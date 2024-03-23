Директор ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек

23 марта 2024, 15:10, ИА Амител

Люди несут цветы, чтобы почтить память погибших в теракте / Фото: Антон Дегтярев

Теракт, который произошел вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы, унес жизни минимум 93 человек, среди которых есть и дети. Еще более 180 человек пострадали. По предварительной информации, нападавших было четверо. Они открыли огонь по людям. Вскоре в помещении вспыхнул пожар, произошло обрушение кровли. Рассказываем все, что известно о теракте в Красногорске на данный момент.

Что произошло в "Крокус Сити Холле"?

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл", который вмещает 6200 зрителей, должен был состояться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром Ленинградской области. Почти все билеты были распроданы.

В 20:00 выступление еще не началось, но большая часть людей уже успела пройти в зал. В это время через партер в него ворвались мужчины в камуфляже и без масок. Они начали вести хаотичную стрельбу по людям, бросали зажигательные шашки, сообщал с места событий корреспондент РИА Новости. По последним данным, нападавших было не менее четырех.

Кто-то из зрителей прятался за кресла, кто-то побежал к выходу. В зале началась давка, а вскоре вспыхнул сильный пожар. Установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.



Часть посетителей "Крокус Сити Холла" после возгорания оказалась заблокирована на втором этаже, передают "Известия" со ссылкой на очевидцев.

К месту ЧП выехали десятки бригад скорой и пожарных расчетов, полиция, Росгвардия, сотрудники СК и прокуратуры, а также оперативники и спецназ ФСБ. Незамедлительно было выставлено оцепление.

Спасателям удалось вывести порядка ста человек из подвала. Медики оказали им первую помощь, затем отправили в больницы Москвы и области.

Пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному рангу, основные усилия были направлены на поиск и спасение людей. Около 22 часов в "Крокусе" из-за пожара произошло обрушение кровли. Верхние этажи полностью уничтожены.

Около часа ночи 23 марта пожар удалось локализовать. По данным МЧС России, огонь охватил порядка 13 тысяч квадратных метров. В тушении задействовали более 320 человек, свыше 130 единиц техники. Три вертолета сбросили порядка 160 тонн воды на горящее здание концертного зала.

Сейчас на месте работают все силовые структуры. Возбуждено уголовное дело о теракте, расследование на месте теракта координирует председатель СК РФ Александр Бастрыкин, уточняет пресс-служба ведомства.

Сколько человек погибло?

По последним данным Следственного комитета России, погибло минимум 93 человека. В ведомстве уточняют, что количество жертв может увеличиться. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что 60 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Пациентам, потерявшим много крови, проводят переливание, в клиниках все имеется в достаточном количестве, подчеркнул глава министерства, уточняет ТАСС.

В Соцфонде пообещали оперативно назначить меры поддержки пострадавшим в теракте, сообщает "Российская газета".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что близкие погибших в результате теракта получат по 3 млн рублей, пострадавшие в стационарах – по 1 млн. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что пострадавшим выплатят денежные компенсации в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей. Кроме того, власти Москвы и Московской области возьмут на себя организацию похорон погибших в результате теракта, сообщил Собянин.

Кто совершил это теракт и задержали ли виновных?

Напавшие на "Крокус Сити Холл" террористы, предположительно, скрылись на автомобиле Renault белого цвета, сообщали РИА Новости.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что правоохранителям удалось задержать двоих подозреваемых в совершении теракта. По его словам, преступников перехватили в районе деревни Хацунь в Брянской области.

Подозреваемые передвигались на разыскиваемом автомобиле, который был замечен на месте теракта. На требование полицейских прекратить движение они не отреагировали и попытались скрыться. По автомобилю была открыта стрельба, машина перевернулась.

Одного человека удалось задержать на месте, другие поспешили скрыться в лесу. Около 03:50 полицейские поймали второго фигуранта. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают остальных находившихся в автомобиле людей, пишет "Вечерняя Москва".

Вскоре СК РФ проинформировал, что спецслужбам в Брянской области удалось задержать четверых подозреваемых в совершении теракта. Их взяли недалеко от границы с Украиной. Сейчас с ними работают следователи, сообщает ведомство.

В ФСБ заявили, что оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После совершения теракта преступники намеревались перейти границу РФ и Украины, имели соответствующие контакты на украинской стороне, пишет РИА Новости.

Позже стало известно, что директор ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Остальные выполняли роль пособников, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Обновлено и дополнено в 15:40.