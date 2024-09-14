Запад принял решения по ударам вглубь России, заявили в МИД РФ
По словам Сергея Рябкова, сигналы такого рода в Киев уже переданы
14 сентября 2024, 17:22, ИА Амител
Москва знает, что Запад принял решения по ударам вглубь России и передал соответствующие сигналы Киеву, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Президент на эту тему высказался предельно четко. Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад, и сигналы такого рода в Киев переданы", – сказал дипломат на полях медиасаммита БРИКС в Москве.
Владимир Путин 12 сентября заявил, что НАТО станет прямым участником конфликта, разрешив Украине наносить удары вглубь РФ западным оружием.
По его словам, в таком случае Москва будет принимать "соответствующие решения", исходя из создаваемых угроз.
13 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Запад пытается закамуфлировать желание участвовать в военных действиях против РФ, активно рассуждая о применении дальнобойных ракет.
17:56:43 14-09-2024
Если дед захочет нажать красную кнопку, то его куратор - временный правитель этого мира Сатана, тоже может погибнуть в ядерном пожаре, но этого в предсказание Бога нет, а значит Сатана оторвет ту руку, которая потянется к красной кнопке
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18:40:04 14-09-2024
Точно всё по плану у господина президента?
19:15:05 14-09-2024
А потом будет сводка погоды.... В Лондоне Берлине Париже и других городах России хорошая погода
23:51:31 14-09-2024
Бдыщ! (19:15:05 14-09-2024) А потом будет сводка погоды.... В Лондоне Берлине Париже и д... Потом будет - ответка на ответку, ответка на ответку и кому то, кабздохом закончится
20:07:41 14-09-2024
Предельно чётко...Будут принимать соответствующие решения.