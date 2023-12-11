Зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт" с обновленным составом

Госконтроль качества первых серий нового препарата подходит к завершению

11 декабря 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что факт регистрации позволит производителю препарата ввести его в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов.

На сегодня госконтроль качества первых серий обновленной вакцины в лабораториях Росздравнадзора подходит к концу.

В ноябре директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что остальные варианты препарата, например полный "Спутник V" или детский, поступят в медучреждения позже нового "Лайта".

"Спутник" с обновленным антигенным составом начали разрабатывать, потому что предыдущий перестал защищать от коронавируса.