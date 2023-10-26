Захарова: делегация ХАМАС находится с визитом в Москве

О контактах СМИ проинформируют дополнительно

26 октября 2023, 21:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Делегация радикального палестинского движения ХАМАС находится с визитом в Москве. Как сообщает ТАСС, об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что член политбюро ХАМАС Абу Мурзук приехал в Москву. Кроме того, заместитель министра иностранных дел и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился с политическим руководителем группировки в Катаре для обсуждения вопроса освобождения заложников.

"Я также могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения [ХАМАС] находятся с визитом в Москве", – заявила Захарова.А также добавила, что о контактах СМИ проинформируют дополнительно.

7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось в Израиль. С тех пор обстрелы не утихают ни на день. По данным постпреда РФ при ООН Василия Небензи, заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и члены их семей.