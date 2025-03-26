Замороженная стройка. Как выглядит опустевшая, но ждущая перемен развязка в Барнауле
На сегодняшний день ее готовность – 78%
26 марта 2025, 07:00, ИА Амител
Строительство транспортной развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле, которая должна была облегчить жизнь горожан и гостей краевой столицы, превратилось в настоящий долгострой. После расторжения контракта с предыдущим подрядчиком, Региональной строительной компанией (РСК), из-за срыва сроков объект оказался в подвешенном состоянии.
Мы запечатлели, как выглядит развязка сейчас, на 78% готовности. Здесь недостроенный тоннель, где новому подрядчику предстоит завершить бетонирование стен и дна, а также участки, где необходимо уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение и тротуары.
Сумма неотработанного аванса, которую заказчик – "Алтайавтодор" – намерен взыскать с РСК, превышает 450 миллионов рублей. Это колоссальные средства, которые могли быть направлены на завершение строительства. Кроме того, в отношении РСК возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты рабочим, трудившимся на объекте.
Несмотря на все трудности, власти региона выражают надежду на то, что развязка будет достроена в 2025 году. По словам главы Минтранса Алтайского края Андрея Подоляна, объект является социально значимым, и его завершение – приоритетная задача.
В преддверии дачного сезона, когда нагрузка на Змеиногорский тракт значительно возрастает, планируется скорректировать схему движения в районе развязки. Это позволит минимизировать неудобства для жителей и гостей города.
08:16:24 26-03-2025
Помню как строили трассу от Барнаула в сторону Алейска, всё чётко и слаженно, одних мостов сколько сделали тогда, и никаких заморозок стройки не было, правда давно это было и в другой стране СССР, а сейчас такое чувство, что любая стройка затевается для того чтобы украсть деньги и всё, позорище! 😎
08:23:55 26-03-2025
Сергей (08:16:24 26-03-2025) Помню как строили трассу от Барнаула в сторону Алейска, всё ... Чувство? Серьезно?! При том количестве антикоррупционных расследований что известны, пора бы уже не чувствовать а знать.
А насчет совка, так там воровали также как и сегодня, просто не было освещения в СМИ, в советской стране не могло быть "язв капитализма".
09:05:44 26-03-2025
Гость (08:23:55 26-03-2025) Чувство? Серьезно?! При том количестве антикоррупционных рас... Тебе то откуда знать, кто тогда и сколько воровал, бабушка рассказала? 😎🤣🤣🤣🤣🤣
09:30:23 26-03-2025
Сергей (09:05:44 26-03-2025) Тебе то откуда знать, кто тогда и сколько воровал, бабушка р... Пойдите почитайте про "рязанское чудо", "трикотажное дело" и прочие занимательные истории. Про расстрелы за экономические преступления в СССР тоже никогда не слышали?
09:55:55 26-03-2025
Гость (09:30:23 26-03-2025) Пойдите почитайте про "рязанское чудо", "трикотажное дело" и... Жаль, что сейчас к стенке не ставят, а надо бы
10:17:31 26-03-2025
Сергей (09:55:55 26-03-2025) Жаль, что сейчас к стенке не ставят, а надо бы... Не жалейте. Потому что в нынешних реалиях к стенке поставят отнюдь не воров. Скорее под раздачу попадете вы. А за что, найдется.
11:08:32 26-03-2025
Гость (10:17:31 26-03-2025) Не жалейте. Потому что в нынешних реалиях к стенке поставят ... Как в случае с экологической катастрофой в черном море где крайним оказался капитан) крайними окажутся исполнители
13:56:41 26-03-2025
Гость (09:30:23 26-03-2025) Пойдите почитайте про "рязанское чудо", "трикотажное дело" и... В том то и дело, что тогда расстреливали, как сейчас в Китае, а сегодня с наворованным частенько уезжают за рубеж, а потом открывается дело.Про армию напомнить вам? И вы, наверно, не знаете, что раньше при СССР было трудно обналичить деньги.И ОБХСС работало, а над ними другие некоторые контроли были.
