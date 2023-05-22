Зарево видно из Барнаула. Возле Затона загорелись луга
Подробности пожара пока неизвестны
22 мая 2023, 23:12, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Луга загорелись в районе Затона. Кадры зарева, снятые из центра Барнаула, опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Подробности пожара пока неизвестны. Детали происшествия выясняются.
Напомним, что в Алтайском крае продолжает действовать противопожарный режим. За выходные в регионе потушили 158 возгораний. 30 из них произошло в жилых секторах, в том числе восемь – в Барнауле.
На прошлой неделе губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что пока ситуация с пожарами в регионе "относительно спокойная и контролируемая", а возгораний в лесах меньше, чем было в прошлом году.
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