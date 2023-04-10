Задорнов: мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года

За этот срок накоплены огромные дисбалансы, пояснил специалист

10 апреля 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мировая экономика сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, заявил РИА Новости бывший министр финансов Михаил Задорнов.

По его словам, ещё в начале года были сомнения, что кризиса удастся избежать, так как уже тогда экономический рост был около нуля, но всё-таки был позитивным.

Ситуация изменилась в начале марта на фоне падения банков в США и Европе – именно тогда стало очевидно, что целый ряд актив обесцениваются, говорит специалист.

"Глобального кризиса не было с 2008 года – почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы", – подчеркнул Задорнов.

Ранее стало известно, что дефицит российского бюджета за I квартал составил 2,4 трлн рублей.