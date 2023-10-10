Захарова высмеяла сбежавших в Израиль россиян
Таких людей она назвала "испуганными патриотами"
10 октября 2023, 11:35, ИА Амител
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла россиян, которые сбежали в Израиль после начала спецоперации. Об этом она написала в телеграм-канале.
"Испуганные патриоты" подтвердили свое звание, вновь испугавшись и уезжая уже из новых родин", – констатировала чиновница.
По ее словам, сейчас "мир с широко открытыми глазами наблюдает за гибкостью либеральной принципиальности".
7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.
В связи с этим российские эксперты рассказали amic.ru, почему на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война.
11:39:05 10-10-2023
вновь испугавшись и уезжая уже из новых родин ---- люди со сложной судьбой. Зато с деньгами
11:39:31 10-10-2023
Хорошо бабёшке не способной родить защитника отечества рассуждать о патриотизме.
11:57:37 10-10-2023
Гость (11:39:31 10-10-2023) Хорошо бабёшке не способной родить защитника отечества расс... сколько защитников ты родила?
12:01:01 10-10-2023
Гость (11:57:37 10-10-2023) сколько защитников ты родила?... Пустобрюхая ???
12:05:37 10-10-2023
Гость (12:01:01 10-10-2023) Пустобрюхая ???... зачем ты у меня про себя спрашиваешь? посмотрись в зеркало, есть у тебя что в брюхе или нет. а м.б. у твоего партнера живчики тормозят, потому ты и пустобрюхая. в любом случае сходите вдвоем к специалистам. ты должна родить защитников. минимум двух. а я предпенсионер. мы с супругой двоих парней вырастили.
13:15:24 10-10-2023
Гость (12:05:37 10-10-2023) зачем ты у меня про себя спрашиваешь? посмотрись в зеркало, ... Напридумала ты брошенка про выращивание . Злая ты.
13:31:49 10-10-2023
Гость (13:15:24 10-10-2023) Напридумала ты брошенка про выращивание . Злая ты.... ножкой кривой топни и толстой оппой встряхни. кстати есть пара знакомых которым нравятся жирные бабы. такие как ты прям. может быть от них родишь ребеночка?
12:26:39 10-10-2023
Гость (12:01:01 10-10-2023) Пустобрюхая ???... А у тебя глисты?
11:48:46 10-10-2023
Не способные родить тоже могут сделать бандеровцам неприятно. Иногда даже больше способных нарожать и уехать в Израиль
11:57:45 10-10-2023
Не хорошо всех мазать одним цветом. Есть такие как бывший Чубайс, который скорее вечный жид, которому нет нигде пристанища. Есть галкины, поганые люди что никому не интересны. Но есть и обычные наши сограждане, неважно что они в Израиле, не надо на них нагонять жути. Маша могла бы позвать их домой, даже на время, переждать войну. Дом - это радушие, а не злословие.
12:05:28 10-10-2023
Гость (11:57:45 10-10-2023) Не хорошо всех мазать одним цветом. Есть такие как бывший Чу... да ладно, когда родине было плохо и голодно, эти граждане побежали за сладким кусочком. а теперь их пожалеть и радушно обнять нужно? дом - это когда и в горе, и в радости вместе со своим домом. обойдутся, я думаю...
12:29:30 10-10-2023
Гость (12:05:28 10-10-2023) да ладно, когда родине было плохо и голодно, эти граждане ... Далеко не все там оказались после СВО. У меня одноклассники, однокурсники уехали в Израиль еще с родителями, когда он приглашал людей с еврейскими корнями переселяться на "историческую родину".
14:51:58 10-10-2023
Гость (12:29:30 10-10-2023) Гость (12:05:28 10-10-2023) да ладно, когда родине б... вы читать видимо не умеете? я не про СВО, а про девяностые и иже с ними, когда бежали из россии и Союза за лучшей жизнью. Вот об этих "росиянах" я пишу
15:14:21 10-10-2023
Гость (14:51:58 10-10-2023) Гость (12:29:30 10-10-2023) Гость (12:05:28 10-10-2023... Вам просто завидно, что ВАС никто и нигде не ждёт. Поэтому сидите в своём болоте и на всех обиженно дуетесь.
18:26:35 10-10-2023
Гость (12:29:30 10-10-2023) Гость (12:05:28 10-10-2023) да ладно, когда родине б... Ну вот, теперь они должны защищать свою "историческую". Насколько я знаю, там большинство народа военнообязанные и с самого начала все должны были понимать, что это неспроста.
12:03:48 10-10-2023
Очень смешно высмеяла умная Маша.
12:06:53 10-10-2023
Я не разу не слышала чтобы она высмеивала деток элиты, которых не защищают родину на передовой.
