Захарова: Кислица врет, что делегация Украины в Стамбуле говорила по-украински
По словам дипломата, после вступительного текста украинские представители перешли на русский
25 мая 2025, 13:45, ИА Амител
Замглавы МИД Украины Сергей Кислица соврал, когда заявил, что на переговорах в Стамбуле украинская делегация говорила на украинском и английском языках. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела слова украинского дипломата, который заявил, что украинская делегация в Стамбуле общалась с россиянами через переводчика.
"Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие", – написала представитель ведомства.
Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.
17:52:20 25-05-2025
Ну, а что им оставалось делать, если переводчик убежал в европу. Да не один, а с секретарем, тоже мужского пола.
09:28:29 26-05-2025
Они ещё не приучились балакать на мове.По украински им внове.