Захарова назвала подлостью перенос Украиной приемки тел
Киев "будет проклят на многие поколения вперед", убеждена дипломат
08 июня 2025, 10:00, ИА Амител
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина пошла на подлость, отказавшись забрать тела военных ВСУ.
Дипломат в своем телеграм-канале привела отрывок из интервью телеканалу "Первый информационный", которое было записано 4 июня. В нем Захарова отмечала, что киевский режим будет "проклят на многие поколения вперед", если не заберет тела военных, которые РФ передает в соответствии со стамбульскими договоренностями.
"Я тогда и представить не могла, что киевский режим пойдет хоть и на очередную, честно говоря, вовсе не поддающуюся логике подлость", – написала она.
Напомним, 7 июня Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел и обмен военнопленными. Как сообщил глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский, первая партия из 1212 замороженных тел солдат уже была в районе обмена, однако группа переговорщиков со стороны Украины так и не прибыла.
10:43:43 08-06-2025
Опубликовать имена погибших ВСУ, чьи тела не приняла Украина.
12:18:13 08-06-2025
Гость (10:43:43 08-06-2025) Опубликовать имена погибших ВСУ, чьи тела не приняла Украина... желательно в открытую базу, чтобы любой человек из любой страны мог спокойно ознакомиться.
18:19:52 08-06-2025
Гость (12:18:13 08-06-2025) желательно в открытую базу, чтобы любой человек из любой стр... еще вчера выкладывали списки в ТГ
12:54:40 08-06-2025
Гость (10:43:43 08-06-2025) Опубликовать имена погибших ВСУ, чьи тела не приняла Украина... Че то тоже как-то подозрительно, что не публикуются их имена
10:50:59 08-06-2025
Куда делись тела военных РФ ведь даже здесь писали , что это обмен 6х6.
Ладно они своих не забрали.
Почему про наших везде тишина, как будто их важнее
10:11:38 09-06-2025
Гость (10:50:59 08-06-2025) Куда делись тела военных РФ ведь даже здесь писали , что это... Это одностороннее предложение нашей стороны...
11:36:08 08-06-2025
100 имен уже опубликованы.
12:36:53 09-06-2025
Гость (11:36:08 08-06-2025) 100 имен уже опубликованы. ... 100 имен --- а че не 6 тысяч? Ну подозрительно же
15:40:43 08-06-2025
Опоздала немного Захарова... Киев с самого начала его основания был проклят.
Гоголь не с потолка все эти страсти брал, материал там богатый... А после взрыва Чернобыля, на фоне нехватки йода, нечисти и нежити только добавилось... Так что мягкая зачистка там была необходима, что сейчас и происходит.
09:29:48 09-06-2025
Им не нужны, не живые, не мертвые...
14:52:07 09-06-2025
Киев "будет проклят на многие поколения вперед" 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
14:55:11 09-06-2025
Гость (14:52:07 09-06-2025) Киев "будет проклят на многие поколения вперед" 👍🏻👍🏻👍🏻... похоже, это официальное проклятие.
15:41:03 09-06-2025
Musik (14:55:11 09-06-2025) похоже, это официальное проклятие.... Мы не кого не проклинаем, это бандерлоги проклянут своих же, за отказ забрать и по человечи зарыть своих собак!