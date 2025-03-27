"Закатывает газовый концерт". Врач назвала главных врагов кишечника
Среди них — не только продукты
27 марта 2025, 20:00, ИА Амител
Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что сильнее всего вредит кишечнику. Списком она поделилась в своем телеграм-канале. В первую очередь врач выделила стресс. По ее словам, это злейший враг кишечника.
"Как только на горизонте появляется хоть какая-то нервотня, кишечник сразу впадает в состояние шока. Все сжимается, еда замирает в неподвижности, а микрофлора унывает. В результате вздутие, спазмы, запоры или, наоборот, "бегство" к туалету", – пояснила специалист.
Следующий пункт – долгий утренний сон. Врач отметила, что кишечник – настоящий жаворонок, который "в самом расцвете сил" с 6 до 8 утра. А при позднем просыпании можно почувствовать, будто в животе затесался камень.
Кроме того, много у кишечника врагов и среди еды:
- смузи и супы-пюре – из-за них кишечник "бурчит, сопротивляется и закатывает целый газовый концерт";
- выпечка и "молочка", что сложно переваривается, вредит микрофлоре и ферментам и оборачивается вздутием, усталостью и образованием слизи в кишечнике;
- антибиотики, переработанные продукты и сахар – они убивают полезные бактерии, из-за чего органу нужно время, чтобы снова прийти в себя;
- слабительные, поскольку делают кишечник "лентяем";
- кофе, чай и недозрелые фрукты – из-за танина в составе эти продукты способны тормозить перистальтику и раздражать стенки кишечника.
Ранее врачи назвали продукты, которые снижают уровень стресса и продлевают жизнь.
20:29:32 27-03-2025
гастроэнтеролог из ютуба, проходивший повышение квалификации в тиктоке.
22:35:16 27-03-2025
Организм ничего не знает про часы. Время сна начинается с его начала, которое может быть каким угодно, лишь бы это было привычное время и в помещении было темно.
Ну и про молочку - а как же кефирчики и прочие ацидофилинчики?
23:56:52 27-03-2025
Что тогда пить есть оно не сказало?
09:36:55 28-03-2025
Гость (23:56:52 27-03-2025) Что тогда пить есть оно не сказало?... про водку слов нет - её!
09:32:35 28-03-2025
кефир от всего помогает. А прос_ться это для организма наоборот хорошо. Шлаки активно из сосудов выводятся.
А что касается вирусов болезней которые бродят везде надо за обедом сьедать луковицу или пару зубчиков чеснока
10:49:20 28-03-2025
Кофе наоборот усиливает работу кишечника. Танины выводят из организма ядовитые и вредные вещества, вдобавок это сильный антиоксидант. Лебедева блогер, продает свои курсы за очень приличные деньги. Она не здоровье людей печётся.