11:06:10 26-03-2025
Сергей (09:05:44 26-03-2025) Тебе то откуда знать, кто тогда и сколько воровал, бабушка р... Как откуда) Скандалы интриги расследования с коневским по нтв
11:29:53 26-03-2025
Сергей (08:16:24 26-03-2025) Помню как строили трассу от Барнаула в сторону Алейска, всё ... При СССР действительно строили, а сейчас побольше денег собрать и уйти, а там хоть трава не расти...
11:42:47 26-03-2025
Алекс, (11:29:53 26-03-2025) При СССР действительно строили, а сейчас побольше денег собр... Осторожно, сейчас набегут боты и скажут , что всё это враньё и при СССР производили одни галоши, а вооот сейчас....
09:52:06 26-03-2025
Судя по тому , сколько минусов понаставили под моим комментарием, воровство, коррупция это норма жизни в этой стране, ничего человеческого в людях уже не осталось, живёте одним днём! 😎
10:12:37 26-03-2025
Сергей (09:52:06 26-03-2025) Судя по тому , сколько минусов понаставили под моим коммента... Бегом в школу!
10:14:04 26-03-2025
Сергей (09:52:06 26-03-2025) Судя по тому , сколько минусов понаставили под моим коммента... ну ты хватил, по минусам в комментах, которые неизвестно кто ставит вообще, делать далеко идущие умозаключения. рекомендую интернет-детокс на пару дней для восстановления нервной системы, а то ещё статью себе на ровном месте поднимешь где-нибудь сгоряча
10:06:09 26-03-2025
Зима прошла уже надо было найти нового подрядчика, чтобы с наступлением хорошей погоды можно было начинать. А так пока ещё будут искать, пока начнут, хорошо если к осени доделают.
10:08:15 26-03-2025
заморозка стройки - это, считай, потраченное тю-тю и потом ещё долгострой сносить. если больше сезона простоит, достраивать уже никто не возьмётся
10:26:53 26-03-2025
Гость (10:08:15 26-03-2025) заморозка стройки - это, считай, потраченное тю-тю и потом е... не всякий бетон и арматура нормально переносят воздействие окружающей среды. в готовой конструкции уязвимые места прикрыты и защищены. недострой разрушается быстрее готовой конструкции
10:09:23 26-03-2025
Если полицейский обладает компетенциями строителя и транспортника, то почему бы в главке МВД не поставить строителя или транспортника? Почему полиция и край допустили такие промахи? И крайних нет, а людям проблем создали.
10:17:43 26-03-2025
Судя по ситуации, это повторит судьбу Художественного музея. Накушаться не могут.
10:19:14 26-03-2025
Чувствует она себя так же,как Художественный музей на пл.Октября
10:50:58 26-03-2025
В преддверии дачного сезона. Люди вас всю зиму просят решить проблему с пробками, и дачники тут не причем, куда уже хуже.
14:03:16 26-03-2025
Гость 09:30:23 26-03-2025
Пишите про "рязанское чудо" - можно подумать что сейчас такие "чудеса" постоянно не делаются, только в несравнимо больших количествах.
15:11:23 26-03-2025
Гость (14:03:16 26-03-2025) Гость 09:30:23 26-03-2025Пишите про "рязанское чудо" - ... а) "пишете" и б) зачем вы опровергаете то, что я не утверждаю? С какой целью? Поговорить самому с собой? У меня был ответ на вопрос насчет СССР, про нынешние времена я не пишу ровным счетом ничего.
16:23:04 26-03-2025
В АК .есть министерство Строительства ? есть .Есть министерство транспорта?есть. Возглавляют эти структуры министры и руководят профессионалами. Получают во время заработную плату так за , что они получают ? за какой результат.
18:59:11 26-03-2025
Пока развязка находится в нерабочем состоянии, её готовность 0%. На 78% там "освоили" выделенных средств.
03:37:20 28-03-2025
Уменьшили дорогу с Южного тракта на Змеингорский тракт. Раньше 200м было 2 полосы сейчас одна. Пробка от посёлка Лебяжье.