НОВОСТИОбщество

Россияне стали есть меньше хлеба и булок

И это отнюдь не стремление к ЗОЖ

27 марта 2025, 15:28, ИА Амител

Хлеб / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина
Хлеб / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Жители 59 регионов России стали есть меньше мучных изделий, заменяя их яйцами, мясом, овощами и фруктами, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Росстата.

"Россияне традиционно едят много хлеба, выпечки и макарон, превышая, согласно данным Росстата, на 18% рекомендованную медиками норму 96 кг на человека в год. Говоря об изменениях в пищевых привычках россиян, эксперты отметили, что это отнюдь не стремление к ЗОЖ. Где-то булки стоят достаточно дорого", – отмечает издание.

В феврале 2025 года средняя цена килограмма хлеба из ржаной муки и из смеси с пшеничной, по данным Росстата, составила 99,33 рубля.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон подчеркнул, что хлеб остается одной из наиболее чувствительных категорий продуктов, изменение цен на которую всегда вызывает эмоциональную реакцию в обществе.

Он рассказал, что затраты на производство условного батона составляют примерно 62% от стоимости, а наценки торговых сетей иногда доходят до 35%.

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов также указал на перекос наценок производителей и торговли. В частности, заводы могут делать наценку до 15% на массовые, традиционные сорта хлеба, а магазины – до 90%.

"Для традиционных хлебов массовых сортов нормальная наценка не должна превышать 10–15%", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что ФАС выявила большие наценки на хлеб в российских магазинах.

Продукты

Комментарии 24

Avatar Picture
Гость

15:51:43 27-03-2025

Цена здесь не при чём. Хлеб вообще несъедобный пекут. Такой даже на корм скоту не годится. Зайдешь в магазин за хлебом, выбираешь-выбираешь, а не из чего.

  43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:47 27-03-2025

Гость (15:51:43 27-03-2025) Цена здесь не при чём. Хлеб вообще несъедобный пекут. Такой ... Я вот посмотрел на фото милого и доброго хлеба, и мне стало его жалко и обидно за него, что я его перестал есть. А он старался мне понравиться, замешивался, пёкся, бережно транспортировался. Скотина я.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:25 27-03-2025

Гость (15:51:43 27-03-2025) Цена здесь не при чём. Хлеб вообще несъедобный пекут. Такой ... Сейчас хлеба всякого. Только рядом с домом 4 точки, которые продают хлеб из пекарен. Но чаще беру в Марийке, а какой, вам не скажу. Выбирайте дальше.

  -35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:45 27-03-2025

Гость (16:17:25 27-03-2025) Сейчас хлеба всякого. Только рядом с домом 4 точки, которые ... именно, что "всякого"

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:49 27-03-2025

Гость (16:17:25 27-03-2025) беру в Марийке, а какой, вам не скажу. Да просроченный конечно, об этом и так все ясно. Он и подсушенный уже и с запашком. А если повезет выхватить, то и с плесневухой можно выхватить пару булок. Хотя тут проще иметь договоренность с продавцами. Они быстрее организуют.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:48:50 27-03-2025

Гость (16:30:49 27-03-2025) Да просроченный конечно, об этом и так все ясно. Он и подсуш... Выхватить пару булок? Вы в каком количестве их покупаете?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:25:12 27-03-2025

Гость (16:48:50 27-03-2025) Выхватить пару булок? Вы в каком количестве их покупаете?... Да еще и с плесневухой или сушеный. Диагноз, как говорится, на лице.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:49 27-03-2025

Гость (17:25:12 27-03-2025) Да еще и с плесневухой или сушеный. Диагноз, как говорится, ... Т.е. вы берете в Марийке "свежий" хлеб? Первого числа вы берете хлеб за второе число и считаете его свежим? Позволю себе посмеяться в голос и напугать соседей. (В 16:17 ваш комментарий. Кругляшки слева не дадут соврать.) Так что со своим диагнозом к своему лечащему врачу. М.б. еще пару таблеток или уколов пропишет...

