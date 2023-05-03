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Захарова считает, что Зеленский устроил "голодомор XXI века"

Чиновница утверждает, что при Зеленском граждан Украины становится всё меньше, а почву и зерно из страны вывозят всё активнее

03 мая 2023, 08:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира  Зеленского, который заявил, что Киев является "гарантом продовольственной безопасности" в мире.

В своём телеграм-канале чиновница выразила иное мнение. Она обратила внимание, что при Зеленском граждан Украины становится всё меньше, а почву и зерно из страны вывозят всё активнее.

"Количество украинских потребителей украинской продукции сокращается в геометрической прогрессии. Значит, западным кураторам президента [Украины] достанется больше продовольствия. Голодомор XXI века устроил Зеленский вверенной ему стране", – написала Захарова.

Ранее Мария Захарова назвала Запад и НАТО для россиян недругами, что, по её словам, хуже, чем враг.

Комментарии 8

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Гость

08:54:31 03-05-2023

А хохлы-то об этом знают?

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Гость

09:08:54 03-05-2023

Уже давно ломают головы:с какой целью грузин Иосиф Джугашвили решил наладить на Украине голодомор.Чем его украинцы так достали?

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Гость

09:22:19 03-05-2023

Зеленский отказался от переговоров с Россией.По подсказке американцев.То что сейчас происходит на Украине- следствие этого отказа.

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Гость

09:31:36 03-05-2023

Зачем грузин Иосиф Виссарионович хотел тогда своею властною рукою придушить украинцев?

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Гость

11:49:16 03-05-2023

Если не будет предательства наших элит, то не будет никакой победы укрофашистов, это понимают и на Украине и на Западе. Поэтому англосаксы запускают тактику выжженой земли, там где не смогут вывезти ресурс, чтобы нанести наибольший ущерб России в плане восстановления освобожденных территорий.

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Гость

13:21:18 03-05-2023

Гость (11:49:16 03-05-2023) Если не будет предательства наших элит, то не будет никакой ... Нельзя называть кучу воров, торгашей и предателей "элитой"...

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Гость

12:38:13 03-05-2023

Когда же наведут порядок среди наших "элиток" разновекторных?

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Гость

16:10:16 03-05-2023

Что у нее с внешностью, медийное лицо, а выглядит неопрятно, она что за идею работает.

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