12:19:01 10-10-2023
Гость (12:06:53 10-10-2023) Я не разу не слышала чтобы она высмеивала деток элиты, котор... Я ни разу не слышал, чтобы попадающий под мобилизацию сын элиты, скрылся от нее. Или про это запрещено писать или таких нет
12:12:02 10-10-2023
Предлагаю туры в Египет! :) Или в дЖидду
12:39:06 10-10-2023
Да уж, видок у Захаровой. Вы там ей намекните, что пора завязывать прибухивать.
13:03:49 10-10-2023
Гость (12:39:06 10-10-2023) Да уж, видок у Захаровой. Вы там ей намекните, что пора завя... Нет, там нельзя не пить, это очень вредная работа.
12:57:08 10-10-2023
Гость (11:57:45 10-10-2023) Не хорошо всех мазать одним цветом. Есть такие как бывший Чу... Еще как важно, наши сограждане - это те кто живет в России, те кто имеет двойное гражданство - это не наши сограждане, это трусливая пена и неважно когда они из России сбежали, крысятничество не имеет срока давности.
13:04:24 10-10-2023
Гость (12:57:08 10-10-2023) Еще как важно, наши сограждане - это те кто живет в России, ... Да как вы понять не можете… Нельзя всех запретить. Есть дудь, есть невзоров, поганые люди. Но есть и простые люди, которые перед Родиной не замараны. Зачем вы их во враги записываете? Не правильно это.
13:04:49 10-10-2023
Гость (12:57:08 10-10-2023) Еще как важно, наши сограждане - это те кто живет в России, ... Опять крысофобия.)))
19:31:04 10-10-2023
Гость (12:57:08 10-10-2023) Еще как важно, наши сограждане - это те кто живет в России, ... ты хочешь оскорбить власть?
13:38:34 10-10-2023
Зачем называть кал который уехал россиянами ? Только из за того что есть бумажка с пропиской в России , россияне которые свои всё в России , и заметить не сложно что уехали те у кого в жилах течёт еврейская кровь ! И те кто при нормальной жизни говорил плохо о России
13:45:13 10-10-2023
Гость (13:38:34 10-10-2023) Зачем называть кал который уехал россиянами ? Только из за т... какая глупость. Для вас свой, только те кто говорит хорошо о вас и приятное вам? ну так вы легкая жертва для любого мошенника, который будет льстить и оставит вас в одних трусах.
13:45:56 10-10-2023
Гость (13:38:34 10-10-2023) Зачем называть кал который уехал россиянами ? Только из за т... Вы так высказываетесь... А ведь вы и есть тот самый кал. Который, к нашему сожалению, остался в России.
13:45:01 10-10-2023
Биробиджан ждёт воскрешение !! Всех приехавших туда отправлять у их есть деньги пусть поднимают ЕАО
14:24:19 10-10-2023
Гость (13:45:01 10-10-2023) Биробиджан ждёт воскрешение !! Всех приехавших туда отправ... В Россию не надо приезжать, пожалуйста. Даже с деньгами.
15:15:39 10-10-2023
Гость (14:24:19 10-10-2023) В Россию не надо приезжать, пожалуйста. Даже с деньгами. ... Вот вас не спросили :-)
16:54:28 10-10-2023
Не надо всякое дерьмо называть РОССИЯНАМИ. Россияне то бишь русские росы русы живут в России а этих и им подобных сбежавших от своих гражданских обязанностей лишить гражданства и пожизненно запретить въезд в Россию.
17:44:18 10-10-2023
Гость (16:54:28 10-10-2023) Не надо всякое дерьмо называть РОССИЯНАМИ. Россияне то бишь ... Плохо, когда дерьмо живет среди нас в России и портит тут воздух своей злобой и ненавистью. Да, я про вас как раз говорю.
18:42:39 10-10-2023
Гость (13:04:24 10-10-2023) Да как вы понять не можете… Нельзя всех запретить. Есть дудь... Да никто их никуда не записывает. Просто , получается, когда мы тут реально на выживание были брошены, в 90-е, они огромным потоком хлынули на "землю обетованную". Люди захотели лучшей жизни, это их право. Но не надо высокопарных слов, Родины у них нет, есть место, где им хорошо живется. И почему думаете, что они захотят вернуться в Россию? Есть США, Европа...
11:16:33 11-10-2023
а если любви нет и это взаимно? Везде
11:49:50 11-10-2023
Хочу 10 тысяч рублей за комментарий от поехавших в ОАЭ "за недвижкой" (с) с израильским паспортом от Самойловой. Пришли через дропа на цветы! Завидую!