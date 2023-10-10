Захарова высмеяла сбежавших в Израиль россиян

Таких людей она назвала "испуганными патриотами"

10 октября 2023, 11:35, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла россиян, которые сбежали в Израиль после начала спецоперации. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Испуганные патриоты" подтвердили свое звание, вновь испугавшись и уезжая уже из новых родин", – констатировала чиновница.

По ее словам, сейчас "мир с широко открытыми глазами наблюдает за гибкостью либеральной принципиальности".

7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.

В связи с этим российские эксперты рассказали amic.ru, почему на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война.