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Власти пообещали найти нового подрядчика и достроить развязку в Барнауле в 2025 году

В районе еще незавершенного объекта планируют скорректировать схему движения

20 марта 2025, 13:10, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru
Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

Транспортную развязку на Змеиногорском тракте, работы на которой заморозили из-за разрыва контракта с подрядчиком, могут достроить в 2025 году. Об этом заявил глава Минтранса Алтайского края Андрей Подолян в ходе расширенного итогового совещания ведомства 20 марта.

Подолян выразил надежду на то, что в течение 2025 года работы на объекте смогут завершить. Он отметил, что разрыв контракта с подрядчиком повлиял на сроки его сдачи.

Также в ходе коллегии о судьбе развязки на Змеиногорском тракте высказался и начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз. Сейчас необходимо учесть нюансы технической части, а также подготовить соответствующие документы и определить нового подрядчика. Все работы проведут в апреле.

"Мы проводим ревизию остатков работ, остатков материалов. Мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы достроить объект. Он очень социально значимый, мы это понимаем", – заявил руководитель "Алтайавтодора" Василий Мотуз.

В преддверии дачного сезона в районе развязки планируют скорректировать схему движения.

Напомним, в данный момент объект готов на 78%. Новому подрядчику предстоит завершить бетонирование стен и дна тоннеля, уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение, тротуары и выполнить другие работы для ввода объекта в эксплуатацию.

Завершить строительство развязки планировали в декабре 2024 года. Однако подрядчик – Региональная строительная компания (РСК) – нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди. В конце декабря 2024 года "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Региональный СК также возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты трудившимся на объекте работникам.

Барнаул Дороги Развязка Дорожный ремонт

Комментарии 30

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Гость

13:12:12 20-03-2025

Все под контролем!

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Гость

17:02:48 20-03-2025

Гость (13:12:12 20-03-2025) Все под контролем!... Контроль можно так сказать заключается в контролировании неподконтрольных конролирующих орагнов с учетом контролирования непроконтролированного консенсуса

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кыска

13:18:06 20-03-2025

сваи не те ? или те ???

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Владимир

13:27:34 20-03-2025

Непонятно зачем расторгали Контракт в итоге стройка будет дольше и дороже, можно было по итогу выставить пеню по договору за просрочку, или не так.

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Гость

14:00:38 20-03-2025

Владимир (13:27:34 20-03-2025) Непонятно зачем расторгали Контракт в итоге стройка будет до... Чтобы местным тоже дать заработать. Сначала Москвичи сворова(заработа)ли, теперь местным тоже надо сворова(заработа)ть.

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Гость

13:31:16 20-03-2025

Ну да, мы все видим, как у нас достраивают обещанный музей и спорткомплекс около Изумрудного, да и еще один, который в новом микрорайоне. Все под контролем, ага.

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Бельмесево

13:41:13 20-03-2025

Скорректировать схему движения можно не исходя из теоретических знаний в организации движения, а исходя из фактического трафика движения с учетом часов пик?
Уже совсем не смешно когда стоишь в этой пробке, которая образовалась в результате внедрения проекта по увеличению пропускной способности.

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Гость

13:43:40 20-03-2025

могут достроить в 2025 году --- А могут и не достротиь.

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R22

13:47:28 20-03-2025

Транспортную развязку на Змеиногорском тракте, работы на которой заморозили из-за разрыва контракта с подрядчиком, могут достроить в 2025 году.

а могут и не достроить?

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Гость

14:12:45 20-03-2025

R22 (13:47:28 20-03-2025) Транспортную развязку на Змеиногорском тракте, работы на кот... Скорее всего нет, потом как всегда спишут на "погодные условия" и "непредвиденные обстоятельства🙄

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Гость

14:11:10 20-03-2025

Власти пообещали найти нового подрядчика и достроить развязку в Барнауле в 2025 году 🤣😂🤣🤣🤣насмешили, особенно "власти пообещали".🤭

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Гость

14:22:09 20-03-2025

Гость (14:11:10 20-03-2025) Власти пообещали найти нового подрядчика и достроить развязк... Цитата; "Все работы проведут в апреле" - работы по нахождению подрядчика и выдаче авансов?

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Гость

09:39:11 21-03-2025

Гость (14:22:09 20-03-2025) Цитата; "Все работы проведут в апреле" - работы по нахождени... А почему не в марте(феврале,январе)??? искать подрядчика?

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Гость

14:16:11 20-03-2025

Надо ввести персональную ответственность чиновников за невыполнение своих обещаний!!!, тогда объекты будут сдавать в установленные сроки. А так бла-бла-бла@@@.

