За ночь над Россией уничтожили 42 беспилотника
БПЛА были замечены над пятью регионами
22 декабря 2024, 14:00, ИА Амител
Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1154995
В ночь на 22 декабря дежурные силы ПВО России сбили 42 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Из них 20 дронов были уничтожены над Орловской областью, по восемь – над Ростовской и Брянской областями, пять – над Курской областью и один – над Краснодарским краем.
Накануне Казань подверглась атаке БПЛА. В результате нападения вспыхнули пожары в домах Советского, Кировского и Приволжского районов.
В результате атаки пострадали два многоквартирных дома и один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. Обошлось без пострадавших.
07:50:06 23-12-2024
А запустила?