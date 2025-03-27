Россияне стали есть меньше хлеба и булок
И это отнюдь не стремление к ЗОЖ
27 марта 2025, 15:28, ИА Амител
Жители 59 регионов России стали есть меньше мучных изделий, заменяя их яйцами, мясом, овощами и фруктами, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Росстата.
"Россияне традиционно едят много хлеба, выпечки и макарон, превышая, согласно данным Росстата, на 18% рекомендованную медиками норму 96 кг на человека в год. Говоря об изменениях в пищевых привычках россиян, эксперты отметили, что это отнюдь не стремление к ЗОЖ. Где-то булки стоят достаточно дорого", – отмечает издание.
В феврале 2025 года средняя цена килограмма хлеба из ржаной муки и из смеси с пшеничной, по данным Росстата, составила 99,33 рубля.
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон подчеркнул, что хлеб остается одной из наиболее чувствительных категорий продуктов, изменение цен на которую всегда вызывает эмоциональную реакцию в обществе.
Он рассказал, что затраты на производство условного батона составляют примерно 62% от стоимости, а наценки торговых сетей иногда доходят до 35%.
Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов также указал на перекос наценок производителей и торговли. В частности, заводы могут делать наценку до 15% на массовые, традиционные сорта хлеба, а магазины – до 90%.
"Для традиционных хлебов массовых сортов нормальная наценка не должна превышать 10–15%", – отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что ФАС выявила большие наценки на хлеб в российских магазинах.
15:51:43 27-03-2025
Цена здесь не при чём. Хлеб вообще несъедобный пекут. Такой даже на корм скоту не годится. Зайдешь в магазин за хлебом, выбираешь-выбираешь, а не из чего.
16:09:47 27-03-2025
Гость (15:51:43 27-03-2025) Цена здесь не при чём. Хлеб вообще несъедобный пекут. Такой ... Я вот посмотрел на фото милого и доброго хлеба, и мне стало его жалко и обидно за него, что я его перестал есть. А он старался мне понравиться, замешивался, пёкся, бережно транспортировался. Скотина я.
16:17:25 27-03-2025
Гость (15:51:43 27-03-2025) Цена здесь не при чём. Хлеб вообще несъедобный пекут. Такой ... Сейчас хлеба всякого. Только рядом с домом 4 точки, которые продают хлеб из пекарен. Но чаще беру в Марийке, а какой, вам не скажу. Выбирайте дальше.
16:27:45 27-03-2025
Гость (16:17:25 27-03-2025) Сейчас хлеба всякого. Только рядом с домом 4 точки, которые ... именно, что "всякого"
16:30:49 27-03-2025
Гость (16:17:25 27-03-2025) беру в Марийке, а какой, вам не скажу. Да просроченный конечно, об этом и так все ясно. Он и подсушенный уже и с запашком. А если повезет выхватить, то и с плесневухой можно выхватить пару булок. Хотя тут проще иметь договоренность с продавцами. Они быстрее организуют.
16:48:50 27-03-2025
Гость (16:30:49 27-03-2025) Да просроченный конечно, об этом и так все ясно. Он и подсуш... Выхватить пару булок? Вы в каком количестве их покупаете?
17:25:12 27-03-2025
Гость (16:48:50 27-03-2025) Выхватить пару булок? Вы в каком количестве их покупаете?... Да еще и с плесневухой или сушеный. Диагноз, как говорится, на лице.
17:35:49 27-03-2025
Гость (17:25:12 27-03-2025) Да еще и с плесневухой или сушеный. Диагноз, как говорится, ... Т.е. вы берете в Марийке "свежий" хлеб? Первого числа вы берете хлеб за второе число и считаете его свежим? Позволю себе посмеяться в голос и напугать соседей. (В 16:17 ваш комментарий. Кругляшки слева не дадут соврать.) Так что со своим диагнозом к своему лечащему врачу. М.б. еще пару таблеток или уколов пропишет...
17:46:42 27-03-2025
Гость (17:35:49 27-03-2025) Т.е. вы берете в Марийке "свежий" хлеб? Первого числа вы бер... На это могу вам ответить. Его специально выдерживают на заводах несколько часов после выпечки. Свежевыпеченный хлеб не всегда полезен, так как там еще идет процесс брожения. Именно поэтому он становится пышным.
