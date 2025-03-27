"Закатывает газовый концерт". Врач назвала главных врагов кишечника

Среди них — не только продукты

27 марта 2025, 20:00, ИА Амител

Фото: Fahmi Fakhrudin / unsplash.com

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что сильнее всего вредит кишечнику. Списком она поделилась в своем телеграм-канале. В первую очередь врач выделила стресс. По ее словам, это злейший враг кишечника.

"Как только на горизонте появляется хоть какая-то нервотня, кишечник сразу впадает в состояние шока. Все сжимается, еда замирает в неподвижности, а микрофлора унывает. В результате вздутие, спазмы, запоры или, наоборот, "бегство" к туалету", – пояснила специалист.

Следующий пункт – долгий утренний сон. Врач отметила, что кишечник – настоящий жаворонок, который "в самом расцвете сил" с 6 до 8 утра. А при позднем просыпании можно почувствовать, будто в животе затесался камень.

Кроме того, много у кишечника врагов и среди еды: ​

смузи и супы-пюре – из-за них кишечник "бурчит, сопротивляется и закатывает целый газовый концерт";

– из-за них кишечник "бурчит, сопротивляется и закатывает целый газовый концерт"; выпечка и "молочка" , что сложно переваривается, вредит микрофлоре и ферментам и оборачивается вздутием, усталостью и образованием слизи в кишечнике;

, что сложно переваривается, вредит микрофлоре и ферментам и оборачивается вздутием, усталостью и образованием слизи в кишечнике; антибиотики, переработанные продукты и сахар – они убивают полезные бактерии, из-за чего органу нужно время, чтобы снова прийти в себя;

– они убивают полезные бактерии, из-за чего органу нужно время, чтобы снова прийти в себя; слабительные , поскольку делают кишечник "лентяем";

, поскольку делают кишечник "лентяем"; кофе, чай и недозрелые фрукты – из-за танина в составе эти продукты способны тормозить перистальтику и раздражать стенки кишечника.

Ранее врачи назвали продукты, которые снижают уровень стресса и продлевают жизнь.