"Заказать молебен". Строители Барнаула обсудили, как спасти отрасль от краха
Девелоперы считают, что через несколько месяцев с рынка уйдут многие игроки
05 декабря 2024, 12:30, ИА Амител
Строительные компании намерены сокращать штат, замораживать проекты и уходить в "тишину": так сложившаяся экономическая ситуация давит на бизнес. Эксперты рынка предсказывают, что в следующем году количество вводимого жилья рухнет, что, впрочем, логично – покупать его практически некому. Эти проблемы обсуждали на круглом столе, организованном Союзом строителей Алтайского края и радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Сколько сейчас стоят барнаульские новостройки, почему девелоперы не могут снизить цены на квартиры и что ждет отрасль в ближайшие годы – в материале amic.ru.
Опасный рынок
Уходящий 2024 год был сложным для строительной сферы: росла ключевая ставка (а вместе с ней и проценты по банковскому финансированию строек), дорожали строительные материалы и комплектующие, завершила работу ипотечная госпрограмма. Строители единогласно заявляют: прежние объемы нового жилья уже никому не нужны, ведь две трети потенциальных покупателей не могут его купить.
"Квартира стоит 8,5 млн рублей. Сумма ипотеки – 6 млн. Плата за предоставление кредита составляет 38 млн рублей (общая сумма выплаты по ипотеке при ставке 30%, какую уже предлагают банки. – Прим. ред.). Как это можно объяснить? Семейная ипотека – 8 млн переплата. Но в декабре многие банки перестали принимать заявки по программе. Участились и отказы по семейной ипотеке", – отметил гендиректор "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов.
Юрий Гатилов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Стройотрасль, по оценке эксперта, находится в ужасном положении. "Половина [компаний] к весне уйдут с рынка", – предположил он.
Так же считает и директор СЗ "Адалин-строй" Игорь Дублей. Он объясняет: с существующими процентными ставками, которые сегодня банки предлагают девелоперам в рамках проектного финансирования, строительство многоквартирных домов становится нерентабельным.
"Здание строится два года, мы сейчас закладываем 40% на издержки банков. На цену квадратного метра влияют проценты, ставки, стоимость материалов, которая выросла практически в два раза. Поэтому растет себестоимость. Я считаю, что в ближайшие два года этот рынок будет непривлекательным для застройщиков. Более того – опасным. При таких ставках заходить с новыми объектами фатально: нужно закладывать существующую ставку. В результате на стадии котлована цена будет выше, чем сейчас продаются квартиры в начатых проектах", – отметил он.
Игорь Дублей / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Остановка и заморозка проектов неизбежно грозит сокращением штата, заявил директор строительной компании "Строительный камень" и завода ЗКПД-2 Сергей Иванько.
"На сегодняшний день производство сокращается, застройщики не начинают объекты, заводам нечего делать. Завтра люди пойдут на улицу. Я сокращаю 30-40% рабочих", – отметил он.
Сергей Иванько / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
"Спасет только Бог"
Развязать существующих узел проблем сейчас довольно сложно, отметили участники круглого стола. Ведь по прогнозам российских аналитиков, экспертов и банкиров высокая ставка ЦБ сохранится в 2025 году и, возможно, даже в 2026-м.
Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин отметил: правительство страны готово поддержать застройщиков.
Обсуждается и вопрос снижения ставки по проектному финансированию до 10% для застройщиков с низкой рентабельностью. Однако этих мер недостаточно, считают участники круглого стола.
Юрий Гатилов был категоричен: "Мы находимся в очень серьезном положении. Мое предложение: молебен заказать. От этого спасет только Бог", – заявил он.
Но добавил: компаниям российского стройкомплекса нужно объединяться и совместно решать, как спасти отрасль.
"Идея такая: собрать от саморегулируемых организаций предложения по уменьшению процентной ставки, рассмотреть проблемы строителей, направить письмо в ФАС, Минстрой", – сказал Юрий Гатилов.
Игорь Дублей считает, что в обозримой перспективе застройщикам нужно снизить темпы работ и возводить жилье строго под спрос.
