В России начался весенний призыв в армию

С 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 160 тысяч россиян

01 апреля 2025, 07:14, ИА Амител

Солдаты-срочники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу, который пройдет с 1 апреля по 15 июля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе. Согласно указу, на службу призовут 160 тысяч солдат-новобранцев.

Как сообщает РИА Новости, в Минобороны РФ сделали ряд уточнений по поводу начавшегося призыва:

призывная кампания не связана с проведением спецоперации;

большинство новобранцев сначала направят в учебные соединения и воинские части, а затем в войска;

призывников не будут отправлять в зону спецоперации или в части, дислоцированные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях;

отправка к местам службы начнется 10 апреля, срок службы составит 12 месяцев;

военнослужащих, завершивших установленный срок службы, своевременно уволят и направят домой.

Повестки призывникам будут приходить в электронном виде – через личные кабинеты на порталах "Госуслуги" и "Мос.ру" (для москвичей). При этом бумажные повестки остаются юридически значимыми и будут направляться заказными письмами или вручаться лично.

Напомним, 19 марта депутаты ГД в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в правила призыва в армию. Уже в этот весенний призыв будущих срочников ждет несколько нововведений.

Ранее Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, предусматривающий штраф до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания сроком более трех месяцев.