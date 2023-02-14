Квартиры для сирот и упавшая башня. На что жаловались жители края прокурору из Москвы

По каждому обращению Дмитрий Демешин дал поручения организовать проверки

14 февраля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин 13 февраля провёл личный приём жителей Алтайского края. С жалобами к представителю прокуратуры обратились 15 человек. В числе самых горячих проблем – затягивание с подключением к газу, необеспечение жильём детей-сирот, упавшая водонапорная башня в небольшом селе и другие. Дмитрий Демешин поручил краевому прокурору Антону Герману разобраться с каждой проблемой и взять её на контроль.

Так, житель села Аллак Каменского района пожаловался на проблемы с водоснабжением. В конце января здесь упала водонапорная башня – её возвели по программе поддержки местных инициатив за 1,6 млн рублей всего год назад. Уже возбуждено уголовное дело, правоохранители пытаются выяснить причину. Вариантов два – нарушения при строительстве или неправильная эксплуатация. Дмитрий Демешин дал задание проверить действия муниципальных чиновников на предмет халатности или бездействия. Сейчас вода в селе есть, но заметно упало давление. Вскоре прокуратура края выйдет с иском в отношении органа местного самоуправления, для того чтобы обеспечить качественное водоснабжение сельчан.

Житель Барнаула из числа детей-сирот пожаловался замгенпрокурора на то, что ему до сих пор не предоставлено жильё, хотя суд обязал органы власти сделать это ещё в 2017 году. Представитель регионального жилищного управления пообещал решить вопрос в марте. Губернатор Виктор Томенко рассказал, что в Барнауле в этом году выкуплены 42 квартиры для детей-сирот.

Также к представителю прокуратуры обратилась жительница Барнаула, у которой мобилизован муж. Она попросила помочь с получением льготной древесины на строительство жилья. Муж женщины обратился ещё летом прошлого года, сейчас лично он получить древесину не может. В этой связи по предложению губернатора в ближайшее время будут внесены изменения в краевой закон.

Жаловались замгенпрокурора и на отсутствие пандусов в детских садах сёл Малоенисейское и Енисейское Бийского района, светофора на перекрёстке улиц вблизи школы и детсада в центре Белокурихи. В последнем случае это является причиной частых ДТП. Жительница Шипуновского района сообщила замгенпрокурора о затянувшемся капремонте средней образовательной школы им. Луначарского.

Жительница посёлка Гоньба пожаловалась на то, что её дом уже больше полугода не могут подключить к газу, хотя обещали сделать это ещё в начале осени. Подробнее о том, почему так произошло и какие меры могут принять в отношении «Газпром газораспределение Барнаул», читайте здесь.

По каждому обращению Дмитрий Демешин дал поручения прокурору края об организации проверок. Их исполнение взято на контроль.