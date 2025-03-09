За ночь над Россией уничтожили более 80 беспилотников

Атаке беспилотников едва не подверглись восемь регионов РФ

09 марта 2025, 15:35, ИА Амител

Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1154995

В ночь на 9 марта дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 88 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"52 БПЛА – над территорией Белгородской области, 13 БПЛА – над территорией Липецкой области, девять БПЛА – над территорией Ростовской области, восемь БПЛА – над территорией Воронежской области, три БПЛА – над территорией Астраханской области и по одному БПЛА – над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 9 марта в районе рязанского нефтеперерабатывающего завода прогремели взрывы. Местные жители говорили о громких звуках, напоминающих работу систем противовоздушной обороны. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников.

По предварительным данным, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не повреждены, отметил губернатор.