Зарплата ректора бийского педуниверситета была высокой и без поборов с сотрудников
Ректор заставляла двух проректоров отдавать ей стимулирующие выплаты
03 апреля 2023, 14:45, ИА Амител
Зарплата ректора бийского педуниверситета Людмилы Мокрецовой для Бийска и без "поборов" с сотрудников была высокой – в 2021 году она зарабатывала почти 188 тысяч рублей в месяц, а в собственности у неё были жилой дом и три квартиры. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Следствие считает, что ректор заставляла своих подчинённых отдавать ей средства, которые должны были быть начислены им как стимулирующие выплаты. Надбавки ей передавали два проректора: 1,2 млн рублей – в 2021 году и 343 тысячи рублей – в 2022 году. На что Людмила Мокрецова тратила эти деньги, пока неизвестно.
Сама Мокрецова встретила в своём доме правоохранителей довольно спокойно, даже удивившись наличию каких-либо проблем с законом.
Напомним, что сейчас ректор находится в следственном изоляторе. Там ей предстоит провести 45 дней, однако срок могут продлить. Свою причастность к преступлениям она отрицает.
15:05:50 03-04-2023
Не факт, что ректор зарабатывала эти почти 188 тысяч рублей в месяц. Какие результаты работы ректора? Кто определил или насчитал ректору такую зарплату?
15:15:22 03-04-2023
В смутное время живём. Нынче легко и иногента заполучить, перечислят с Армении 3 рубля и готов клиент.
15:46:11 03-04-2023
Не думаю, что этот способ заработка так уж уникален... чтоб не проверить ректоров других ВУЗов?
16:03:10 03-04-2023
У всех чиновников, сидящих на бюджетных потоках, рыльце в пушку. Можно не проверять, а сразу забирать с рабочего места.
16:07:19 03-04-2023
Дипломами торгуют , официальными!
17:50:35 03-04-2023
Это куда бы не шло, что у всех чиновников рыльце в пушку, а то бывает у некоторых и морды трескаются.Как в этом случае...
08:38:50 04-04-2023
Ничего у них не трескается, к сожалению. Блестят от жира гримасы надменности, высокомерия и презрения. Вот настоящее лицо высокопоставленных чиновников.