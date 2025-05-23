Россия и Украина провели первый обмен пленными по договоренности в Стамбуле
Стороны передали по 270 военных и 120 гражданских лиц
23 мая 2025, 21:32, ИА Амител
Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными в рамках договоренности, достигнутой 16 мая в Стамбуле, сообщили в Минобороны РФ.
"С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", – говорится в сообщении.
В настоящее время российские военные и гражданские лица находятся в Белоруссии, им оказывается психологическая и медицинская помощь. После их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
Масштабный обмен пленными планируется продолжить в ближайшие дни.
Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.
Мединский анонсировал обмен пленными по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению. Кроме того, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.
22:31:10 24-05-2025
хорошо что не берут наемников иностранцев в плен, а сразу в расход