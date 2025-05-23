Россия и Украина провели первый обмен пленными по договоренности в Стамбуле

Стороны передали по 270 военных и 120 гражданских лиц

23 мая 2025, 21:32, ИА Амител

Солдаты / Источник фото: amic.ru

Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными в рамках договоренности, достигнутой 16 мая в Стамбуле, сообщили в Минобороны РФ.

"С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", – говорится в сообщении.

В настоящее время российские военные и гражданские лица находятся в Белоруссии, им оказывается психологическая и медицинская помощь. После их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Масштабный обмен пленными планируется продолжить в ближайшие дни.

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.

Мединский анонсировал обмен пленными по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению. Кроме того, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.