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:42 27-03-2025

Гость (17:35:49 27-03-2025) Т.е. вы берете в Марийке "свежий" хлеб? Первого числа вы бер... На это могу вам ответить. Его специально выдерживают на заводах несколько часов после выпечки. Свежевыпеченный хлеб не всегда полезен, так как там еще идет процесс брожения. Именно поэтому он становится пышным.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:57:45 27-03-2025

Гость (17:46:42 27-03-2025) На это могу вам ответить. Его специально выдерживают на заво... Смотрите в книгу, а видите фи..., то что вам хочется... Перечитайте мой комментарий и попробуйте его осмыслить, если получится.. Как у вас в магазине первого числа (например в 20:00), оказывается продукт с датой выработки вторым числом? При чем тут выдержка хлеба в пекарне/заводе?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:43:04 27-03-2025

Гость (17:57:45 27-03-2025) Смотрите в книгу, а видите фи..., то что вам хочется... Пере... Никогда не рассматривал дату на хлебе. Сейчас посмотрел. Сегодняшняя, куплена сегодня после обеда. Собираясь в магазин, не забывайте очки и там кричите, если что не так. А на Амике хлеб не упаковывают.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:48:56 27-03-2025

Гость (18:43:04 27-03-2025) Никогда не рассматривал дату на хлебе. Это было сразу понятно, по вашим комментариям. Да вы и на других продуктах (скоропортящихся), даты выработки тоже не смотрИте. Зачем лишняя информация в голову поступать будет? Молочку на Амике тоже не разливают. Но хватанув "пакет молока" с самой нижней полки подальше от края и не посмотрев на дату производства, вы рискуете захватить фаянсовый трон, а ваши родственники пойдут по соседям по малой и большой нужде.. Руки они на кухне смогут вымыть. При условии, что там никто малую справлять не станет.

Как говорится "думайте сами, решайте сами. смотреть дату выпуска или не смотреть"

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:22:32 28-03-2025

Гость (19:48:56 27-03-2025) Это было сразу понятно, по вашим комментариям. Да вы и на др... Для хлеба мне вполне хватает визуально-тактильного осмотра при покупке. Молока не любитель и ваш фаянсовый трон меня мало интересует. Скоропорты практически не беру. Ну разве что сметану на рынке фермерскую, хороший кефир. Они могут неделю стоять, а если перестоят можно замешать оладьи. Купленные пирожки съедаются сразу и на них нет срока годности. Всё остальное хорошо хранится в кухонном шкапчике или в холодильнике. По этим причинам почти не заморачиваюсь с датами на упаковках.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:30:30 27-03-2025

Гость (16:48:50 27-03-2025) Выхватить пару булок? Вы в каком количестве их покупаете?... А зачем вы меня спрашиваете? Я хлебушку в Марийке не беру. Свой вопрос направьте писателю выше.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:40 27-03-2025

Гость (15:51:43 27-03-2025) Цена здесь не при чём. Хлеб вообще несъедобный пекут. Такой ... 💯 белого по 20-24коп близкого по качеству нет лет 20, а последние годы и ржаного не стало съедобного - ни бородинского нет, ни круглого (который "подовый"). суррогат один. в отдельных пекарнях можно булки брать, съедобные один день.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ник

08:59:40 28-03-2025

Гость (15:51:43 27-03-2025) Цена здесь не при чём. Хлеб вообще несъедобный пекут. Такой ... А возьмешь - срок хранения его 1 сутки максимум, потом почему-то зеленеет

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

16:02:46 27-03-2025

На картошку перешли.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:20 27-03-2025

Афиноген (16:02:46 27-03-2025) На картошку перешли.... Откуда знаешь? Сегодня вечером драники картофельные будут на ужин. А к ним хлебушка не надо.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

16:21:06 27-03-2025

Гость (16:14:20 27-03-2025) Откуда знаешь? Сегодня вечером драники картофельные будут на... А я чую.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:06:34 27-03-2025

ну не знаю... утром иду на работу мимо пекарни и там всегда очередь. причем, берут не одну булочку, а пакетами. во всех нормальных пекарнях очереди, кстати.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:04 27-03-2025

Вес хлеба уменьшают, чтобы цену не увеличивать. Потом будет как золото, за 1 грамм).

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:21:16 27-03-2025

Социальный был по 23,99. Утром делали пенсскидку. В этом году 28,99. Скидку не делают теперь.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
...

21:50:42 27-03-2025

70-е 80-е годы хлеб ЗАТОНСКИЙ!!!!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:02:29 28-03-2025

... (21:50:42 27-03-2025) 70-е 80-е годы хлеб ЗАТОНСКИЙ!!!! ... Да-а,помню такой.Вот это был хлебушек.

  -10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров