Захарова считает, что Зеленский устроил "голодомор XXI века"

Чиновница утверждает, что при Зеленском граждан Украины становится всё меньше, а почву и зерно из страны вывозят всё активнее

03 мая 2023, 08:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Киев является "гарантом продовольственной безопасности" в мире.

В своём телеграм-канале чиновница выразила иное мнение. Она обратила внимание, что при Зеленском граждан Украины становится всё меньше, а почву и зерно из страны вывозят всё активнее.

"Количество украинских потребителей украинской продукции сокращается в геометрической прогрессии. Значит, западным кураторам президента [Украины] достанется больше продовольствия. Голодомор XXI века устроил Зеленский вверенной ему стране", – написала Захарова.

Ранее Мария Захарова назвала Запад и НАТО для россиян недругами, что, по её словам, хуже, чем враг.