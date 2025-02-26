"Запрещать не будут". Эксперт оценил закон об ограничении медицинского онлайн-образования

Врач в беседе с amic.ru отметил, что хирургия и косметология требуют очного обучения, а научные споры можно вести дистанционно

26 февраля 2025, 17:33, ИА Амител

Врач за компьютером / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Введение полного запрета на электронное и дистанционное обучение в медицинских и фармацевтических программах не имеет смысла и, судя по всему, его не будет, так заявил amic.ru врач и медицинский журналист Алексей Водовозов. Он отметил, что текст документа специалисты пока не получили, поэтому окончательные выводы делать еще рано.

В Госдуме приняли во втором и третьем чтениях проект закона о запрете дистанционного обучения врачей и фармацевтов, если образовательные программы не предусмотрены федеральными государственными образовательными стандартами, типовыми дополнительными профессиональными программами в области охраны здоровья и осуществления фармдеятельности, сообщает РБК. Поправки в законодательство вступят в силу с 1 марта 2026 года. Кабмину до 1 сентября 2025 года предстоит определить виды учебной деятельности, объем дисциплин (модулей), где может использоваться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, их способы и предельные объемы применения.Алексей Водовозов отметил, что полного запрета удаленного обучения по указанным специальностям, конечно, не будет, просто решено разграничить ряд направлений:

"Есть разные моменты – скажем, актуальные вопросы фармакотерапии, какого-то заболевания отдельного. Почему бы здесь не использовать онлайн-режим? Или повышение квалификации по некоторым направлениям. Есть немало направлений, где получение знаний вполне может происходить дистанционно, то есть без пациентов, без каких-то, скажем так, мануальных навыков отработки".

Эксперт указал, что у хирургов и ряда других специалистов практика играет ключевую роль, поэтому важно, чтобы в документе была прописана какая-то пропорция: