Забетонировано треть свай. Как идет строительство дорогой развязки в Барнауле

На объекте работают 90 строителей

22 июня 2023, 11:30, Вячеслав Кондаков

Фото: Минтранс Алтайского края

На строящейся развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле строители забетонировали 35 свай из 94. Такое количество свай предусмотрено на всех трех путепроводах, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

Как идет строительство развязки?

Сейчас строители занимаются переустройством напорной канализации, газопровода и сетей связи. На объекте задействовано 90 специалистов, а также спецтехника.

21 июня на объекте побывал заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин. По его словам, в конце месяца ожидается начало поставок металлических конструкций для туннельной части.

"Объект для региона очень важен, поэтому в отношении него обеспечено пристальное внимание со стороны правительства Алтайского края, на данный момент мы удовлетворены работой и заказчика, и подрядчика, но это не повод расслабляться, более того, хотелось бы увидеть опережение графика, конечно же, без ущерба качеству работ", – отметил Александр Климин.

Как строительство повлияло на пробки?

Изменена схема движения транспорта. Совместно с ГИБДД проведена проработка вариантов улучшения пропускной способности участка. Как отмечают в региональном Минтрансе, в ведомстве делают все, чтобы не допустить пробок: увеличить количество полос, расширить некоторые участки, а также изменить светофорный режим. Теперь, например, со стороны шоссе Ленточный бор налево можно проезжать по двум полосам.

Что известно о развязке?

Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Объект обеспечит беспрепятственное сообщение центра города с объектами нового жилищного строительства, с промышленной зоной и со спальными районами, расположенными в поселке Южном и за ним в поселке Лебяжье, поселках Ягодное и Зимари.

Также развязка обеспечит высокий трафик движения грузопассажирского транспорта между федеральными дорогами А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан и Р-256 "Чуйский тракт".