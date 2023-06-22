Забетонировано треть свай. Как идет строительство дорогой развязки в Барнауле
На объекте работают 90 строителей
22 июня 2023, 11:30, Вячеслав Кондаков
На строящейся развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле строители забетонировали 35 свай из 94. Такое количество свай предусмотрено на всех трех путепроводах, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.
Как идет строительство развязки?
Сейчас строители занимаются переустройством напорной канализации, газопровода и сетей связи. На объекте задействовано 90 специалистов, а также спецтехника.
21 июня на объекте побывал заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин. По его словам, в конце месяца ожидается начало поставок металлических конструкций для туннельной части.
"Объект для региона очень важен, поэтому в отношении него обеспечено пристальное внимание со стороны правительства Алтайского края, на данный момент мы удовлетворены работой и заказчика, и подрядчика, но это не повод расслабляться, более того, хотелось бы увидеть опережение графика, конечно же, без ущерба качеству работ", – отметил Александр Климин.
Как строительство повлияло на пробки?
Изменена схема движения транспорта. Совместно с ГИБДД проведена проработка вариантов улучшения пропускной способности участка. Как отмечают в региональном Минтрансе, в ведомстве делают все, чтобы не допустить пробок: увеличить количество полос, расширить некоторые участки, а также изменить светофорный режим. Теперь, например, со стороны шоссе Ленточный бор налево можно проезжать по двум полосам.
Что известно о развязке?
Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.
Объект обеспечит беспрепятственное сообщение центра города с объектами нового жилищного строительства, с промышленной зоной и со спальными районами, расположенными в поселке Южном и за ним в поселке Лебяжье, поселках Ягодное и Зимари.
Также развязка обеспечит высокий трафик движения грузопассажирского транспорта между федеральными дорогами А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан и Р-256 "Чуйский тракт".
11:35:30 22-06-2023
На объекте работают 90 строителей --- А на мосту на Новом рынке аж целых 3 )))
14:01:28 22-06-2023
Гость (11:35:30 22-06-2023) На объекте работают 90 строителей --- А на мосту на Новом ры... ИМЕННО ТРИ! Вернее, один. Два сидели на бетонной конструкции и курили. Сегодня была там в первой половине дня, сама видела! Сколько можно издеваться над барнаульцами? На Калинина мост скоро рухнет. постоянно пробки и транспорт стоит. Сверху какие-то подозрительные цистерны. Не с топливом ли?
00:16:54 23-06-2023
Всё видела (14:01:28 22-06-2023) ИМЕННО ТРИ! Вернее, один. Два сидели на бетонной конструкци... На Калинина мост над жд прогнут как седло. Но власти предпочитают не замечать и делать вид что все нормально. Иначе движение в той части города попросту прервется. Лучше продолжать в 3 человека стороить 1,5 года.
12:04:02 22-06-2023
так написали - все внимание сейчас на Гору! а мост как нибудь достроят. потерпим еще
12:08:09 22-06-2023
Ха-ха. Если бы на мосту Новом рынке работали 90 строителей, то мост за год сделали бы. Вот и тянут резину чтобы все деньги с проекта выбрать.
12:11:42 22-06-2023
Гость (12:08:09 22-06-2023) Вот и тянут резину чтобы все деньги с проекта выбрать. каким образом? мне для себя. чисто поржать.
12:15:43 22-06-2023
Гость (12:11:42 22-06-2023) каким образом? мне для себя. чисто поржать.... Проверенным)
15:13:46 22-06-2023
Гость (12:08:09 22-06-2023) Ха-ха. Если бы на мосту Новом рынке работали 90 строителей, ... Весна прошла, а обострение не кончилось.
14:21:26 22-06-2023
Обеспечит высокий трафик с А-322 на Р-256??? По-моему это кольцо самое меньшее из препятствий по сравнению с появляющимися как грибы после дождя светофорами, начиная с школы садоводов. А уж сколько их дальше пока доберешься до нового моста! Если уж их поставили и не уберёшь так оптимизируйте время переключения потоков. Уж не говорю про узкое горлышко на въезде на Южный и еще более проблемный выезд с Ленточного бора на Власихинскую. Сдаётся мне не с того начала. Но хорошо что вообще начали)
14:27:55 22-06-2023
Почему не делают в 2022 и 2023 годах расширение проезжей части на перекрёстке пр. Ленина - ул. Матросова как было заложено ещё в проекте 2020 года??? Пока поток автомобилей минимальный на этом участке, можно было бы это сделать с минимальными потерями п пропускной способности. Или ждут когда откроют проезд по мосту на "Новом рынке"? Тогда увеличется в разы поток авто через этот перекрёсток.
14:59:34 22-06-2023
Гость (14:27:55 22-06-2023) Почему не делают в 2022 и 2023 годах расширение проезжей час... Вы диверсант? Вы хотите, чтобы эти три калеки с моста передислоцировались в район Ленина / Матросова???
15:16:34 22-06-2023
Гость (14:27:55 22-06-2023) Почему не делают в 2022 и 2023 годах расширение проезжей час... Типа тротуары убрать? Ты подлечись там, что ли.....
14:30:12 22-06-2023
Ржи-ржи. Понятие выбрать и освоить имеют разный смысл.
14:30:16 22-06-2023
какая гадина правду минусует?
15:28:30 22-06-2023
Гость (14:30:16 22-06-2023) какая гадина правду минусует?... мостостроительная гадина, вариантов нет!
17:39:28 22-06-2023
Хватит балаболить,все собрались и на мост
00:20:55 23-06-2023
Гигантские количество плюсов и минусов явно ставится заинтересованной стороной. Ни в каких других комментах нет такого большого количества одностронних реакций. Интересно, это отдел трудится, или один особый эктузиаст через пачку прокси создает "общественное мнение"? Амик должен видеть айпишники, если логгирование настроено...
11:38:09 23-06-2023
Советы за два года байконур построили а тут мост, "тут помошник нужен, -гомо сапиенс"