Круглый стол / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
"На рынке осталась треть покупателей, нам надо примерно столько жилья. Мы научились за эти два года строить быстро, качественно, хорошо и красиво. Теперь надо учиться строить медленнее", – заявил он.О снижении объемов жилья сказал и Сергей Иванько. Однако, по его мнению, вмешиваться в остальные экономические процессы не стоит:
"Сегодня строить надо меньше, не нужно насыщать рынок. Все встанет на свои места. Ничего не надо делать, мы все переждем".
Цифры
В Алтайском крае работают 43 строительные компании (50 юридических лиц), которые возводят около 780 тыс. квадратных метров жилья.
По информации СРО, с января по октябрь 2024 года продано 49% возводимого жилья, не продано 44%, 7% еще не вводились на рынок.
Цена квадратного метра (по фактическим сделкам) – 122 863 рубля. Это на 21,1% больше аналогичного периода прошлого года.
12:34:10 05-12-2024
Если не нужен их продукт пусть валят
С такими ценами у них уже харя скоро треснет.
12:49:37 05-12-2024
Прям бедолаги! Заломили ценник по самое не могу. Скорее бы уже рухнул этот рынок.
12:51:39 05-12-2024
С конца 2019 года цена метра квадратного с 48 тысяч выросла до 122 тысяч- т.е в 2,6 раза. Кто-то неплохо заработал.
13:50:54 05-12-2024
Гость (12:51:39 05-12-2024) С конца 2019 года цена метра квадратного с 48 тысяч выросла ...
Согласен, даже смешно смотреть на то, что квартиры в Барнауле стоят как в подмосковье. Придется застройщикам проститься со своими иллюзиями. Либо с удовольствием будем покупать их квартиры через публичное предложение на торгах в банкротстве.
13:10:00 05-12-2024
Надо всем вместе скинуться и помочь строителям!!!
13:13:56 05-12-2024
Напомнило сцену из "крестного отца" когда все мафиози встретились за одним столом и делили рынок.
13:14:26 05-12-2024
Да, зачем молебен? Сразу уже заупокойную заказывайте. Сами подумайте, плата за предоставление кредита составляет 38 млн рублей (общая сумма выплаты по ипотеке) 38000000/12/30=105555 рублей. Тридцать лет каждый месяц нужно платить по 105555 рублей, при официальной средней ЗП 53000 рублей! Как? Откуда вы взяли, что треть населения может это себе позволить? Снижать объёмы предлагаете и пережить отсиживаясь. Ну, да, все присутствующие конечно переживут. Накопили, что на сто поколений вперёд хватит. А кто предложил принять меры к снижению цены квадратного метра? Кто предложил начать с местной власти, чтобы она отказалась от платы за предоставление земли застройщикам, упростила и ускорила оформление документов. Кто предложил использовать накопленную сверхприбыль прошлых лет, чтобы исключить банки, грабящие всех. И строителей, и потенциальных покупателей. Не переждёте, и не надейтесь. Времена беспредела и грабежа последних пяти лет никогда не вернутся. НИ-КОГ-ДА! Все потенциальные рабы(ипотечники) выбраны на десятилетия вперёд. Идёт время отбирать мечту у рабов (их квартиры, за которые большинство всё равно рассчитаться не сможет). А строить действительно надо столько, сколько нужно. Причём по рыночным ценам, а не ценам хотелок Застройщиков и банкиров.
13:36:58 05-12-2024
Гость (13:14:26 05-12-2024) Да, зачем молебен? Сразу уже заупокойную заказывайте. Сами п... рыночная цена ,она на то и рыночная , что ее не назначает человек у которого три копейки в кармане, а тот кто может купить. т.е. в высоких цена виноват в том числе рынок, который на панике организованной оранжевыми штанами взвинтил ценники. ну теперь либо припадет,либо просто сожгут инфляцией эти цены, т.е. останутся как есть , но покупательская их способность будет совсем другая.
14:29:05 05-12-2024
Гость (13:36:58 05-12-2024) рыночная цена ,она на то и рыночная , что ее не назначает че...
Поймите, не было никакой паники и ажиотажного спроса. От слова совсем! Сегодняшние цены сформировал не рынок, а картельный сговор, управляемый сверху. Рыночные отношения не допускаются, более того, они пресекаются.
