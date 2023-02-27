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За детьми будущее: в барнаульской IT-академии скоро стартует весенний поток

Можно успеть присоединиться к одной из групп

27 февраля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: компьютерная академия "Топ"
Фото: компьютерная академия "Топ"

Некоторые родители стараются оградить детей от гаджетов. А кто-то, напротив, намеренно усаживает школьника за компьютер, рассчитывая, что он станет крутым IT-специалистом. Если вы уверены, что будущее за цифровыми технологиями, и хотите, чтобы ваш ребёнок в этом мире был профессионалом, добро пожаловать в компьютерную академию "Топ".

Уже в марте 2023 года начнётся очередной старт групп нескольких возрастных категорий: 7-8 лет; 9-12 лет и 13-14 лет. У тех, кто хочет примкнуть к ним уже этой весной, ещё есть время: в каждой группе осталось всего по паре мест.

Обучение в академии охватывает все основные области IT. В чём талантлив ребёнок, с какой профессией ему стоит связать будущее – в академии раскроют потенциал каждого ученика. Создание сайтов, web-дизайн и программирование, разработка компьютерных игр, анимация и виртуальная реальность – это не просто модные направления, потребность в таких специалистах растёт каждый год.

В IT-индустрии ежегодно появляются новые интересные направления. 3D-моделирование, принтинг, робототехника и ардуино, облачные технологии, дополненная и виртуальная реальность – в компьютерной академии обучают самым перспективным цифровым технологиям. Обучение проводят практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми.

Обучение в академии "Топ" поможет развить интеллектуальный потенциал ребёнка. Конечно, не все захотят стать программистами или web-дизайнерами, но полученные знания помогут в учёбе. Информационные технологии помогают лучше понимать физику, математику, логику, естествознание. Ребёнок будет прекрасно ориентироваться в современном цифровом мире.

В ближайшую субботу, 4 марта, в 14:00 состоится день открытых дверей в барнаульском филиале академии.

В программе:

  • пробный урок для детей от 7 до 14 лет;
  • презентация учебных программ;
  • особенности обучения и знакомство с преподавателями;
  • приятные бонусы для всех гостей.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)
г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
тел: 8 (3852) 72-14-10
WA 8-906-966-5347
Сайт

Комментарии 11

  • Хорошо что можно тут написать, на их сайте только лестные отзывы, что не удивительно, плохие они трут. Конторка ужасная, обман населения достиг просто небывалых высот, им важны только деньги ( и не малые) интересно там будет только школьникам младших классов и то не долго.Я не спорю, что маркетинг этого заведения, просто язык не повернётся сказать учебного, уже достиг заоблачных высот. Но качество знаний, извините, находится просто на нуле.Попрошу обратить Ваше внимание, о качестве знаний Вам никто и слова не скажет, главное, чтобы вовремя деньги платили.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Программирование же нам читал мужчина, который абсолютно не был заинтересован тем, чтобы мы хоть что-то поняли. Быстро теория, дальше потыкали в клавиатуру, запустили, УРРАА, вы программисты - касса на право.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Удивительным остаётся некая аура этой шаражки, поддерживаемая многими фирмами, работающими на аутсорс. Я сомневаюсь, что хоть кто-то рискнёт взять на работу спеца с дипломом ШАГа. Учтите их диплом вообще филькина грамота.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Вообще-то, профессия программист числится на западе в списках умирающих. И действительно, нейросети с искусственным интеллектом уже успешно в считанные минуты выдают код, на написание которого программист потратил бы многие дни работы. А западные софтверные фирмы уже начали массовые сокращения штата программистов. И то ли ещё будет! Но перспектив уже никаких!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "Но перспектив уже никаких!" --- Гость, даже смешно такое читать =)
    23 часа назад, Гость   Ответить
  • Гость, даже смешно такое читать =) ***** По этой вашей фразе сразу видно, что читаете вы мало. А значит и смех у вас ни на чём не основанный, пустой. А смех без причины, как известно признак ....
    23 часа назад, Гость   Ответить
  • "По этой вашей фразе сразу видно, что читаете вы мало." --- Гость, опять вы как в воду пукнули =) Я знаю, о чём говорю, так как работаю в IT-области. Программисты на вес золота, и получают такие зарплаты, о которых вам только мечтать остаётся. Вот такая вот "бесперспективная" это профессия.
    23 часа назад, Гость   Ответить
  • как известно признак .. - Весна.обострение
    22 часа назад, Гость   Ответить
  • Вот такая вот "бесперспективная" это профессия. ***** Я тоже всю жизнь работал программистом. И до сих пор подрабатываю на швейцарский стартап. Хотя первую свою программу писал ущё на двоичных кодах для лампового компьютера. *** Всё будет меняться очень быстро. ChatGPT - это только начало. Самосовершенствование ИИ будет идти по экспоненте, если не ещё круче. И перспектив доработать программистом до пенсии сейчас уже никаких. Вот такая вот диалектика!
    22 часа назад, Гость   Ответить
  • пукнули =) ***** А ведь нейросети уже умеют писать тексты на порядок более интеллектуальные, чем некоторые "интеллектуалы".
    22 часа назад, Гость   Ответить
  • Да в Барнауле вообще проблематично получить качественное образование. Причем любого уровня. Кто хоть маленько в этом разбирается, ищет учебные заведения в других регионах.
    20 часов назад, Гость   Ответить
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