17:57:45 27-03-2025
Гость (17:46:42 27-03-2025) На это могу вам ответить. Его специально выдерживают на заво... Смотрите в книгу, а видите фи..., то что вам хочется... Перечитайте мой комментарий и попробуйте его осмыслить, если получится.. Как у вас в магазине первого числа (например в 20:00), оказывается продукт с датой выработки вторым числом? При чем тут выдержка хлеба в пекарне/заводе?
18:43:04 27-03-2025
Гость (17:57:45 27-03-2025) Смотрите в книгу, а видите фи..., то что вам хочется... Пере... Никогда не рассматривал дату на хлебе. Сейчас посмотрел. Сегодняшняя, куплена сегодня после обеда. Собираясь в магазин, не забывайте очки и там кричите, если что не так. А на Амике хлеб не упаковывают.
19:48:56 27-03-2025
Гость (18:43:04 27-03-2025) Никогда не рассматривал дату на хлебе. Это было сразу понятно, по вашим комментариям. Да вы и на других продуктах (скоропортящихся), даты выработки тоже не смотрИте. Зачем лишняя информация в голову поступать будет? Молочку на Амике тоже не разливают. Но хватанув "пакет молока" с самой нижней полки подальше от края и не посмотрев на дату производства, вы рискуете захватить фаянсовый трон, а ваши родственники пойдут по соседям по малой и большой нужде.. Руки они на кухне смогут вымыть. При условии, что там никто малую справлять не станет.
Как говорится "думайте сами, решайте сами. смотреть дату выпуска или не смотреть"
00:22:32 28-03-2025
Гость (19:48:56 27-03-2025) Это было сразу понятно, по вашим комментариям. Да вы и на др... Для хлеба мне вполне хватает визуально-тактильного осмотра при покупке. Молока не любитель и ваш фаянсовый трон меня мало интересует. Скоропорты практически не беру. Ну разве что сметану на рынке фермерскую, хороший кефир. Они могут неделю стоять, а если перестоят можно замешать оладьи. Купленные пирожки съедаются сразу и на них нет срока годности. Всё остальное хорошо хранится в кухонном шкапчике или в холодильнике. По этим причинам почти не заморачиваюсь с датами на упаковках.
17:30:30 27-03-2025
Гость (16:48:50 27-03-2025) Выхватить пару булок? Вы в каком количестве их покупаете?... А зачем вы меня спрашиваете? Я хлебушку в Марийке не беру. Свой вопрос направьте писателю выше.
16:26:40 27-03-2025
Гость (15:51:43 27-03-2025) Цена здесь не при чём. Хлеб вообще несъедобный пекут. Такой ... 💯 белого по 20-24коп близкого по качеству нет лет 20, а последние годы и ржаного не стало съедобного - ни бородинского нет, ни круглого (который "подовый"). суррогат один. в отдельных пекарнях можно булки брать, съедобные один день.
08:59:40 28-03-2025
Гость (15:51:43 27-03-2025) Цена здесь не при чём. Хлеб вообще несъедобный пекут. Такой ... А возьмешь - срок хранения его 1 сутки максимум, потом почему-то зеленеет
16:02:46 27-03-2025
На картошку перешли.
16:14:20 27-03-2025
Афиноген (16:02:46 27-03-2025) На картошку перешли.... Откуда знаешь? Сегодня вечером драники картофельные будут на ужин. А к ним хлебушка не надо.
16:21:06 27-03-2025
Гость (16:14:20 27-03-2025) Откуда знаешь? Сегодня вечером драники картофельные будут на... А я чую.
16:06:34 27-03-2025
ну не знаю... утром иду на работу мимо пекарни и там всегда очередь. причем, берут не одну булочку, а пакетами. во всех нормальных пекарнях очереди, кстати.
17:45:04 27-03-2025
Вес хлеба уменьшают, чтобы цену не увеличивать. Потом будет как золото, за 1 грамм).
18:21:16 27-03-2025
Социальный был по 23,99. Утром делали пенсскидку. В этом году 28,99. Скидку не делают теперь.
21:50:42 27-03-2025
70-е 80-е годы хлеб ЗАТОНСКИЙ!!!!
09:02:29 28-03-2025
... (21:50:42 27-03-2025) 70-е 80-е годы хлеб ЗАТОНСКИЙ!!!! ... Да-а,помню такой.Вот это был хлебушек.