НОВОСТИТранспорт

Замороженная стройка. Как выглядит опустевшая, но ждущая перемен развязка в Барнауле

На сегодняшний день ее готовность – 78%

26 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Развязка на Змеиногорском тракте в марте 2025 года / Фото: amic.ru

Строительство транспортной развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле, которая должна была облегчить жизнь горожан и гостей краевой столицы, превратилось в настоящий долгострой. После расторжения контракта с предыдущим подрядчиком, Региональной строительной компанией (РСК), из-за срыва сроков объект оказался в подвешенном состоянии.

Мы запечатлели, как выглядит развязка сейчас, на 78% готовности. Здесь недостроенный тоннель, где новому подрядчику предстоит завершить бетонирование стен и дна, а также участки, где необходимо уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение и тротуары.

Сумма неотработанного аванса, которую заказчик – "Алтайавтодор" – намерен взыскать с РСК, превышает 450 миллионов рублей. Это колоссальные средства, которые могли быть направлены на завершение строительства. Кроме того, в отношении РСК возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты рабочим, трудившимся на объекте.

Несмотря на все трудности, власти региона выражают надежду на то, что развязка будет достроена в 2025 году. По словам главы Минтранса Алтайского края Андрея Подоляна, объект является социально значимым, и его завершение – приоритетная задача.

В преддверии дачного сезона, когда нагрузка на Змеиногорский тракт значительно возрастает, планируется скорректировать схему движения в районе развязки. Это позволит минимизировать неудобства для жителей и гостей города.

Барнаул фоторепортажи Развязка

Комментарии 26

Avatar Picture
Сергей

08:16:24 26-03-2025

Помню как строили трассу от Барнаула в сторону Алейска, всё чётко и слаженно, одних мостов сколько сделали тогда, и никаких заморозок стройки не было, правда давно это было и в другой стране СССР, а сейчас такое чувство, что любая стройка затевается для того чтобы украсть деньги и всё, позорище! 😎

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:23:55 26-03-2025

Сергей (08:16:24 26-03-2025) Помню как строили трассу от Барнаула в сторону Алейска, всё ... Чувство? Серьезно?! При том количестве антикоррупционных расследований что известны, пора бы уже не чувствовать а знать.
А насчет совка, так там воровали также как и сегодня, просто не было освещения в СМИ, в советской стране не могло быть "язв капитализма".

  70 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

09:05:44 26-03-2025

Гость (08:23:55 26-03-2025) Чувство? Серьезно?! При том количестве антикоррупционных рас... Тебе то откуда знать, кто тогда и сколько воровал, бабушка рассказала? 😎🤣🤣🤣🤣🤣

  -51 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:23 26-03-2025

Сергей (09:05:44 26-03-2025) Тебе то откуда знать, кто тогда и сколько воровал, бабушка р... Пойдите почитайте про "рязанское чудо", "трикотажное дело" и прочие занимательные истории. Про расстрелы за экономические преступления в СССР тоже никогда не слышали?

  50 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

09:55:55 26-03-2025

Гость (09:30:23 26-03-2025) Пойдите почитайте про "рязанское чудо", "трикотажное дело" и... Жаль, что сейчас к стенке не ставят, а надо бы

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:31 26-03-2025

Сергей (09:55:55 26-03-2025) Жаль, что сейчас к стенке не ставят, а надо бы... Не жалейте. Потому что в нынешних реалиях к стенке поставят отнюдь не воров. Скорее под раздачу попадете вы. А за что, найдется.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:32 26-03-2025

Гость (10:17:31 26-03-2025) Не жалейте. Потому что в нынешних реалиях к стенке поставят ... Как в случае с экологической катастрофой в черном море где крайним оказался капитан) крайними окажутся исполнители

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:41 26-03-2025

Гость (09:30:23 26-03-2025) Пойдите почитайте про "рязанское чудо", "трикотажное дело" и... В том то и дело, что тогда расстреливали, как сейчас в Китае, а сегодня с наворованным частенько уезжают за рубеж, а потом открывается дело.Про армию напомнить вам? И вы, наверно, не знаете, что раньше при СССР было трудно обналичить деньги.И ОБХСС работало, а над ними другие некоторые контроли были.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:10 26-03-2025

