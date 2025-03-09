За ночь над Россией уничтожили более 80 беспилотников
Атаке беспилотников едва не подверглись восемь регионов РФ
09 марта 2025, 15:35, ИА Амител
В ночь на 9 марта дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 88 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"52 БПЛА – над территорией Белгородской области, 13 БПЛА – над территорией Липецкой области, девять БПЛА – над территорией Ростовской области, восемь БПЛА – над территорией Воронежской области, три БПЛА – над территорией Астраханской области и по одному БПЛА – над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью 9 марта в районе рязанского нефтеперерабатывающего завода прогремели взрывы. Местные жители говорили о громких звуках, напоминающих работу систем противовоздушной обороны. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников.
По предварительным данным, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не повреждены, отметил губернатор.
19:03:49 09-03-2025
Я человек гражданский, но у меня вопрос, неужели нельзя установить, откуда запускают?
19:54:39 09-03-2025
Гость (19:03:49 09-03-2025) Я человек гражданский, но у меня вопрос, неужели нельзя уста... Сегодня отсюда. завтра вот оттуда, послезавтра вон оттуда. И?
08:46:56 10-03-2025
Гость (19:54:39 09-03-2025) Сегодня отсюда. завтра вот оттуда, послезавтра вон оттуда. И... Уже простые телефоны человека по голосу идентифицируют, а определять по звуку летящую фигню тоже можно было бы
22:33:37 09-03-2025
у нас уже очень много беженцев из за Урала, каждый класс с ребятишками из "центра"
08:24:18 10-03-2025
Гость (22:33:37 09-03-2025) у нас уже очень много беженцев из за Урала, каждый класс с р... А как вы хотели? СВО всёж, а не война.
10:18:59 10-03-2025
А че не тысячу?