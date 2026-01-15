За два года в штабе общественной поддержки "Единой России" побывали 45 тысяч жителей Алтая

Площадка объединила волонтеров, экспертов, представителей власти и семьи бойцов

Два года назад в Барнауле начал работу штаб общественной поддержки "Единой России". За это время он стал местом встреч для волонтеров, общественников, творческих объединений и специалистов разных направлений. Здесь бесплатно проходят события для взрослых и детей, работает и региональная общественная приемная "Единой России".

Руководит штабом Андрей Осипов. Проект не имеет аналогов в крае и объединил неравнодушных людей под флагом "Единой России", отметил секретарь реготделения партии, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко.

Сотни партнеров и мероприятий

Сегодня у штаба свыше 480 партнеров. Среди них НКО "Лавка Добра", проект "Народное кино Алтайского края", ассоциация "Песни Иткульского лета", организации "Отклик", "День Аиста", "Светоч", "Караван Надежды", "Много деток – хорошо", Российское общество "Знание" и Российское военно-историческое общество.

С момента открытия 15 января 2024 года здесь прошло более 2,5 тыс. мероприятий. Их посетили свыше 45 тыс. человек. Это семинары, выставки, концерты, мастер-классы, лекции, уроки мужества, встречи, пресс-конференции и др.

Штаб также стал пунктом сбора помощи для больных детей, бойцов СВО, жителей Донбасса и бездомных животных. Например, в конце 2025 года в рамках акции "Коробка храбрости" алтайские единороссы передали в детские больницы края более тысячи подарков, собранных в штабе.

Помощь бойцам СВО и их семьям

Одним из ключевых направлений деятельности штаба стала помощь участникам СВО и их семьям. За два года здесь побывали 709 бойцов и более трех тысяч членов их семей. Они стали участниками проекта "СВОй бизнес", который реализуют "Единая Россия", "Опора России" и Корпорация МСП, а также программы психологической помощи вместе с центром "Светоч". Благодаря результатам алтайский штаб стал межрегиональной площадкой в СФО.

Ученики художественных школ вместе с художником Сергеем Боженко пишут портреты бойцов и их родных. Уже создано более 260 работ, прошли выставки в Художественном музее и музее "Город". Также здесь для бойцов организуют квартирники, где они поют и читают стихи. Более 100 участников проекта "Караоке-битва: звучание поколений" получили шанс показать себя и пройти бесплатное обучение вокалу.

Обращения граждан

Штаб выполняет и главную задачу – работу с обращениями граждан. Приемы ведут сенаторы, депутаты, юристы и специалисты ведомств.

«Штаб продолжает выполнять и свою основную функцию – прием граждан. Его регулярно проводят алтайские сенаторы, депутаты всех уровней, юристы, специалисты краевых и федеральных ведомств. За два года мы приняли десять тысяч обращений жителей края. Из них 7648 обращений отработаны местными приемными партии, которые есть в каждом муниципалитете. Положительно решены 52,4% обращений», – рассказал Андрей Осипов.

По его словам, большинство вопросов касается соцобеспечения, предоставления жилищно-коммунальных услуг и военной службы.

Напомним, штаб общественной поддержки "Единой России" работает в Барнауле на улице Пушкина, 62. В будни – с 10:00 до 20:00, в выходные – с 11:00 до 18:00.