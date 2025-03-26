Замороженная стройка. Как выглядит опустевшая, но ждущая перемен развязка в Барнауле

На сегодняшний день ее готовность – 78%

26 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Развязка на Змеиногорском тракте в марте 2025 года / Фото: amic.ru

Строительство транспортной развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле, которая должна была облегчить жизнь горожан и гостей краевой столицы, превратилось в настоящий долгострой. После расторжения контракта с предыдущим подрядчиком, Региональной строительной компанией (РСК), из-за срыва сроков объект оказался в подвешенном состоянии.

Мы запечатлели, как выглядит развязка сейчас, на 78% готовности. Здесь недостроенный тоннель, где новому подрядчику предстоит завершить бетонирование стен и дна, а также участки, где необходимо уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение и тротуары.

Сумма неотработанного аванса, которую заказчик – "Алтайавтодор" – намерен взыскать с РСК, превышает 450 миллионов рублей. Это колоссальные средства, которые могли быть направлены на завершение строительства. Кроме того, в отношении РСК возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты рабочим, трудившимся на объекте.

Несмотря на все трудности, власти региона выражают надежду на то, что развязка будет достроена в 2025 году. По словам главы Минтранса Алтайского края Андрея Подоляна, объект является социально значимым, и его завершение – приоритетная задача.

В преддверии дачного сезона, когда нагрузка на Змеиногорский тракт значительно возрастает, планируется скорректировать схему движения в районе развязки. Это позволит минимизировать неудобства для жителей и гостей города.