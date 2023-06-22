НОВОСТИТранспорт

Забетонировано треть свай. Как идет строительство дорогой развязки в Барнауле

На объекте работают 90 строителей

22 июня 2023, 11:30, Вячеслав Кондаков

Фото: Минтранс Алтайского края
Фото: Минтранс Алтайского края

На строящейся развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле строители забетонировали 35 свай из 94. Такое количество свай предусмотрено на всех трех путепроводах, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

Как идет строительство развязки?

Сейчас строители занимаются переустройством напорной канализации, газопровода и сетей связи. На объекте задействовано 90 специалистов, а также спецтехника.

21 июня на объекте побывал заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин. По его словам, в конце месяца ожидается начало поставок металлических конструкций для туннельной части.

"Объект для региона очень важен, поэтому в отношении него обеспечено пристальное внимание со стороны правительства Алтайского края, на данный момент мы удовлетворены работой и заказчика, и подрядчика, но это не повод расслабляться, более того, хотелось бы увидеть опережение графика, конечно же, без ущерба качеству работ", – отметил Александр Климин.

Как строительство повлияло на пробки?

Изменена схема движения транспорта. Совместно с ГИБДД проведена проработка вариантов улучшения пропускной способности участка. Как отмечают в региональном Минтрансе, в ведомстве делают все, чтобы не допустить пробок: увеличить количество полос, расширить некоторые участки, а также изменить светофорный режим. Теперь, например, со стороны шоссе Ленточный бор налево можно проезжать по двум полосам.

Что известно о развязке?

Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Объект обеспечит беспрепятственное сообщение центра города с объектами нового жилищного строительства, с промышленной зоной и со спальными районами, расположенными в поселке Южном и за ним в поселке Лебяжье, поселках Ягодное и Зимари.

Также развязка обеспечит высокий трафик движения грузопассажирского транспорта между федеральными дорогами А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан и Р-256 "Чуйский тракт".

Фото: amic.ru

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НОВОСТИТранспорт

Транспорт Развязка минтранс

Комментарии 18

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Гость

11:35:30 22-06-2023

На объекте работают 90 строителей --- А на мосту на Новом рынке аж целых 3 )))

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Всё видела

14:01:28 22-06-2023

Гость (11:35:30 22-06-2023) На объекте работают 90 строителей --- А на мосту на Новом ры... ИМЕННО ТРИ! Вернее, один. Два сидели на бетонной конструкции и курили. Сегодня была там в первой половине дня, сама видела! Сколько можно издеваться над барнаульцами? На Калинина мост скоро рухнет. постоянно пробки и транспорт стоит. Сверху какие-то подозрительные цистерны. Не с топливом ли?

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Гость

00:16:54 23-06-2023

Всё видела (14:01:28 22-06-2023) ИМЕННО ТРИ! Вернее, один. Два сидели на бетонной конструкци... На Калинина мост над жд прогнут как седло. Но власти предпочитают не замечать и делать вид что все нормально. Иначе движение в той части города попросту прервется. Лучше продолжать в 3 человека стороить 1,5 года.

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Гость

12:04:02 22-06-2023

так написали - все внимание сейчас на Гору! а мост как нибудь достроят. потерпим еще

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Гость

12:08:09 22-06-2023

Ха-ха. Если бы на мосту Новом рынке работали 90 строителей, то мост за год сделали бы. Вот и тянут резину чтобы все деньги с проекта выбрать.

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Гость

12:11:42 22-06-2023

Гость (12:08:09 22-06-2023) Вот и тянут резину чтобы все деньги с проекта выбрать. каким образом? мне для себя. чисто поржать.

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Гость

12:15:43 22-06-2023

Гость (12:11:42 22-06-2023) каким образом? мне для себя. чисто поржать.... Проверенным)

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Гость

15:13:46 22-06-2023

Гость (12:08:09 22-06-2023) Ха-ха. Если бы на мосту Новом рынке работали 90 строителей, ... Весна прошла, а обострение не кончилось.

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Гость

14:21:26 22-06-2023

Обеспечит высокий трафик с А-322 на Р-256??? По-моему это кольцо самое меньшее из препятствий по сравнению с появляющимися как грибы после дождя светофорами, начиная с школы садоводов. А уж сколько их дальше пока доберешься до нового моста! Если уж их поставили и не уберёшь так оптимизируйте время переключения потоков. Уж не говорю про узкое горлышко на въезде на Южный и еще более проблемный выезд с Ленточного бора на Власихинскую. Сдаётся мне не с того начала. Но хорошо что вообще начали)

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Гость

14:27:55 22-06-2023

Почему не делают в 2022 и 2023 годах расширение проезжей части на перекрёстке пр. Ленина - ул. Матросова как было заложено ещё в проекте 2020 года??? Пока поток автомобилей минимальный на этом участке, можно было бы это сделать с минимальными потерями п пропускной способности. Или ждут когда откроют проезд по мосту на "Новом рынке"? Тогда увеличется в разы поток авто через этот перекрёсток.

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Гость

14:59:34 22-06-2023

Гость (14:27:55 22-06-2023) Почему не делают в 2022 и 2023 годах расширение проезжей час... Вы диверсант? Вы хотите, чтобы эти три калеки с моста передислоцировались в район Ленина / Матросова???

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Гость

15:16:34 22-06-2023

Гость (14:27:55 22-06-2023) Почему не делают в 2022 и 2023 годах расширение проезжей час... Типа тротуары убрать? Ты подлечись там, что ли.....

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Гость

14:30:12 22-06-2023

Ржи-ржи. Понятие выбрать и освоить имеют разный смысл.

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Гость

14:30:16 22-06-2023

какая гадина правду минусует?

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Гость

15:28:30 22-06-2023

Гость (14:30:16 22-06-2023) какая гадина правду минусует?... мостостроительная гадина, вариантов нет!

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Сергей

17:39:28 22-06-2023

Хватит балаболить,все собрались и на мост

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Гость

00:20:55 23-06-2023

Гигантские количество плюсов и минусов явно ставится заинтересованной стороной. Ни в каких других комментах нет такого большого количества одностронних реакций. Интересно, это отдел трудится, или один особый эктузиаст через пачку прокси создает "общественное мнение"? Амик должен видеть айпишники, если логгирование настроено...

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Совок

11:38:09 23-06-2023

Советы за два года байконур построили а тут мост, "тут помошник нужен, -гомо сапиенс"

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