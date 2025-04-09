Задание по весеннему призыву для Алтайского края увеличили на 20%

С 1 апреля по 15 июля на срочную службу из региона планируют призвать около трех тысяч человек

09 апреля 2025, 12:10, ИА Амител

Армия Российской Федерации / Фото: amic.ru

Весной 2025 года на срочную военную службу планируют призвать около трех тысяч человек из Алтайского края, что на 20% больше, чем в предыдущие годы. Такое задание поступило из Минобороны РФ. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу регионального Военного комиссариата Андрея Круглова.

Круглов пояснил, что задания по призыву зависят от количества граждан призывного возраста в регионе. Текущей весной в армию должны забрать около трех тысяч человек. Ранее аналогичный показатель достигал более 2500 новобранцев.

Что касается уклонистов, то их количество в Алтайском крае традиционно небольшое:

"В среднем до 20 человек. Это люди, которые, имея повестки, не приходят на сборный пункт без уважительных причин", – добавил Андрей Круглов.

Со слов спикера, альтернативную службу в регионе выбирают единицы: в прошлый весенний призыв – 13 человек, в текущем – 20. В распределении таких призывников участвует Роструд. Часто они работают санитарами в медорганизациях либо учреждениях социального обслуживания. Например, в психиатрических больницах или домах престарелых.

Напомним, весенний призыв в России начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Согласно указу, в 2025 году в армию заберут 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.