Захарова назвала подлостью перенос Украиной приемки тел

Киев "будет проклят на многие поколения вперед", убеждена дипломат

08 июня 2025, 10:00, ИА Амител

Мария Захарова / кадр из интервью телеканалу "Первый информационный"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина пошла на подлость, отказавшись забрать тела военных ВСУ.

Дипломат в своем телеграм-канале привела отрывок из интервью телеканалу "Первый информационный", которое было записано 4 июня. В нем Захарова отмечала, что киевский режим будет "проклят на многие поколения вперед", если не заберет тела военных, которые РФ передает в соответствии со стамбульскими договоренностями.

"Я тогда и представить не могла, что киевский режим пойдет хоть и на очередную, честно говоря, вовсе не поддающуюся логике подлость", – написала она.

Напомним, 7 июня Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел и обмен военнопленными. Как сообщил глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский, первая партия из 1212 замороженных тел солдат уже была в районе обмена, однако группа переговорщиков со стороны Украины так и не прибыла.