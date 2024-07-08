Закон, разрешающий убийство бродячих собак, приняли в Магаданской области
Документ вступит в силу 15 июля
08 июля 2024, 20:00, ИА Амител
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал закон, предусматривающий в регионе умерщвление бродячих животных, сообщает РИА Новости.
"Закон вступит в силу 15 июля и уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации", – говорится в сообщении.
Отлову подлежат все животные без владельцев, в том числе стерилизованные, имеющие метки и признаки домашнего животного. Собак будут передавать в пункты временного содержания, спокойным животным постараются найти новых хозяев.
Напомним, эвтаназию бездомных животных уже разрешили в нескольких регионах России, например, на Чукотке и в Якутии.
Ранее в Алтайском крае местные депутаты устроили перепалку из-за законопроекта, который призван установить в регионе новые правила обращения с бездомными животными, в том числе возможность их усыплять.
20:27:47 08-07-2024
Молодцы!
21:55:46 08-07-2024
Вот это понимаю, молодец губернатор, хозяин!
22:37:54 08-07-2024
Прецедент. На масштабирование. Срочно.
22:46:25 08-07-2024
Любители бездомных собак срочно обязаны забрать собачек себе домой, пока их не перебили.
Не трынди - возьми себе собачку!
23:17:29 08-07-2024
Отлично! Здравый смысл постепенно отвоёвывает регионы у зоошизы! Поскорее бы уже и у нас ввели отстрелы бродячих стай!
00:57:17 09-07-2024
очень хорошее и правильное начинание, надеемся, перейдёт и на другие регионы
09:12:31 09-07-2024
"Все новое, хорошо забытое старое" (с)
10:05:38 09-07-2024
Голубей бы ещё кто-нибудь отстрелял! Страшно ходить! Наглые, бесстрашные, стаями летят прямо в лицо! А сумасшедшие старушки их подкармливают, неся корм огромными пакетами.
10:52:39 09-07-2024
Гость (10:05:38 09-07-2024) Голубей бы ещё кто-нибудь отстрелял! Страшно ходить! Наглые,... Про голубей правильно подмечено, их развелось как тараканов, пройти не возможно.
10:24:06 09-07-2024
Проблему роста бродячих собак надо отдать на аутсорсинг, а именно наши друзья из северной Кореи решат этот вопрос очень быстро, если нет мужества властей решить его самим.
19:44:08 09-07-2024
живодеры проклятые, вот кого нужно истреблять. Особи с таким мышлением никогда не будут жить в счастливом обществе.