Закон, разрешающий убийство бродячих собак, приняли в Магаданской области

Документ вступит в силу 15 июля

08 июля 2024, 20:00, ИА Амител

Очень злая собака / Фото: pxhere.com

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал закон, предусматривающий в регионе умерщвление бродячих животных, сообщает РИА Новости.

"Закон вступит в силу 15 июля и уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации", – говорится в сообщении.

Отлову подлежат все животные без владельцев, в том числе стерилизованные, имеющие метки и признаки домашнего животного. Собак будут передавать в пункты временного содержания, спокойным животным постараются найти новых хозяев.

Напомним, эвтаназию бездомных животных уже разрешили в нескольких регионах России, например, на Чукотке и в Якутии.

Ранее в Алтайском крае местные депутаты устроили перепалку из-за законопроекта, который призван установить в регионе новые правила обращения с бездомными животными, в том числе возможность их усыплять.