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Александр

22:10:32 20-03-2025

Гость (14:16:11 20-03-2025) Надо ввести персональную ответственность чиновников за невып... Персональная ответственность это выборы которых у нас нет!

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Гость

19:47:54 22-03-2025

Гость (14:16:11 20-03-2025) Надо ввести персональную ответственность чиновников за невып... Ага как в КНР.

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Гость

14:18:14 20-03-2025

Зачем нужно было расторгать договор с текущим подрядчиком ? Кому лучше сделали ? Или как обычно никто не думал о последствиях или там просто некому думать ? Нужно было заставить подрядчика выполнить работы, со штрафами, с пеней. Приходится как в детском саду ответственным чиновникам азы разжевывать, такие действия делают что начинаешь вообще сомневаться в их какой-либо хотя бы компетентности. В 2025 вангую вы ничего не достроите, по ушам только ездите людям, чтобы вас совсем уж не материли за вашу бесполезность. Никто не полезет сейчас доделывать непонятно как возведенный кем-то объект и нести потом ответсвенность за него, не найдется такого дурака.

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гость

14:52:09 20-03-2025

ДСУ-4 накрылось медным тазом. А ведь они смогли мост на Новом рынке построить. И кто теперь ? ДСУ-2 из Новоалтайска?

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Гость

16:13:30 20-03-2025

гость (14:52:09 20-03-2025) ДСУ-4 накрылось медным тазом. А ведь они смогли мост на Ново... ДСУ-739 (Пекин)

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Гость

18:27:07 20-03-2025

Гость (16:13:30 20-03-2025) ДСУ-739 (Пекин)... Надо пригласить ДСУ из Армении, они достроят. И асфальт "очень качественный" положат.
А по факту глава Минтранса Алтайского края и начальник "Алтайавтодора" сказали, что достроят. Тут два варианта - либо реально достроят за опять же нехилые бюджетные деньги или сбегут, как предыдущий глава Минтранса. Будем лицезреть Алтайское чудо света. Но основной вопрос - где посадки за вредительство?

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4555454

15:51:31 20-03-2025

Нужно осудить всех причастных и уже в кандалах направить их достраивать развязку. Там же нужны были рабочие? Вот пусть суд рабочих и подгонит.

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Гость

18:34:07 20-03-2025

4555454 (15:51:31 20-03-2025) Нужно осудить всех причастных и уже в кандалах направить их ... самый толковый точный комментарий.

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Гость

16:35:23 20-03-2025

Там место позволяет сделать кольцо. Месяц работы не будет светофора не будет пробок. И стройте развязку хоть десять лет.

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Гость

16:37:09 20-03-2025

Выбрать нового подрядчика и заключить договор необходимо до конца марта 2025 года, с апреля начинать работать и к июлю сдать развязку в эксплуатацию. Слабо? Слабо, учитесь работать или освободите ответственные должности тем, кто умеет работать.

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Гость

16:40:56 20-03-2025

Эх, для дачников/садоводов опять лето в пробках будет. )))))

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ник

09:46:09 21-03-2025

Гость (16:40:56 20-03-2025) Эх, для дачников/садоводов опять лето в пробках будет. )))))... Второй год стоим в пробках все проезжающие там жители Барнаула и гости города, не только дачники и не только летом.

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Гость

17:00:56 20-03-2025

ну все. Теперь еще 15 лет будем ездить через великую пробищу на южный

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Владимир Владимирович

08:55:33 21-03-2025

ИДИОТЫ. Подрядчик просил всего полгода, ведь реально погода помешала. И достроил БЫ. Теперь этот бардак надолго. "ГАЗПРОМ" это ещё припомнит....

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Виктор.

20:31:48 21-03-2025

Обещанного 3 года ждут.Началось.То подрядчика в феврале найдут,то.в марте,теперь уже в апреле.Продолжение следует.Надо с наших "умников" эти деньги взять,чтобы думали что делать.Коней на переправе не меняют.Пусть бы достроили,а потом судитесь.Естесственно денег не хватит и развязку в этом году не получим.Дай Бог ошибиться.Обвинили москвичей,а где был контроль?Барнаульцы крепитесь.

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Алëна

11:28:36 22-03-2025

Могут...
Смогут...
Выразил надежду
Это точно отчëт об одной из важнейших транспортных развязок столицы края?
С многомиллионным бюджетом!
Формулировки - для сеанса гадания на кофейной гуще.
И итог - предполагаемый: ну, не смогла я, не смогла...

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