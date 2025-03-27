И это отнюдь не стремление к ЗОЖ

27 марта 2025, 15:28, ИА Амител

Хлеб / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Жители 59 регионов России стали есть меньше мучных изделий, заменяя их яйцами, мясом, овощами и фруктами, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Росстата.

"Россияне традиционно едят много хлеба, выпечки и макарон, превышая, согласно данным Росстата, на 18% рекомендованную медиками норму 96 кг на человека в год. Говоря об изменениях в пищевых привычках россиян, эксперты отметили, что это отнюдь не стремление к ЗОЖ. Где-то булки стоят достаточно дорого", – отмечает издание.

В феврале 2025 года средняя цена килограмма хлеба из ржаной муки и из смеси с пшеничной, по данным Росстата, составила 99,33 рубля.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон подчеркнул, что хлеб остается одной из наиболее чувствительных категорий продуктов, изменение цен на которую всегда вызывает эмоциональную реакцию в обществе.

Он рассказал, что затраты на производство условного батона составляют примерно 62% от стоимости, а наценки торговых сетей иногда доходят до 35%.

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов также указал на перекос наценок производителей и торговли. В частности, заводы могут делать наценку до 15% на массовые, традиционные сорта хлеба, а магазины – до 90%.

"Для традиционных хлебов массовых сортов нормальная наценка не должна превышать 10–15%", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что ФАС выявила большие наценки на хлеб в российских магазинах.