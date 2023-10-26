Захарова: делегация ХАМАС находится с визитом в Москве
О контактах СМИ проинформируют дополнительно
26 октября 2023, 21:27, ИА Амител
Делегация радикального палестинского движения ХАМАС находится с визитом в Москве. Как сообщает ТАСС, об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее стало известно, что член политбюро ХАМАС Абу Мурзук приехал в Москву. Кроме того, заместитель министра иностранных дел и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился с политическим руководителем группировки в Катаре для обсуждения вопроса освобождения заложников.
"Я также могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения [ХАМАС] находятся с визитом в Москве", – заявила Захарова.А также добавила, что о контактах СМИ проинформируют дополнительно.
7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось в Израиль. С тех пор обстрелы не утихают ни на день. По данным постпреда РФ при ООН Василия Небензи, заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и члены их семей.
22:28:59 26-10-2023
Талибы были, хамасы были,ждём алькаиду и бензин ладана
08:30:58 27-10-2023
Гость (22:28:59 26-10-2023) Талибы были, хамасы были,ждём алькаиду и бензин ладана ... По сути это одно и тоже) Ну только если дособрать набор, для коллекции под названием "Днище"
08:46:33 27-10-2023
"С начала боевых действий в регионе погибли 5087 человек, в том числе 2055 детей и 1119 женщин. Ранения получили 15 273 палестинцев." И они же чего-то хотят.Кошмар какой-то...Гитлера на них не хватает...В смысле на арабов.
22:30:04 26-10-2023
Не ну это просто жесть. Как Гитлера принимать.
09:13:02 27-10-2023
Чтобы разрешить любой конфликт,нужен диалог между противоборствующими сторонами.Этот конфликт длится уже десятилетиями из за упрямства и твердолобости западных политиков,препятствующих созданию палестинского государства.Нужно давно уже создать это государство и закрыть этот вопрос раз и навсегда.Ну нет,надо провоцировать и разжигать этот костёр,делая заложниками простое мирное население.Кто в этом заинтересован?Решать эту задачу надо всему мировому сообществу,чем скорее ,тем лучше.
09:17:39 27-10-2023
Все правильно, вести переговоры надо иначе янки со своей дерьмократией залезут
09:43:44 27-10-2023
Гость (09:17:39 27-10-2023) Все правильно, вести переговоры надо иначе янки со своей дер... у янков силенок уже не хватит, потрясут ржавыми якорями и уплывут восвояси...
20:45:07 27-10-2023
все верно, нужно знать врага в лицо и приспроситься