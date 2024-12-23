Зарплаты медиков начнут считать по-новому в 2025 году
Эксперимент нацелен на то, чтобы заработные платы медиков ни в коем случае не снижались
23 декабря 2024, 10:18, ИА Амител
С января 2025 года в России начнется эксперимент по модернизации системы заработной платы врачей. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказала председатель комитета Совфеда по социальной политике Елена Перминова.
Сенатор отметила, что сейчас существует большая разница в зарплатах в зависимости от того, в каком регионе и даже в какой больнице работает врач.
"Сейчас мы наконец-то планируем испытать новую систему, при которой половину заработной платы будут составлять оклады, а вторую половину – компенсационные и стимулирующие выплаты. Эксперимент нацелен, во-первых, на то, чтобы заработные платы медиков ни в коем случае не снижались, а во-вторых, чтобы у них не было переработок", – подчеркнула Перминова.
Также она указала, что порой медикам приходится работать на двух ставках сразу, чтобы зарплата была выше.
"Такого быть не должно, в том, что медик перерабатывает, нет ничего хорошего. Поэтому мы посмотрим, как пройдет эксперимент, заслушаем мнения самих регионов, в том числе и врачей, которых он затронет, и, если все пройдет успешно, будем распространять действие новой системы уже на всю Россию", – отметила Перминова.
Ранее amic.ru рассказал, что медики Алтайского края недовольны зарплатами после перерасчета в октябре.
10:30:43 23-12-2024
Заработная плата медицинской сестры в первый год работы 155 рублей в час. Чтоб нашим чиновникам жить на такую з/п
10:37:59 23-12-2024
Что угодно, лишь бы зарплату не добавлять. И так столько новых терминов появилось последнее время, медианная , реальная и т.д.
Результаты всего это мы видим. Мы обогнали Германию и у нас первая экономика в Еаропе
16:45:40 23-12-2024
Гость (10:37:59 23-12-2024) Что угодно, лишь бы зарплату не добавлять. И так столько нов... -"Мы обогнали Германию и у нас первая экономика в Еаропе" Язык мой, враг мой, что только не может сморозить на голубом глазу.
16:56:21 23-12-2024
Гость (10:37:59 23-12-2024) Что угодно, лишь бы зарплату не добавлять. И так столько нов... вам же в новости выше сказали, что в Германии кризис. Так что неудивительно
11:01:52 23-12-2024
Ничего нового. Нам последним в стране с октября довели оклад до 50% от зарплаты. ИТОГО осталось на прежнем уровне. Дм. Попов так и резюмировал: а вам никто и не обещал ПОДНЯТЬ ЗАРПЛАТУ.
В чем сенсация сегодняшней заметки? В чем состоит уравнивании зарплат по регионам?
11:03:52 23-12-2024
Как они будут бороться, чтобы медики НЕ РАБОТАЛИ на 2 ставки? Свободные ставки уберут? Так в стационарах суточные дежурства не закроются. Все будут дневные стационары?
11:21:09 23-12-2024
врачи не бухгалтера. они людей лечат.
поэтому не должны вникать в эти расчеты и пересчеты.
зп должна быть адекватной, уровню образования и трудозатратам. т.е. ее в принципе должно хватать на нормальную жизнь.
а не как то делают чиновники манную кашу по тарелке размазывают.
12:56:27 23-12-2024
Эксперименты на медиках, да еще и руками Попова. Храни вас бог...
15:30:55 23-12-2024
Гость (12:56:27 23-12-2024) Эксперименты на медиках, да еще и руками Попова. Храни вас б... Не только на медиках..На пациентах в первую очередь. В АК никогда такого кошмара не было в медицине как сейчас. И что показательно все хуже с каждым годом с приходом к управлению всем известной персоны nongrata. Не возможно попасть даже к терапевту, не говоря уже об узких специалистах даже в местячковой поликлинике. Про диагностический центр( в который раньше давали направления по показаниям - бесплатно)
простым смертным можно вообще забыть, как и о более менее информативных и современных обследованиях...
И что? Как сидел в своем мягком кресле вышеупомянутой господин, так и сидит. Вот его то точно кто- то хранит.
16:48:12 23-12-2024
Гость (15:30:55 23-12-2024) Не только на медиках..На пациентах в первую очередь. В АК ни... Хранит его тот, кто правит этим миром, но не Бог.
20:17:24 23-12-2024
Гость (16:48:12 23-12-2024) Хранит его тот, кто правит этим миром, но не Бог.... Это и имелось ввиду.
16:04:00 23-12-2024
Очередной обман. НЕТ в стране лишних денег. Зато криминала-мама не горюй..