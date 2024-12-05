"Заказать молебен". Строители Барнаула обсудили, как спасти отрасль от краха

Девелоперы считают, что через несколько месяцев с рынка уйдут многие игроки

05 декабря 2024, 12:30, ИА Амител

Круглый стол / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительные компании намерены сокращать штат, замораживать проекты и уходить в "тишину": так сложившаяся экономическая ситуация давит на бизнес. Эксперты рынка предсказывают, что в следующем году количество вводимого жилья рухнет, что, впрочем, логично – покупать его практически некому. Эти проблемы обсуждали на круглом столе, организованном Союзом строителей Алтайского края и радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Сколько сейчас стоят барнаульские новостройки, почему девелоперы не могут снизить цены на квартиры и что ждет отрасль в ближайшие годы – в материале amic.ru.

Опасный рынок

Уходящий 2024 год был сложным для строительной сферы: росла ключевая ставка (а вместе с ней и проценты по банковскому финансированию строек), дорожали строительные материалы и комплектующие, завершила работу ипотечная госпрограмма. Строители единогласно заявляют: прежние объемы нового жилья уже никому не нужны, ведь две трети потенциальных покупателей не могут его купить.

"Квартира стоит 8,5 млн рублей. Сумма ипотеки – 6 млн. Плата за предоставление кредита составляет 38 млн рублей (общая сумма выплаты по ипотеке при ставке 30%, какую уже предлагают банки. – Прим. ред.). Как это можно объяснить? Семейная ипотека – 8 млн переплата. Но в декабре многие банки перестали принимать заявки по программе. Участились и отказы по семейной ипотеке", – отметил гендиректор "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов.

Юрий Гатилов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стройотрасль, по оценке эксперта, находится в ужасном положении. "Половина [компаний] к весне уйдут с рынка", – предположил он.

Так же считает и директор СЗ "Адалин-строй" Игорь Дублей. Он объясняет: с существующими процентными ставками, которые сегодня банки предлагают девелоперам в рамках проектного финансирования, строительство многоквартирных домов становится нерентабельным.

"Здание строится два года, мы сейчас закладываем 40% на издержки банков. На цену квадратного метра влияют проценты, ставки, стоимость материалов, которая выросла практически в два раза. Поэтому растет себестоимость. Я считаю, что в ближайшие два года этот рынок будет непривлекательным для застройщиков. Более того – опасным. При таких ставках заходить с новыми объектами фатально: нужно закладывать существующую ставку. В результате на стадии котлована цена будет выше, чем сейчас продаются квартиры в начатых проектах", – отметил он.

Игорь Дублей / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Остановка и заморозка проектов неизбежно грозит сокращением штата, заявил директор строительной компании "Строительный камень" и завода ЗКПД-2 Сергей Иванько.

"На сегодняшний день производство сокращается, застройщики не начинают объекты, заводам нечего делать. Завтра люди пойдут на улицу. Я сокращаю 30-40% рабочих", – отметил он.

Сергей Иванько / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Спасет только Бог"

Развязать существующих узел проблем сейчас довольно сложно, отметили участники круглого стола. Ведь по прогнозам российских аналитиков, экспертов и банкиров высокая ставка ЦБ сохранится в 2025 году и, возможно, даже в 2026-м.

Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин отметил: правительство страны готово поддержать застройщиков.

Обсуждается и вопрос снижения ставки по проектному финансированию до 10% для застройщиков с низкой рентабельностью. Однако этих мер недостаточно, считают участники круглого стола.

Юрий Гатилов был категоричен: "Мы находимся в очень серьезном положении. Мое предложение: молебен заказать. От этого спасет только Бог", – заявил он.

Но добавил: компаниям российского стройкомплекса нужно объединяться и совместно решать, как спасти отрасль.

"Идея такая: собрать от саморегулируемых организаций предложения по уменьшению процентной ставки, рассмотреть проблемы строителей, направить письмо в ФАС, Минстрой", – сказал Юрий Гатилов.

Игорь Дублей считает, что в обозримой перспективе застройщикам нужно снизить темпы работ и возводить жилье строго под спрос.

Круглый стол / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"На рынке осталась треть покупателей, нам надо примерно столько жилья. Мы научились за эти два года строить быстро, качественно, хорошо и красиво. Теперь надо учиться строить медленнее", – заявил он.О снижении объемов жилья сказал и Сергей Иванько. Однако, по его мнению, вмешиваться в остальные экономические процессы не стоит:

"Сегодня строить надо меньше, не нужно насыщать рынок. Все встанет на свои места. Ничего не надо делать, мы все переждем".

Цифры

В Алтайском крае работают 43 строительные компании (50 юридических лиц), которые возводят около 780 тыс. квадратных метров жилья.

По информации СРО, с января по октябрь 2024 года продано 49% возводимого жилья, не продано 44%, 7% еще не вводились на рынок.

Цена квадратного метра (по фактическим сделкам) – 122 863 рубля. Это на 21,1% больше аналогичного периода прошлого года.