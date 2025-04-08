Госдума освободила часть россиян от призыва в армию

От призыва освободят пребывавших в добровольческих формированиях и участвовавших в боевых действиях по решению органов власти ДНР и ЛНР

08 апреля 2025, 22:40, ИА Амител

Медкомиссия в военкомате / Фото: amic.ru

Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва в армию граждан, не менее полугода воевавших в составе добровольческих формированиях Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно поправкам, от призыва на военную службу освобождаются не пребывающие в запасе граждане, которые прошли службу в Вооруженных силах ДНР, воинских формированиях и органах ДНР или в Народной милиции ЛНР, воинских формированиях и органах ЛНР.

Также от призыва в армию освободят россиян, которые не менее шести месяцев участвовали в боевых действиях в составе ВС Донецкой и Луганской народных республик в соответствии с решениями органов власти республик, начиная с 11 мая 2014 года.

Напомним, с 1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Он продлится до 15 июля. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе. Согласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, на службу призовут 160 тысяч солдат-новобранцев.