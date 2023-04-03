Зарплата ректора бийского педуниверситета была высокой и без поборов с сотрудников

Ректор заставляла двух проректоров отдавать ей стимулирующие выплаты

03 апреля 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зарплата ректора бийского педуниверситета Людмилы Мокрецовой для Бийска и без "поборов" с сотрудников была высокой – в 2021 году она зарабатывала почти 188 тысяч рублей в месяц, а в собственности у неё были жилой дом и три квартиры. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Следствие считает, что ректор заставляла своих подчинённых отдавать ей средства, которые должны были быть начислены им как стимулирующие выплаты. Надбавки ей передавали два проректора: 1,2 млн рублей – в 2021 году и 343 тысячи рублей – в 2022 году. На что Людмила Мокрецова тратила эти деньги, пока неизвестно.

Сама Мокрецова встретила в своём доме правоохранителей довольно спокойно, даже удивившись наличию каких-либо проблем с законом.

Напомним, что сейчас ректор находится в следственном изоляторе. Там ей предстоит провести 45 дней, однако срок могут продлить. Свою причастность к преступлениям она отрицает.