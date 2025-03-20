Власти пообещали найти нового подрядчика и достроить развязку в Барнауле в 2025 году

В районе еще незавершенного объекта планируют скорректировать схему движения

20 марта 2025, 13:10, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

Транспортную развязку на Змеиногорском тракте, работы на которой заморозили из-за разрыва контракта с подрядчиком, могут достроить в 2025 году. Об этом заявил глава Минтранса Алтайского края Андрей Подолян в ходе расширенного итогового совещания ведомства 20 марта.

Подолян выразил надежду на то, что в течение 2025 года работы на объекте смогут завершить. Он отметил, что разрыв контракта с подрядчиком повлиял на сроки его сдачи.

Также в ходе коллегии о судьбе развязки на Змеиногорском тракте высказался и начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз. Сейчас необходимо учесть нюансы технической части, а также подготовить соответствующие документы и определить нового подрядчика. Все работы проведут в апреле.

"Мы проводим ревизию остатков работ, остатков материалов. Мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы достроить объект. Он очень социально значимый, мы это понимаем", – заявил руководитель "Алтайавтодора" Василий Мотуз.

В преддверии дачного сезона в районе развязки планируют скорректировать схему движения.

Напомним, в данный момент объект готов на 78%. Новому подрядчику предстоит завершить бетонирование стен и дна тоннеля, уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение, тротуары и выполнить другие работы для ввода объекта в эксплуатацию.

Завершить строительство развязки планировали в декабре 2024 года. Однако подрядчик – Региональная строительная компания (РСК) – нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди. В конце декабря 2024 года "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Региональный СК также возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты трудившимся на объекте работникам.