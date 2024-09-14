Запад принял решения по ударам вглубь России, заявили в МИД РФ

По словам Сергея Рябкова, сигналы такого рода в Киев уже переданы

14 сентября 2024, 17:22, ИА Амител

Эмблема НАТО / Фото: unsplash.com

Москва знает, что Запад принял решения по ударам вглубь России и передал соответствующие сигналы Киеву, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Президент на эту тему высказался предельно четко. Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад, и сигналы такого рода в Киев переданы", – сказал дипломат на полях медиасаммита БРИКС в Москве.

Владимир Путин 12 сентября заявил, что НАТО станет прямым участником конфликта, разрешив Украине наносить удары вглубь РФ западным оружием.

По его словам, в таком случае Москва будет принимать "соответствующие решения", исходя из создаваемых угроз.

13 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Запад пытается закамуфлировать желание участвовать в военных действиях против РФ, активно рассуждая о применении дальнобойных ракет.