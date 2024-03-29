Более трех тысяч принятых законов. Алтайский парламент отметил 30-й день рождения

Ровно 30 лет назад, 29 ноября 1994 года, депутаты собрались на первую сессию

29 марта 2024, 11:05, ИА Амител

Александр Романенко. Фото: akzs.ru

30 лет назад, 29 марта 1994 года состоялась первая сессия Алтайского Заксобрания. Председатель парламента Александр Романенко, выступая с торжественной речью перед народными избранниками на сессии 28 марта, обратился к истории краевого парламента. А глава региона вручил народным избранникам награды.

Не оставаться в стороне

Александр Романенко в торжественной речи напомнил, что 2024-ый – юбилейный год не только для АКЗС, но и в целом для представительной власти Алтайского края. 85 лет назад, в декабре 1939 года прошли выборы первого созыва Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся. С этой даты и началась история краевого парламента.

"Ставить знак равенства между органами, существовавшими в период советской власти, и современным законодательным органом неправильно. И дело даже не в названии, а в совершенно иных принципах организации власти. И если говорить о формировании современной модели законодательной власти, то надо обратиться к рубежу 1993-1994 годов. Это было тяжелое время в истории нашей страны, время радикальных изменений в экономике и в обществе. Только что закончились длительный конституционный кризис в стране и драматическое противостояние между Верховным Советом и президентом", – приводит слова Романенко пресс-служба АКЗС.

Он подчеркнул, что в период, когда создавался АКЗС, с нуля формировались основы краевого законодательства. Принятые депутатами законы закрывали пробелы федерального законодательства, подчеркивали специфику региона.

"Первому созыву было непросто разрабатывать законы, ведь краевые депутаты не имели еще определенного опыта. И в этой связи первый в истории края закон был принят только в июле 1994 года, спустя четыре месяца после избрания АКЗС. Но именно в первом созыве в ходе долгих и серьезных споров был принят самый главный, основной закон нашего региона – устав Алтайского края", – сообщил Романенко.

При этом состав депутатского корпуса первого созыва заметно отличался от нынешнего, отметил Романенко. Почти треть народных избранников были главами городов и районов, законодательство в то время позволяло такое совмещение полномочий. В краевом парламенте была сформирована всего одна фракция.

Романенко добавил, что за 30 лет в работе краевого парламента многое изменилось – как в организационном, так и в политическом плане. Число депутатов возросло с 50 до 68, а начиная с четвертого созыва их начали избирать по смешанной избирательной системе, что, по мнению, председателя АКЗС, "привело к более четкому политическому структурированию депутатского корпуса". А еще парламент получил собственное здание, где сейчас для обсуждения вопросов собираются депутаты Молодежного парламента и руководители представительных органов муниципалитетов.

Всего за 30 лет работы парламент принял более трех тысяч краевых законов. Из них более двухсот – базовые, действуют и сегодня, добавил спикер.

"Наши коллеги приходили на помощь избирателям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Помогали пострадавшим от стихийных бедствий, – не только на Алтае, но и в других регионах. Были примеры, когда в годы конфликта в Чеченской Республике наши коллеги лично участвовали в освобождении из плена наших ребят. Депутаты – и нынешние, и бывшие – не остаются в стороне от событий, происходящих в Донбассе, в новых регионах. Сегодня это сбор, отправка, иногда и личное сопровождение гуманитарных грузов для бойцов и жителей освобожденных территорий. В наших рядах – участник специальной военной операции, орденоносец", – заключил Романенко.

Огромная роль

С праздничным обращением выступил и губернатор региона Виктор Томенко. По его словам, в разные исторические периоды парламент играл "важнейшую роль", сегодня депутаты демонстрируют "добросовестное отношение к своим обязанностям, готовность к открытому диалогу, конструктивный подход и ответственность перед избирателями, регионом и всей страной".

"Сегодня все властные институты, все ветви власти в Алтайском крае работают с таким настроем, чтобы действительно решать стоящие перед регионом проблемы, преодолевать сложности внешнего и внутреннего порядка, которые перед нами регулярно ставит жизнь. Будем делать все, и заверяю как губернатор края, что приложу к этому усилия, чтобы такой дух сотрудничества, такая система власти в Алтайском крае не только сохранялась, но и развивалась, приумножала свои возможности. Надеюсь на вашу дальнейшую эффективную, ответственную, результативную работу", – обратился к народным избранникам Томенко.

Глава региона вручи парламентариям и сотрудникам аппарата АКЗС благодарности и краевые награды.

А депутат, глава фракции КПРФ Андрей Кривов передал председателю заксобрания Александру Романенко нагрудный знак депутата первого созыва парламента. Народный избранник признался, что давно думал о том, что в исторической экспозиции парламентского центра не достает такого экспоната. В 30-летний юбилей парламента он решился расстаться со знаком и передать его музею.