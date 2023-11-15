Обновленный "Спутник Лайт" может появиться уже в декабре

Остальные варианты препарата поступят в медучреждения позже

15 ноября 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Обновленная вакцина "Спутник Лайт" прошла клинические испытания и может поступить в гражданский оборот уже 10-15 декабря. Об этом агентству РИА Новости сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Остальные варианты препарата, например полный "Спутник V" или детский вариант, поступят в медучреждения позже, добавил специалист.

"Спутник" с обновленным антигенным составом начали разрабатывать, потому что предыдущий перестал защищать от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова при этом недавно заявляла, что прививаться от инфекции в этом сезоне необязательно.