14:32:56 05-12-2024
Гость (14:29:05 05-12-2024) Поймите, не было никакой паники и ажиотажного спроса. От... да да , собрались все застройщики по рф и давай поднимать разом цены. сказка.
спрос был это факт, и сметали все, немного "около темы " сам выставлял и покупал в последствии недвигу в эти года, было куча звонков и торги по нарастающей по объекту , смысл который продавать за дешево не было никакого. так же и у застройщиков. вы поди из тех, кто коммунизм в стране видит сегодняшней ) с плановой экономикой ?
13:48:19 05-12-2024
А цены на квартиры не пробовали снижать?
Сами задрали их до запредельных размеров. Теперь недовольны, что люди не идут покупать. Естественно что предложение строителей на рынке переоценено, когда стоимость квартиры 2-х комнатной 6-7 млн. рублей. Предполагаю, что она должна стоить в два раза меньше. Вот когда перестанут упираться и искать виноватых вокруг, а снизят цены, тогда и молебен не надо заказывать будет.
13:56:28 05-12-2024
В общем застройщики Барнаула, ждем Ваши квартирки на торгах в виде публичного предложения в Вашем банкротстве с понижением цены на них каждую неделю, если не одумаетесь и не начнете снижать цены согласно спросу.
14:08:53 05-12-2024
Судя по всему слона в комнате никто в упор не видит.
14:22:29 05-12-2024
неспроста вся эта буча поднялась по застройщикам. Сейчас идет отбор -выживут самые крупные компании. Поглотив мелкие. И к нам в регион вероятнее всего войдут их конкуренты с Китая, с Турции и Европы
Чтобы во всем этом выжить нашим большим кампаниям им придется либо уступить часть акций государству либо большой процент строек - госконтракты под строительство социальной сферы брать
есть вариант еще строить не в городе а рядом - города спутники где условия будут полегче
ну и развивиать технологии - умы из политеха и универа с новыми строительными ноу хау в помощь
без них бьудет не обойтись...
14:34:24 05-12-2024
мэтр (14:22:29 05-12-2024) неспроста вся эта буча поднялась по застройщикам. Сейчас иде... больше всего понравилось "с Европы" , так и побежали они к нам офисы открывать )) последние 3 года где были
14:55:42 05-12-2024
Гатилов тут оскорбил чувства верующих. Или он действительно верит, что их бог завел в такой тупик.
Прошу органы дать оценку.
15:00:52 05-12-2024
Всем Добрый день! Начиная с пандемии государство стало заливать весь рынок деньгами,в том числе и помогать поддержанию строительной отрасли! На хороших "барышах" строители стали захватывать места под застройку всех видов ижс! Плюс государство чтоб помочь большей части населения ввела льготную ипотеку! Пока экономически неграмотное населенме раскачивалось, предприимчивые оформляли на себя по несколько ипотек - становясь великими инвесторами и продавали тоже жильё, но уже дороже - понятно кому! Строители чуя запах легких денег от государства активизировплись ещё больше! Но! Государство посчитало ,что промахнулось с бесадресной ипотекой и ввела адресную или семейную - суть не вникал. Плюс с мире в общем запахло кризисом! Количество страждущих в связи с удорожанием заградительных ставок ЦБ понравилось! А аппетиты строителей остались прежние! Но великие предприниматели - должны были понимать,что рынок не мог рости вечно! И вот получилось, что получилось! Думаю в строительной отрасли будут банкротства! Из последних пресс конференции главы ЦБ, после конференции, отвечая на вопросы журналистов звучит - в прежнии кризисы 2008 - 2009 годов, 2014 - 2016, начиная с 2019 государство всех заливало деньгами! Тем самым разогнало информацию, неговоря про другие катаклизмы - низкий уровень соискателей работы, СВО... обещаю кто из бизнеса вовремя не продаст или сольется в поглощении ждёт череда банкротсв! Строители люди грамотные в бизнесе об этом знают! Но почему во время не остановились!? Не перестали работать с банками на их деньги,а не на свои главные руководители строительных фирм Барнаула люди далеко не бедные! ...это их вопрос....в любом бизнесе бывает спад - это закон рынка! У страждущих напокупать квартир подешевле во время кризиса, не знаю может у кого и получиться! ...но как говорят поживём увидим! ...редко пиши комментарии, но что-то нашло! Из всех кризисов нужно выходить более финансограмотным!
