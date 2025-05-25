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Захарова: Кислица врет, что делегация Украины в Стамбуле говорила по-украински

По словам дипломата, после вступительного текста украинские представители перешли на русский

25 мая 2025, 13:45, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица соврал, когда заявил, что на переговорах в Стамбуле украинская делегация говорила на украинском и английском языках. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она привела слова украинского дипломата, который заявил, что украинская делегация в Стамбуле общалась с россиянами через переводчика.

"Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие", – написала представитель ведомства.

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.

Политика украина

Комментарии 2

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Гость

17:52:20 25-05-2025

Ну, а что им оставалось делать, если переводчик убежал в европу. Да не один, а с секретарем, тоже мужского пола.

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Гость

09:28:29 26-05-2025

Они ещё не приучились балакать на мове.По украински им внове.

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