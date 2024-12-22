За ночь над Россией уничтожили 42 беспилотника

БПЛА были замечены над пятью регионами

22 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1154995

В ночь на 22 декабря дежурные силы ПВО России сбили 42 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Из них 20 дронов были уничтожены над Орловской областью, по восемь – над Ростовской и Брянской областями, пять – над Курской областью и один – над Краснодарским краем.

Накануне Казань подверглась атаке БПЛА. В результате нападения вспыхнули пожары в домах Советского, Кировского и Приволжского районов.

В результате атаки пострадали два многоквартирных дома и один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. Обошлось без пострадавших.