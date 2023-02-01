Когда российских водителей начнут штрафовать по фотографиям в мобильном приложении?

Авторам снимков с нарушениями ПДД обещают начислять бонусы

01 февраля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: https://vk.com/nkregions

Припарковался на тротуаре или на газоне, перегородил выход из подъезда, бросил машину на пешеходном переходе: снимки этих и других нарушений ПДД регулярно вызывают бурные обсуждения в соцсетях по всем регионам России. Однако общественная порка в пабликах особого влияния на автомобилистов не оказывает. Но это пока. Всё должно измениться благодаря мобильному приложению "Народный инспектор". За "автохамство", снятое через этот сервис, водители начнут получать штрафы. И тут нарушителям останется или исправляться, или готовить кошелёк. О том, как будет работать "Народный инспектор" и какие бонусы обещают его бдительным пользователям, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что такое приложение "Народный инспектор"?

"Народный инспектор" – это федеральное мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут фиксировать на камеру смартфона случаи нарушения водителями правил дорожного движения. Эти снимки станут основанием для вынесения штрафов нерадивым автомобилистам без составления протокола, сообщает Autonews.

Приложение будет автоматически определять текущее местоположение устройства пользователя, дату и время фиксации нарушения. Также оно сумеет распознать номера автомобиля и определить дорожный знак, запрещающий остановку или стоянку транспортных средств.

Ожидается, что приложение будет дисциплинировать многих автолюбителей. А пользователей за бдительность обещают поощрять. Если нарушение действительно имело место быть и на основании фотографий будет оформлено постановление, автору снимков начислят баллы. Ими можно будет расплачиваться за проезд в общественном транспорте и парковку.

За что смогут штрафовать водителей по жалобам в мобильном приложении?

С помощью приложения наказания можно будет выносить за такие нарушения, как парковка на местах для инвалидов, на тротуарах, местах стоянки такси, на пешеходных переходах, в местах, где остановка запрещена и др. Очевидцы также смогут фиксировать, как водитель проезжает по сплошной разметке и выезжает за стоп-линию. Ожидается, что приложение позволит сообщать и об опасном вождении.

Когда заработает это мобильное приложение?

Сейчас приложение находится на стадии доработки. Работы по нему ведёт группа компаний "Программный продукт". Запустить онлайн-сервис должны в первом квартале 2024 года. До этого момента потребуется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы узаконить использование телефона в качестве инструмента для фиксации.