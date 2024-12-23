Зарплаты медиков начнут считать по-новому в 2025 году

Эксперимент нацелен на то, чтобы заработные платы медиков ни в коем случае не снижались

23 декабря 2024, 10:18, ИА Амител

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

С января 2025 года в России начнется эксперимент по модернизации системы заработной платы врачей. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказала председатель комитета Совфеда по социальной политике Елена Перминова.

Сенатор отметила, что сейчас существует большая разница в зарплатах в зависимости от того, в каком регионе и даже в какой больнице работает врач.

"Сейчас мы наконец-то планируем испытать новую систему, при которой половину заработной платы будут составлять оклады, а вторую половину – компенсационные и стимулирующие выплаты. Эксперимент нацелен, во-первых, на то, чтобы заработные платы медиков ни в коем случае не снижались, а во-вторых, чтобы у них не было переработок", – подчеркнула Перминова.

Также она указала, что порой медикам приходится работать на двух ставках сразу, чтобы зарплата была выше.

"Такого быть не должно, в том, что медик перерабатывает, нет ничего хорошего. Поэтому мы посмотрим, как пройдет эксперимент, заслушаем мнения самих регионов, в том числе и врачей, которых он затронет, и, если все пройдет успешно, будем распространять действие новой системы уже на всю Россию", – отметила Перминова.

Ранее amic.ru рассказал, что медики Алтайского края недовольны зарплатами после перерасчета в октябре.