Капитан упавшего вертолета Ми-8 ранее помогал тушить лесной пожар в Алтайском крае

На данный момент нет информации, что с капитаном вертолета и еще двумя членами экипажа

27 июля 2023, 17:14, ИА Амител

Вячеслав Демихов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Капитаном вертолета Ми-8, упавшего в Республике Алтай, был 52-летний Вячеслав Демихов, сообщает Telegram-канал Mash. В июне пилот помогал тушить крупный лесной пожар в Алтайском крае.

На данный момент нет информации, что с капитаном вертолета и еще двумя членами экипажа – 42-летним вторым пилотом Олегом Егоровым и 28-летним бортмехаником Алексеем Десятовым.



















Ранее amic.ru подробно рассказывал, что Демихов участвовал в тушении крупного лесного пожара в Егорьевском районе – на вертолете Robinson R66 выявлял новые очаги, координировал работу пожарных и помогал направлять силы в конкретные места возгорания.

"Нам тяжело работать, ветер мешает, броски присутствуют. Наземные бригады занимаются тушением, мы следим, чтобы и машины не попали в зону пожара. Иногда пожар может обойти людей кольцом. Мы смотрим, чтобы этого не произошло", – сообщил Демихов корреспонденту amic.ru.

По последним данным, на борту упавшего Ми-8 было 16 человек: 13 пассажиров и 3 члена экипажа. Среди пассажиров шестеро погибли и семеро пострадали, из них трое находятся в крайне тяжелом состоянии.