Захарова считает, что Зеленский устроил "голодомор XXI века"
Чиновница утверждает, что при Зеленском граждан Украины становится всё меньше, а почву и зерно из страны вывозят всё активнее
03 мая 2023, 08:30, ИА Амител
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Киев является "гарантом продовольственной безопасности" в мире.
В своём телеграм-канале чиновница выразила иное мнение. Она обратила внимание, что при Зеленском граждан Украины становится всё меньше, а почву и зерно из страны вывозят всё активнее.
"Количество украинских потребителей украинской продукции сокращается в геометрической прогрессии. Значит, западным кураторам президента [Украины] достанется больше продовольствия. Голодомор XXI века устроил Зеленский вверенной ему стране", – написала Захарова.
Ранее Мария Захарова назвала Запад и НАТО для россиян недругами, что, по её словам, хуже, чем враг.
08:54:31 03-05-2023
А хохлы-то об этом знают?
09:08:54 03-05-2023
Уже давно ломают головы:с какой целью грузин Иосиф Джугашвили решил наладить на Украине голодомор.Чем его украинцы так достали?
09:22:19 03-05-2023
Зеленский отказался от переговоров с Россией.По подсказке американцев.То что сейчас происходит на Украине- следствие этого отказа.
09:31:36 03-05-2023
Зачем грузин Иосиф Виссарионович хотел тогда своею властною рукою придушить украинцев?
11:49:16 03-05-2023
Если не будет предательства наших элит, то не будет никакой победы укрофашистов, это понимают и на Украине и на Западе. Поэтому англосаксы запускают тактику выжженой земли, там где не смогут вывезти ресурс, чтобы нанести наибольший ущерб России в плане восстановления освобожденных территорий.
13:21:18 03-05-2023
Гость (11:49:16 03-05-2023) Если не будет предательства наших элит, то не будет никакой ... Нельзя называть кучу воров, торгашей и предателей "элитой"...
12:38:13 03-05-2023
Когда же наведут порядок среди наших "элиток" разновекторных?
16:10:16 03-05-2023
Что у нее с внешностью, медийное лицо, а выглядит неопрятно, она что за идею работает.