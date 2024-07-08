НОВОСТИОбщество

Закон, разрешающий убийство бродячих собак, приняли в Магаданской области

Документ вступит в силу 15 июля

08 июля 2024, 20:00, ИА Амител

Очень злая собака / Фото: pxhere.com
Очень злая собака / Фото: pxhere.com

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал закон, предусматривающий в регионе умерщвление бродячих животных, сообщает РИА Новости.

"Закон вступит в силу 15 июля и уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации", – говорится в сообщении.

Отлову подлежат все животные без владельцев, в том числе стерилизованные, имеющие метки и признаки домашнего животного. Собак будут передавать в пункты временного содержания, спокойным животным постараются найти новых хозяев.

Напомним, эвтаназию бездомных животных уже разрешили в нескольких регионах России, например, на Чукотке и в Якутии.

Ранее в Алтайском крае местные депутаты устроили перепалку из-за законопроекта, который призван установить в регионе новые правила обращения с бездомными животными, в том числе возможность их усыплять.

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Собачий срок. Как на Алтае будут маркировать домашних животных, а бродячих – усыплять

Разработка законопроекта, разрешающего эвтаназию бродячих собак, уже находится на стадии завершения
НОВОСТИПолитика

Собаки законы

Комментарии 11

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Гость

20:27:47 08-07-2024

Молодцы!

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Гость

21:55:46 08-07-2024

Вот это понимаю, молодец губернатор, хозяин!

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Musik

22:37:54 08-07-2024

Прецедент. На масштабирование. Срочно.

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Олег

22:46:25 08-07-2024

Любители бездомных собак срочно обязаны забрать собачек себе домой, пока их не перебили.
Не трынди - возьми себе собачку!

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Гость

23:17:29 08-07-2024

Отлично! Здравый смысл постепенно отвоёвывает регионы у зоошизы! Поскорее бы уже и у нас ввели отстрелы бродячих стай!

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Гость

00:57:17 09-07-2024

очень хорошее и правильное начинание, надеемся, перейдёт и на другие регионы

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Гость

09:12:31 09-07-2024

"Все новое, хорошо забытое старое" (с)

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Гость

10:05:38 09-07-2024

Голубей бы ещё кто-нибудь отстрелял! Страшно ходить! Наглые, бесстрашные, стаями летят прямо в лицо! А сумасшедшие старушки их подкармливают, неся корм огромными пакетами.

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Гость

10:52:39 09-07-2024

Гость (10:05:38 09-07-2024) Голубей бы ещё кто-нибудь отстрелял! Страшно ходить! Наглые,... Про голубей правильно подмечено, их развелось как тараканов, пройти не возможно.

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реzидент

10:24:06 09-07-2024

Проблему роста бродячих собак надо отдать на аутсорсинг, а именно наши друзья из северной Кореи решат этот вопрос очень быстро, если нет мужества властей решить его самим.

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Гость

19:44:08 09-07-2024

живодеры проклятые, вот кого нужно истреблять. Особи с таким мышлением никогда не будут жить в счастливом обществе.

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