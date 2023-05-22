Почти 160 пожаров потушили в Алтайском крае за выходные

Большая часть из этих возгораний произошла на природе

22 мая 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за выходные потушили 158 пожаров, сообщили в телеграм-канале регионального главка МЧС.

За 20 и 21 мая огнеборцы ликвидировали по 79 возгораний в сутки, по 15 из которых произошли в жилых секторах. В Барнауле за эти дни также устранили по восемь пожаров.

На прошлой неделе губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что пока ситуация с пожарами в регионе "относительно спокойная и контролируемая", а возгораний в лесах меньше, чем было в прошлом году.

Напомним, накануне в столице региона потушили пожар на территории частного домовладения по улице Юрина. Пострадала женщина.