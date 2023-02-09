Задержали "адреналинщика", совершившего в Барнауле динамичное преступление

Правоохранителям пришлось ехать в Новосибирск вслед за молодым человеком

09 февраля 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Адреналин"

Полицейские из Алтайского края оперативно выследили и задержали грабителя в Новосибирске, где он намеревался скрыться от правосудия, сообщает региональное МВД.

8 февраля в полицию позвонила жительница Барнаула, на которую напал молодой мужчина, когда она, как горничная, пришла убраться в сдаваемой в аренду квартире. В итоге эта, казалось бы, "обычная" история превратилась в большую и динамичную.

Как выяснилось, 21-летний мужчина освободился из мест лишения свободы и приехал в Алтайский край к родственникам. Там он похитил 10 тысяч рублей и скрылся.

На эти деньги на сутки снял квартиру на улице Малахова и оставил одну тысячу рублей в залог – гарантия того, что все вещи будут в сохранности. Также оплатил услуги дам асоциального поведения.

"Утром пришла горничная, всё проверила и вернула залог выселявшемуся. Но в тот момент он увидел, что у неё в кошельке есть деньги. Он убедился в том, что она начала уборку и не заперла двери. Через пару минут вернулся под предлогом того, что якобы забыл зарядку и напал на женщину", – рассказали в ведомстве.

Мужчина душил горничную, хватал за волосы, требовал замолчать и угрожал убить. Во время борьбы ударил в лицо, выхватил кошелёк, бросил в женщину сумочку и скрылся.

Правоохранители прибыли на вызов и установили личность подозреваемого. Но, как оказалось, в этот момент он уже нанял машину и ехал в Новосибирск.

Барнаульские полицейские тоже выехали в столицу Сибири, где оперативно выследили молодого человека.

"Задержание произошло в новосибирском метро, после того как он попытался скрыться от правоохранителей. Сопротивления не оказал", – отметили в МВД.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы за разбой. Сейчас полицейские проверяют его на совершение других аналогичных преступлений.