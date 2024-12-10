Алтайские депутаты просят Москву увеличить выплаты для работников скорой помощи

Такое обращение АКЗС направит в российское правительство

10 декабря 2024, 14:05, Александра Черданцева

Скорая помощь в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания на сессии 12 декабря обсудят обращение в правительство России по поводу выплат работникам службы скорой помощи. Этот вопрос неоднократно поднимали в стенах парламента.

АКЗС готовит инициативу по увеличению федеральных социальных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций скорой медицинской помощи. Депутаты просят повысить их до уровня, который установлен для медиков других направлений.

Эти выплаты были введены для привлечения и удержания медицинских кадров в первичном звене и службе скорой помощи в малых городах и селах. Однако депутатам неоднократно поступали жалобы от сотрудников скорой помощи. Они возмущены тем, что коллеги из других сфер медицины получают повышенные выплаты, тогда как скорые остаются без дополнительной поддержки.

"Алтайский край отличается большой численностью и высокой долей сельского населения, и для региона данная проблема является актуальной. Мы предлагаем увеличить выплаты врачам скорой помощи в селах до 50 тыс. рублей, в малых городах – до 29 тыс. рублей, в городах до 100 тыс. населения – до 11,5 тыс. рублей. Аналогичную градацию выплат установить для фельдшеров и медсестер скорой помощи: от 30 тыс. рублей в селах до 7 тыс. рублей в городах", – подчеркнул председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко.

Вот какую градацию выплат предлагает АКЗС для работников скорой помощи:

в населенных пунктах, где живет до 50 тыс. человек: врачи – 50 тысяч рублей, фельдшеры и медицинские сестры – 30 тыс.;

в населенных пунктах от 50 тыс. до 100 тыс. человек: врачи – 29 тыс., фельдшеры и медсестры – 13 тыс.;

в населенных пунктах от 100 тыс. человек: врачи – 11,5 тыс., фельдшеры и медицинские сестры – 7 тыс.

Владимир Лещенко убежден, что мера позволит удержать кадры на селе, где вопрос бесперебойной работы скорой помощи ввиду расстояний особенно важен.

Вопрос федерального уровня, потому что дотационный Алтайский край просто не имеет права самостоятельно устанавливать дополнительные меры поддержки для медработников, уточнили в АКЗС. Кроме того, краевое Заксобрание намерено обратиться к законодательным органам других регионов с просьбой поддержать эту инициативу.

Тему неоднократно обсуждали в АКЗС. Последними на ноябрьской сессии это сделали депутаты от КПРФ. Во время второго чтения бюджета представитель фракции Антон Арцибашев заявил, что коммунисты не могут поддержать проект казны, в котором не нашлось денег на эти выплаты. Не взирая на доводы коллег по парламенту о том, что край не может выделить эти деньги сам, в КПРФ призывают найти на это средства.

"Идет колоссальный отток кадров, мы теряем бесценные кадры. Зарплата мизерная: оклады около 10 тысяч, им доплачивают до МРОТ, но зарплата все равно 25 тыс., даже с ночными работами с переработками. Потом нужно будет совсем иные деньги, чтобы мотивировать людей идти обратно в скорую помощь", – заявил тогда депутат.