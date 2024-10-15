Закон о запрете пропаганды чайлдфри могут принять в первом чтении

Цель законопроекта – пресечение деструктивного контента, который может повлиять на решение о рождении детей

15 октября 2024, 18:00, ИА Амител

Дети смотрят в окно / Фото: unsplash.com

Комитет Госдумы РФ по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, сообщает "Интерфакс".

Проектом закона предлагают запретить распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Поправки также предлагают внести в статьи 10.6 и 15.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты.

Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.

Володин отметил, что положения законопроекта не распространяются на решение женщины отказаться от рождения детей.