Сергей (09:05:44 26-03-2025) Тебе то откуда знать, кто тогда и сколько воровал, бабушка р... Как откуда) Скандалы интриги расследования с коневским по нтв

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс,

11:29:53 26-03-2025

Сергей (08:16:24 26-03-2025) Помню как строили трассу от Барнаула в сторону Алейска, всё ... При СССР действительно строили, а сейчас побольше денег собрать и уйти, а там хоть трава не расти...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

11:42:47 26-03-2025

Алекс, (11:29:53 26-03-2025) При СССР действительно строили, а сейчас побольше денег собр... Осторожно, сейчас набегут боты и скажут , что всё это враньё и при СССР производили одни галоши, а вооот сейчас....

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

09:52:06 26-03-2025

Судя по тому , сколько минусов понаставили под моим комментарием, воровство, коррупция это норма жизни в этой стране, ничего человеческого в людях уже не осталось, живёте одним днём! 😎

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

10:12:37 26-03-2025

Сергей (09:52:06 26-03-2025) Судя по тому , сколько минусов понаставили под моим коммента... Бегом в школу!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:04 26-03-2025

Сергей (09:52:06 26-03-2025) Судя по тому , сколько минусов понаставили под моим коммента... ну ты хватил, по минусам в комментах, которые неизвестно кто ставит вообще, делать далеко идущие умозаключения. рекомендую интернет-детокс на пару дней для восстановления нервной системы, а то ещё статью себе на ровном месте поднимешь где-нибудь сгоряча

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Антон

10:06:09 26-03-2025

Зима прошла уже надо было найти нового подрядчика, чтобы с наступлением хорошей погоды можно было начинать. А так пока ещё будут искать, пока начнут, хорошо если к осени доделают.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:15 26-03-2025

заморозка стройки - это, считай, потраченное тю-тю и потом ещё долгострой сносить. если больше сезона простоит, достраивать уже никто не возьмётся

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:53 26-03-2025

Гость (10:08:15 26-03-2025) заморозка стройки - это, считай, потраченное тю-тю и потом е... не всякий бетон и арматура нормально переносят воздействие окружающей среды. в готовой конструкции уязвимые места прикрыты и защищены. недострой разрушается быстрее готовой конструкции

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:23 26-03-2025

Если полицейский обладает компетенциями строителя и транспортника, то почему бы в главке МВД не поставить строителя или транспортника? Почему полиция и край допустили такие промахи? И крайних нет, а людям проблем создали.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:43 26-03-2025

Судя по ситуации, это повторит судьбу Художественного музея. Накушаться не могут.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:14 26-03-2025

Чувствует она себя так же,как Художественный музей на пл.Октября

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:58 26-03-2025

В преддверии дачного сезона. Люди вас всю зиму просят решить проблему с пробками, и дачники тут не причем, куда уже хуже.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:16 26-03-2025

Гость 09:30:23 26-03-2025
Пишите про "рязанское чудо" - можно подумать что сейчас такие "чудеса" постоянно не делаются, только в несравнимо больших количествах.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:23 26-03-2025

Гость (14:03:16 26-03-2025) Гость 09:30:23 26-03-2025Пишите про "рязанское чудо" - ... а) "пишете" и б) зачем вы опровергаете то, что я не утверждаю? С какой целью? Поговорить самому с собой? У меня был ответ на вопрос насчет СССР, про нынешние времена я не пишу ровным счетом ничего.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:04 26-03-2025

В АК .есть министерство Строительства ? есть .Есть министерство транспорта?есть. Возглавляют эти структуры министры и руководят профессионалами. Получают во время заработную плату так за , что они получают ? за какой результат.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:11 26-03-2025

Пока развязка находится в нерабочем состоянии, её готовность 0%. На 78% там "освоили" выделенных средств.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

03:37:20 28-03-2025

Уменьшили дорогу с Южного тракта на Змеингорский тракт. Раньше 200м было 2 полосы сейчас одна. Пробка от посёлка Лебяжье.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров