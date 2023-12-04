Спикер Совфеда уверена, что "запреты", "кампанейщина", "давление" и "криминализация законодательства" не смогут решить проблему

04 декабря 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: pxhere.co

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала "снизить накал риторики" по вопросу абортов. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель отметила, что "запреты", "кампанейщина", "давление" и "криминализация законодательства" не смогут решить проблему абортов. Матвиенко подчеркнула, что государство по этому пути точно не пойдет.

Она также заявила, что обсуждение вопроса следует перенести в плоскость "здравого смысла". Кроме того, следует продолжить "кропотливую профессиональную работу, которая исключала бы ошибки и невзвешенные предложения, не приводила к тревогам в обществе".

Напомним, что в последние недели в России разгорелся дискурс относительно запрета абортов, а в ряде регионов большинство частных клиник отказались от лицензии на подобную услугу.

Amic.ru накануне выяснил, как общественные деятели Барнаула относятся к абортам и возможному принятию новых ограничений.