Закон о запрете пропаганды чайлдфри могут принять в первом чтении
Цель законопроекта – пресечение деструктивного контента, который может повлиять на решение о рождении детей
15 октября 2024, 18:00, ИА Амител
Комитет Госдумы РФ по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, сообщает "Интерфакс".
Проектом закона предлагают запретить распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Поправки также предлагают внести в статьи 10.6 и 15.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты.
Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.
Володин отметил, что положения законопроекта не распространяются на решение женщины отказаться от рождения детей.
"Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка", – заявил депутат.
18:46:54 15-10-2024
Нисколько не сомневаюсь, что "в первом чтении".
Кто против - выгоняют из палаты. Даже халат, тапочки и кальсоны забирают.
18:49:17 15-10-2024
С Голиковой и Бутиной пусть начнут свои ряды чистить.
19:38:47 15-10-2024
Вот мы смеёмся над этими идиотами в Госдуме, которые считают, что страна вымирает из-за лгбт и чайлдфри, а лет через пять они вообще запретят делать аборты. Вода ещё не кипит, но уже горячеет с каждым годом.
09:03:11 16-10-2024
Жительница Барнео (19:38:47 15-10-2024) Вот мы смеёмся над этими идиотами в Госдуме, которые считают... Да ничего они не считают. Настоящим чайлдфри на детей просто поровну. Дети вне сферы их интересов, и они не будут обсуждать на просторах интернета вопросы того, что в родах у нас до сих пор акушерское насилие в полный рост, чем опасны роды, как бывает тяжело с младенцами и т.д. Обсуждают это как раз те женщины, которые либо уже родили и внезапно узнали, что у нас не хватает врачей, а в городе ни одного нормального пандуса, а в от с ребенком не влезть, либо собирающиеся рожать. Так против кого направлен этот закон? Просто нужен еще один повод для сбора штрафов, причем в данном конкретном случае огромных.
09:37:36 16-10-2024
Жительница Барнео (19:38:47 15-10-2024) Вот мы смеёмся над этими идиотами в Госдуме, которые считают... Для тревоги нет причин. Запретят аборты - подпольно начнут делать. Демографию не подправят, так хоть смертность увеличат. Хотябы будет о чем поговорить.
09:05:43 16-10-2024
Начинайте с РПЦ...Каждый монастырь - открытая пропаганда чайлдфри...
09:51:25 16-10-2024
Дюша (09:05:43 16-10-2024) Начинайте с РПЦ...Каждый монастырь - открытая пропаганда чай... А они уже подстраховались, там, емнип, отдельная оговорка про то, что религиозный целибат к чайлдфри не относится.
13:21:52 16-10-2024
Гость (09:51:25 16-10-2024) А они уже подстраховались, там, емнип, отдельная оговорка пр... Ну так значит есть дазейка. Говори, что ты чайлдфри по религиозным соображениям...
09:32:23 16-10-2024
Что бы не делали, лишь бы не работать.
16:20:00 16-10-2024
а реклама таблетки от беременности (не абортивные) это пропаганда?