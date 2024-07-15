За неделю на дорогах Алтайского края погибли 5 человек и 74 пострадали

Среди погибших и раненых есть дети

15 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае за неделю с 8 по 14 июля произошло 56 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в ГАИ.

В этих авариях пять человек погибли, среди них один ребенок, и 74 человека получили ранения, в том числе 12 несовершеннолетних.

Также за этот период зарегистрировали 5260 нарушений ПДД. 175 водителей при этом были пьяны, а 26 из них сели за руль в таком виде повторно.

В воскресенье в результате аварии на трассе в Алейском районе погиб пятилетний ребенок. Возбуждено уголовное дело.