15:16:12 05-12-2024
Участники круглого стола своим рабочим сколько платят? Могут ли рабочие люди себе позволить купить квартиру, которую строили своими же руками? Может быть поэтому спроса нет на недвижимость. Они (рабочие) уже скоро спросят где их деньги у этих обнаглевших и распухших от жадности "бедных и несчастных" бизнесменов. И будут правы.
17:50:21 05-12-2024
да да , собрались все застройщики по рф и давай поднимать разом цены. сказка.
спрос был это факт, и сметали все, немного "около темы " сам выставлял и покупал в последствии недвигу в эти года, было куча звонков и торги по нарастающей по объекту , смысл который продавать за дешево не было никакого. так же и у застройщиков. вы поди из тех, кто коммунизм в стране видит сегодняшней ) с плановой экономикой ?
О прилипала перекуп заблажил!
Усё вася ваше время вышло, велком на завод или в колхоз.
Риэлторы туда тоже.
Правильно народ пишет ждём ваши метры на торгах банкротства.
Тогда и будем голосовать рублём
Аминь!
17:52:04 05-12-2024
Ребята... Это карма... Сколько изливались над ИЖС? Сколько вы жизней загубили своей жадностью? Сколько людей и домов погорело? Сейчас зачем танец с генпланом? Вы что творите? За все приходится расплачиваться. И почему не слышно всхлюпов Алгоритма? А по тому, что Ксюша поумнее и вовремя с тонущей баржи сошла
19:45:53 05-12-2024
Хомяк-не шмяк (17:52:04 05-12-2024) Ребята... Это карма... Сколько изливались над ИЖС? Сколько в...
Про людей, судьбы, жизни чистая правда. Только не сожалеют они нисколько и не раскаются в содеянном. И в карму они не верят. У них свой бог - деньги, которые, как они считают, будут для них непотопляемой шлюпкой с любой тонущей баржи. Даже если придётся плыть к чужим берегам...
20:48:18 05-12-2024
Гость (19:45:53 05-12-2024) Про людей, судьбы, жизни чистая правда. Только не сожале... Верят не верят-это их дело. Надо принять как должное- в России бизнес не может быть долгим, максимум 15 лет. А дальше только банкротство. Просто пришла и их пора. Историю надо учить и помнить. В 80-е тоже был расцвет строительства, в 90-е все колом встало. Строилось критически мало. Затишье этого ранка было фактически 20 лет. Теперь бум тоже прошел. По факту залегать надо на долгую, лет так на 10-15. Ну учитывая изношенность ОС - краны на металлолом , оборудование по факту туда же.
21:15:00 05-12-2024
Перепись нелепых мнений нищебродов открыта. Все ж вас грабят, все обдирают и купаются в роскоши. Разберитесь в вопросе, потом хрюкайте. А Гатилов правильно - сказал, но не про Бога, а про то, что такая борьба с инфляцией со стороны государства - пшик, который не даст результата.
21:35:41 05-12-2024
Еще поражает, что нищеброды не понимают, что кризис стройки приведет к сокращению рабочих мест. Уже сокращают. Куда им идти? На заводы? Так половина заводов так же на стройку заточены. У вас в марии-ра места отнимать? Да не будет тип, забивавший 200 в неделю на механизированной штукатурке, на кассе стоять. А за строителями пойдут смежники - электрики, вентиляционщики, поклейщики обоев, риелторы (хотя этих самому не жалко). Про квартиры за бесценок - совсем делириумный бред. Просто снизят количество доступных - брать все равно будут, т.к. жизнь продолжается.
23:54:22 05-12-2024
Гость (21:35:41 05-12-2024) Еще поражает, что нищеброды не понимают, что кризис стройки ... Вы где видели, чтобы у нас 200 строители в неделю зарабатывали? Откуда прилетели?
