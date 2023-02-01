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Когда российских водителей начнут штрафовать по фотографиям в мобильном приложении?

Авторам снимков с нарушениями ПДД обещают начислять бонусы

01 февраля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: https://vk.com/nkregions
Фото: https://vk.com/nkregions

Припарковался на тротуаре или на газоне, перегородил выход из подъезда, бросил машину на пешеходном переходе: снимки этих и других нарушений ПДД регулярно вызывают бурные обсуждения в соцсетях по всем регионам России. Однако общественная порка в пабликах особого влияния на автомобилистов не оказывает. Но это пока. Всё должно измениться благодаря мобильному приложению "Народный инспектор". За "автохамство", снятое через этот сервис, водители начнут получать штрафы. И тут нарушителям останется или исправляться, или готовить кошелёк. О том, как будет работать "Народный инспектор" и какие бонусы обещают его бдительным пользователям, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что такое приложение "Народный инспектор"?

"Народный инспектор" – это федеральное мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут фиксировать на камеру смартфона случаи нарушения водителями правил дорожного движения. Эти снимки станут основанием для вынесения штрафов нерадивым автомобилистам без составления протокола, сообщает Autonews.

Приложение будет автоматически определять текущее местоположение устройства пользователя, дату и время фиксации нарушения. Также оно сумеет распознать номера автомобиля и определить дорожный знак, запрещающий остановку или стоянку транспортных средств.

Ожидается, что приложение будет дисциплинировать многих автолюбителей. А пользователей за бдительность обещают поощрять. Если нарушение действительно имело место быть и на основании фотографий будет оформлено постановление, автору снимков начислят баллы. Ими можно будет расплачиваться за проезд в общественном транспорте и парковку.

За что смогут штрафовать водителей по жалобам в мобильном приложении?

С помощью приложения наказания можно будет выносить за такие нарушения, как парковка на местах для инвалидов, на тротуарах, местах стоянки такси, на пешеходных переходах, в местах, где остановка запрещена и др. Очевидцы также смогут фиксировать, как водитель проезжает по сплошной разметке и выезжает за стоп-линию. Ожидается, что приложение позволит сообщать и об опасном вождении.

Когда заработает это мобильное приложение?

Сейчас приложение находится на стадии доработки. Работы по нему ведёт группа компаний "Программный продукт". Запустить онлайн-сервис должны в первом квартале 2024 года. До этого момента потребуется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы узаконить использование телефона в качестве инструмента для фиксации.

Комментарии 34

  • Отлично ! Надоело уже хамство водителей, будет и управа на умников , которые блокируют выезд автомобилей во дворах и не понимают , что причиняют неудобства нормальным автомобилистам.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Почему только телефон? Видеорегистратор тоже можно рассматривать. Может хоть так ездить научатся.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • позволит сообщать и об опасном вождении -- это наиболее опасное нарушение, включая превышение. Только телефон тут не поможет, только видеорегистратор. Если только потом с него кидать на телефон и через приложение отсылать
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вряд ли такое получится,ведь геолокация будет показыватьне то место.А очень жаль-основные нарушения на в/регистраторе!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Да уже пора надоело хамство водителей. На замечание они всегда считают, что они правы.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Было бы отлично. Перегородил тротуар - получи штраф. Припарковался не газоне - получи штраф.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • я - за!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Авторам снимков с нарушениями ПДД обещают начислять бонусы - что за бонусы? только твердой валютой в российских рублях. Я не езжу на ОТ и не имею парковки.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Не оправдываю грубые нарушения, но... Сначала бы привели количество инвалидных мест к разумному, а то бывает подъедешь и из 12 мест 9 для инвалидов - есть 2 места таких в Барнауле! А за заваленную снегом парковку кому штраф? и за 1 полосу для движения где приходится по встречке ехать???
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Остается один вопрос, а зачем тогда вообще ГИБДД? Колонны сопровождать?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • а зачем тогда вообще ГИБДД? - ннада.. это секрет
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Скоро видеорегистраторы будут онлайн все скидывать сами , и установлены будут в обязательном порядке как глонасс
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ну тогда невинному снимающему на телефон могут и лицо расплющить...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • в москве от этой истории отказались
    01 февраля, Гость   Ответить
  • отлично. фотошоп рулит
    01 февраля, Гость   Ответить
  • отличная идея!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А что с толстыми бабами и полупокерами делать, которые левым рядом катятся боком, ниже скорости потока?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А дело Павлика Морозова росло и процветало. Выдать всем народным по барабану! Чтоб из и слышно и видно было.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Надо как-то умудриться управлять авто и ещё снимать на телефон нарушителя. А телефоном пользоваться во время движения - запрещеноооо...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Бонусами можно будет платить за автобус - пешеходы будут стучать на автомобилистов, водителям эти копейки в бок не уперлись...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • . А телефоном пользоваться во время движения - причем тут это? пока иду на работу могу наснимать до 50 нарушений. Так что пусть скорее принимают такой закон.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Бонусами можно будет платить за автобус === Нет, бонусами можно будет оплачивать штрафы ГИБДД.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А дело Павлика Морозова росло и процветало. - Замечательная логика. Сообщать о нарушениях это "стучать". Вы, когда вас в магазине обманули, тоже стучать не идете? Или по морде дали - нуачо, стучать же позор. Или на вашего ребенка кто-то напал - пусть свидетели молчат, а то не по понятиям же. Про пьянь за рулем вообще молчу - ну с каждым же бывает, пусть едет. "Ну тогда невинному снимающему на телефон могут и лицо расплющить..." - и сесть.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • могут и лицо расплющить..." - и сесть. _____ На лицо???
    01 февраля, Гость   Ответить
  • На зоне определятся куда
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Никого не оправдываю, но если фото в фотошопе подделают? Не особо сложно
    01 февраля, Гость   Ответить
  • и сесть. _____ На лицо?.. если очень попросит то да
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Разделяй и властвуй. Вспомнили.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Никого не оправдываю, но если фото в фотошопе подделают? Не особо сложно Ага, еслили будет такая функция в приложении (загрузить фото) что вряд-ли. Приложение имеет прямой доступ к камере и геопозиции, и отправляет фото в моменте вместе с текущим временем и координатами. Где тут место фотошопу?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Да просто не нарушайте! И не нужно оправданий (дороги всего одна полоса, место есть только для 10-и, а я 11 подъехал!) Тогда и в магазине давайте так-же, если у меня всего с собой 1000 рублей, все что свыше должнго быть бесплатно! А на счет стучать - вот коглда будет понимание что ЛЮБОЕ правонарушение не останется не замеченным, то и их станет значительно меньше. С появлением камер видеонаблюдения преступлений на улицах стало значительно меньше, с появлением решгистраторов стало меньше подстав и т.п.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • если фото в фотошопе подделают -- это наверное срок
    01 февраля, Гость   Ответить
  • ибо.. не нарушай!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, нет не отказались. помощник Москвы отлично работает
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, на бутылку
    01 февраля, Гость   Ответить
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