В России начался весенний призыв в армию
С 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 160 тысяч россиян
01 апреля 2025, 07:14, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу, который пройдет с 1 апреля по 15 июля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе. Согласно указу, на службу призовут 160 тысяч солдат-новобранцев.
Как сообщает РИА Новости, в Минобороны РФ сделали ряд уточнений по поводу начавшегося призыва:
- призывная кампания не связана с проведением спецоперации;
- большинство новобранцев сначала направят в учебные соединения и воинские части, а затем в войска;
- призывников не будут отправлять в зону спецоперации или в части, дислоцированные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях;
- отправка к местам службы начнется 10 апреля, срок службы составит 12 месяцев;
- военнослужащих, завершивших установленный срок службы, своевременно уволят и направят домой.
Повестки призывникам будут приходить в электронном виде – через личные кабинеты на порталах "Госуслуги" и "Мос.ру" (для москвичей). При этом бумажные повестки остаются юридически значимыми и будут направляться заказными письмами или вручаться лично.
Напомним, 19 марта депутаты ГД в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в правила призыва в армию. Уже в этот весенний призыв будущих срочников ждет несколько нововведений.
Ранее Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, предусматривающий штраф до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания сроком более трех месяцев.
13:37:54 01-04-2025
В 1994-1999 годах в армию ежегодно призывали в среднем 400 тыс. человек, в 2000-е годы - 320 тыс. человек. А теперь в возрасте от 18 до 30 лет всего 160 тысяч солдат-новобранцев. Девяностые были не самые лучшие годы в стране, мягко говоря. Теперь разделите что было на есть и будет вам плюс минус кол-во населения страны.