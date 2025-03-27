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"Закатывает газовый концерт". Врач назвала главных врагов кишечника

Среди них — не только продукты

27 марта 2025, 20:00, ИА Амител

Фото: Fahmi Fakhrudin / unsplash.com
Фото: Fahmi Fakhrudin / unsplash.com

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что сильнее всего вредит кишечнику. Списком она поделилась в своем телеграм-канале. В первую очередь врач выделила стресс. По ее словам, это злейший враг кишечника. 

"Как только на горизонте появляется хоть какая-то нервотня, кишечник сразу впадает в состояние шока. Все сжимается, еда замирает в неподвижности, а микрофлора унывает. В результате вздутие, спазмы, запоры или, наоборот, "бегство" к туалету", – пояснила специалист.

Следующий пункт – долгий утренний сон. Врач отметила, что кишечник – настоящий жаворонок, который "в самом расцвете сил" с 6 до 8 утра. А при позднем просыпании можно почувствовать, будто в животе затесался камень.

Кроме того, много у кишечника врагов и среди еды: ​

  • смузи и супы-пюре – из-за них кишечник "бурчит, сопротивляется и закатывает целый газовый концерт";
  • выпечка и "молочка", что сложно переваривается, вредит микрофлоре и ферментам и оборачивается вздутием, усталостью и образованием слизи в кишечнике;
  • антибиотики, переработанные продукты и сахар – они убивают полезные бактерии, из-за чего органу нужно время, чтобы снова прийти в себя;
  • слабительные, поскольку делают кишечник "лентяем";
  • кофе, чай и недозрелые фрукты – из-за танина в составе эти продукты способны тормозить перистальтику и раздражать стенки кишечника.

Ранее врачи назвали продукты, которые снижают уровень стресса и продлевают жизнь.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 6

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Гость

20:29:32 27-03-2025

гастроэнтеролог из ютуба, проходивший повышение квалификации в тиктоке.

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Гость

22:35:16 27-03-2025

Организм ничего не знает про часы. Время сна начинается с его начала, которое может быть каким угодно, лишь бы это было привычное время и в помещении было темно.

Ну и про молочку - а как же кефирчики и прочие ацидофилинчики?

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Гость

23:56:52 27-03-2025

Что тогда пить есть оно не сказало?

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Musik

09:36:55 28-03-2025

Гость (23:56:52 27-03-2025) Что тогда пить есть оно не сказало?... про водку слов нет - её!

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Гость

09:32:35 28-03-2025

кефир от всего помогает. А прос_ться это для организма наоборот хорошо. Шлаки активно из сосудов выводятся.
А что касается вирусов болезней которые бродят везде надо за обедом сьедать луковицу или пару зубчиков чеснока

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Гость

10:49:20 28-03-2025

Кофе наоборот усиливает работу кишечника. Танины выводят из организма ядовитые и вредные вещества, вдобавок это сильный антиоксидант. Лебедева блогер, продает свои курсы за очень приличные деньги. Она не здоровье людей печётся.

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