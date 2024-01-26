Законопроект о полном запрете вейпов внесут в Госдуму с учетом замечаний кабмина

В правительстве указали на некоторые несоответствия законам

26 января 2024, 14:38, ИА Амител

Вейпы окажутся под запретом / Фото: unsplash.com

В Госдуму поступило правительственное заключение на законопроект о полном запрете вейпов в России. Документ опубликовал в своем Telegram-канале депутат Ярослав Нилов.

"Теперь инициативу можно вносить в Госдуму в полном соответствии с требованиями. Учтем замечания, доработаем и внесем межфракционный законопроект", – написал Нилов.

Он подчеркнул, что заключение правительства не отрицательное.

"С учетом безусловной актуальности самой темы повышает вероятность принятия проекта", – добавил парламентарий.

Заключение на законопроект о полном запрете вейпов / Фото: t.me/nilov_official

В заключении правительства отмечается, что установление запрета вейпов не согласуется с федеральным законом, в котором "определены условия оборота табачной и никотиносодержащей продукции, в том числе никотинового сырья".

Также напомнили о решении ЕАЭС от 23 апреля 2021 года "о необходимости регулирования обращения никотиносодержащей продукции путем принятия регламента ЕАЭС и установления в нем требованиям к такой продукции".

Ранее сообщалось, что вейпы с пищевыми добавками запретят с марта 2024 года.