику, математику, логику, естествознание. Ребёнок будет прекрасно ориентироваться в современном цифровом мире.

В ближайшую субботу, 4 марта, в 14:00 состоится день открытых дверей в барнаульском филиале академии.

В программе:

пробный урок для детей от 7 до 14 лет;

презентация учебных программ;

особенности обучения и знакомство с преподавателями;

приятные бонусы для всех гостей.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

тел: 8 (3852) 72-14-10

WA 8-906-966-5347

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