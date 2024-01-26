НОВОСТИОбщество

Законопроект о полном запрете вейпов внесут в Госдуму с учетом замечаний кабмина

В правительстве указали на некоторые несоответствия законам

26 января 2024, 14:38, ИА Амител

Вейпы окажутся под запретом / Фото: unsplash.com
Вейпы окажутся под запретом / Фото: unsplash.com

В Госдуму поступило правительственное заключение на законопроект о полном запрете вейпов в России. Документ опубликовал в своем Telegram-канале депутат Ярослав Нилов.

"Теперь инициативу можно вносить в Госдуму в полном соответствии с требованиями. Учтем замечания, доработаем и внесем межфракционный законопроект", – написал Нилов.

Он подчеркнул, что заключение правительства не отрицательное.

"С учетом безусловной актуальности самой темы повышает вероятность принятия проекта", – добавил парламентарий.

Заключение на законопроект о полном запрете вейпов / Фото: t.me/nilov_official

В заключении правительства отмечается, что установление запрета вейпов не согласуется с федеральным законом, в котором "определены условия оборота табачной и никотиносодержащей продукции, в том числе никотинового сырья".

Также напомнили о решении ЕАЭС от 23 апреля 2021 года "о необходимости регулирования обращения никотиносодержащей продукции путем принятия регламента ЕАЭС и установления в нем требованиям к такой продукции".

Ранее сообщалось, что вейпы с пищевыми добавками запретят с марта 2024 года.

Фото: pxhere.com

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НОВОСТИОбщество
Законопроекты запреты

Комментарии 10

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Гость

14:42:40 26-01-2024

Наконец то

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Гость

14:53:22 26-01-2024

Давно пора!

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Гость

15:05:20 26-01-2024

Давно пора уже все это запретить. Это легальная наркомания

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Гость

16:03:55 26-01-2024

С курением надо бороться жесточайше. Для начала- ограничить количество видов сигарет: Астра, Алтай, Прима, для богатых- Космос и Ява100. Но делать по старым рецептам, из настоящего табака и продавать только в специализированных магазинах. Наложить жестокие штрафы за курение в общественных местах, на основании заявления соседей- за курение на балконах или у подъезда. Ну и преставать скрывать факт нетрадиционной половой ориентации курильщиков. "Курильщик" должно стать синонимом "сосальщик"

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Гость

16:16:19 26-01-2024

Гость (16:03:55 26-01-2024) С курением надо бороться жесточайше. Для начала- ограничить ... А ЕСЛИ ЖЕНЩИНА?

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Гость

16:19:12 26-01-2024

Гость (16:16:19 26-01-2024) А ЕСЛИ ЖЕНЩИНА?... Курящая женщина, кончает раком (с)

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Гость

16:30:07 26-01-2024

Гость (16:03:55 26-01-2024) С курением надо бороться жесточайше. Для начала- ограничить ... Для стеба как-то уныло.

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Гость

16:06:10 26-01-2024

Скорее бы приняли этот закон

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Гость

16:31:16 26-01-2024

А чего, РПЦ стала терять на торговле сигаретами?

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Гость

16:56:02 26-01-2024

И пьянство всякое тоже!

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