Из всего этого одна хорошая новость, у людей нет возможности покупать и тони пойдут в ж... со свои бизнесом. В стране опа, а они жить хотят как жили, с большим рублем, чтобы государство им через люде деньги давало, а харя не треснет?Жилья в Барнауле достаточно, что они поналяпали надолго хватит, население у нас не увеличивается, а жилой фонд стоит незамеченным , молодежь с такой то платой аренды уедет, и всего этого добра станет ещё больше. Есть хорошее выражение - не просите у Бога справедливости, а то он может услышать....
04:56:46 06-12-2024
Гость (21:35:41 05-12-2024) Еще поражает, что нищеброды не понимают, что кризис стройки ... Во эксперт нашелся. Дефицит рабочих кадров. Если мужик с руками и головой, то найдет работу или переучиться по быстрому. Застройщики- вы не пупы земли. Правильно пишут. Останутся те кто в оборотку свои вкладывает и банками не пользуется. А нищеброды на заёмные работающие- государству не нужны
08:45:55 06-12-2024
Гость (21:35:41 05-12-2024) Еще поражает, что нищеброды не понимают, что кризис стройки приведет к сокращению рабочих мест. Уже сокращают. Куда им идти? На заводы? Так половина заводов так же на стройку заточены.... Куда им идти? Возвратятся домой, откуда приехали! В свои сёла и кишлаки. Вместо заводов, заточенных на стройку, возникнут заводы, производящие товары народного потребления, которые ныне импортируются, решится вопрос импортозамещения.
21:53:01 05-12-2024
Такой же вой у колзозников на протяжении десять лет был, когда они в минсельхоз к чебатаеву с челобитной ходили.
Денег нет, а квартиры подъездами искупали.
Строители могут молиться, а могут ценники скрутить.
Все, у дураков деньги закончились
22:04:59 05-12-2024
За 30 лет первоначальный капитал накопили, теперь можно запретить застройщикам строительство на кредитные деньги и продажу до сдачи объекта в эксплуатацию. Таким образом, не нужны будут всякие эскроу-счета и расходы на банковское обслуживание. Построил многоэтажку на свои деньги, готовые хаты продаешь покупателям без всякого кидалова. А то развели, понимаешь, МММ, наберут чужих денег, начнут 10 объектов, на всё силёнок не хватает, а люди ждут - не дождутся.
06:02:50 06-12-2024
Гость (22:04:59 05-12-2024) За 30 лет первоначальный капитал накопили, теперь можно запр... это те, кто за 3 копейки у рога и копыта хотели купить? Ну пусть ждут. По поводу строить мкдшку за свои и продавать её подешевле, а лучше бесплатно - фантазия голодранца-пролетария, который спит и видит как отобрать и поделить
08:32:47 06-12-2024
Гость (06:02:50 06-12-2024) это те, кто за 3 копейки у рога и копыта хотели купить? Ну п... Так это именно ты, Гость ( 06:02:50 06-12-2024) , выступаешь с фантазиями голодранца –пролетария, плюс бандита 90х! Своих денег не имеешь(если не можешь строить на свои), а лезешь в строительство! И именно застройщики спят и видят, как подешевле, а лучше бесплатно отобрать у собственников их жильё, а потом поделить землю, построить на ней за чужие деньги нечто и дорого продать.
00:54:08 06-12-2024
ставьте по 50 000 за метр и всё, сразу заколосится всё у вам небывалым потоком попрет
10:07:28 06-12-2024
"голодранцы", "нищеброды"... ишь, как резко к своим потенциальным покупателям отношение поменялось! Ну вы и гниды...
13:10:35 06-12-2024
Гость (10:07:28 06-12-2024) "голодранцы", "нищеброды"... ишь, как резко к своим потенциа... Не являюсь строителем, но визг стоит именно от голодранцев и нищебродов, что им должны за три копейки. Со своими влажными фантазиями отобрать и поделить. Кому надо, будет покупать жилье и в текущих условиях. А ты так и будешь грозить грязным кулаком застройщикам в однушке с бабушкой
14:45:22 06-12-2024
Гость (13:10:35 06-12-2024) Кому надо, будет покупать жилье и в текущих условиях. ...
Так уже никому не надо ваших крысиных нор по 50квадратов с одним окном! Кушайте сами! Давитесь и кушайте!
21:24:06 06-12-2024
Думающим должна быть понятна первопричина резкого обострения общего кризиса в нашей стране.