Заткнуть дыру. Барнаулец три года живет в доме в центре города с трещиной в стене
Житель дома на проспекте Ленина, 60, три года жалуется на трещину в фасаде, которую никто не спешит устранять
20 марта 2025, 11:20, ИА Амител
Жители дома по адресу проспект Ленина, 60, в Барнауле, построенного еще в 50-е годы прошлого века, жалуются на разрушение фасада. На стенах "сталинки" несколько лет назад появилась трещина, которая стала стремительно разрастаться. В итоге сейчас в квартире одного из жильцов дома – Романа Клименко – в спальне образовалась дыра, из которой с улицы зимой дует холодный ветер. Собственник квартиры два года безуспешно стучался во все инстанции, чтобы отремонтировали фасад. Тем более дом – памятник культурного наследия, поэтому за ним нужен особый уход. Роман не исключает, что причиной трещины могли быть ремонтные работы в кафе Renoir, расположенное этажом ниже.
Взял ипотеку в доме мечты, а получил трещину
Роман Клименко переехал в квартиру в доме на проспекте Ленина три года назад. Недвижимость, как молодой IT-специалист, приобрел в ипотеку. Роману всегда хотелось жить в самом центре Барнаула, поэтому дом на проспекте Ленина, 60, – одна из самых красивых "сталинок" в городе – показался ему идеальным вариантом. Однако после переезда в 2022 году мужчина заметил, что в спальне на стене есть небольшая трещина. Он замазал ее штукатуркой, но не помогло, через некоторое время стена снова стала разрушаться. В итоге за три года трещина увеличилась до половины стены.
"Дыра в стене сквозная. Особенно в морозы оттуда дует сильный холодный ветер", – пожаловался Роман amic.ru.
Собственник квартиры обратился в свою управляющую компанию "Ермак" с просьбой помочь устранить дефект. Сделать это удалось только снаружи. Впрочем, косметический ремонт не помог и трещина продолжала расти. В итоге щель на фасаде начала стремительно разрастаться и "расползлась" на несколько квартир подъезда.
Проводить ремонт в квартире Роман самостоятельно не может. Он бы и рад заделать дыру своими силами, но делать это должны только специалисты. К тому же дом на проспекте Ленина имеет статус памятника архитектуры краевого значения, поэтому просто так, без согласования с Алтайохранкультуры, заделать трещину невозможно.
Кто виноват?
Жители дома на проспекте Ленина не исключают, что трещину на фасаде здания мог спровоцировать ремонт в кофейне Renoir на первом этаже. Роман обращался к руководству заведения с жалобами, но в Renoir якобы не придали этому значения.
В итоге собственник квартиры написал письма в Алтайохранкультуру, прокуратуру Алтайского края с просьбой о помощи, но безуспешно. Только после вмешательства депутата АКЗС от ЛДПР, координатора Алтайского регионального отделения ЛДПР Сергея Булаева на трещину в стене в доме в самом центре Барнаула обратили внимание власти.
"Как только я обратился к Сергею Сергеевичу, мне сразу же позвонили со всех ведомств, которые не замечали проблему. Спустя несколько дней ко мне приехали представители МЧС, администрации Октябрьского района и мэрии города
По данным Алтайохранкультуры, на первом этаже дома, где расположено заведение Renoir, провели ремонт без согласования с ведомством. В частности, подпилили окна и дверной проем. Сейчас проводится экспертиза, которая даст заключение: виноват ли ремонт в кофейне в трещине. Если нарушения обнаружат, специалисты Алтайохранкультуры потребуют владельцев общепита исправить все нарушения. В настоящее время Роман ждет результатов экспертизы, которая объяснит, повлиял ли ремонт в Renoir на состояние здания.
В любом случае сотрудники МЧС уже обязали управляющую компанию "Ермак", обслуживающую дом, заделать трещину на фасаде здания. Роман надеется, что руки дойдут и до его квартиры.
"Дом, где я живу, один из самых красивых в центре. Хочется, чтобы фасад здания отремонтировали и барнаульцы могли наслаждаться его красивой архитектурой. Я бы сам заделал дыру, но боюсь, что придут специалисты Алтайохранкультуры и заставят меня все переделать", – заявил Роман Клименко.
Что известно о здании?
Дом на проспекте Ленина, 60, построили в 1952 году, чтобы сформировать единый архитектурный образ площади Советов. Особенность объекта – арка, ведущая во двор. Правда, сейчас фасад здания находится в отвратительном состоянии, учитывая нахождение в самом центре краевой столицы. Штукатурка на доме и арке отпадает. В 2015 году с торцевой части дом отремонтировали. Рабочие восстановили поврежденный штукатурный слой, а также покрасили фасад. На этом реконструкция закончилось.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе прямой линии заявил, что на ремонт 65 зданий на проспекте Ленина, которые находятся на красной линии, необходимо не менее 1,5 миллиарда рублей. Однако механизмов, чтобы за краевые деньги выполнить работы, сейчас нет. К вопросу могут вернуться к 300-летию Барнаула.
"Очень сложный вопрос. Когда-то за все отвечало советское государство. Сегодня действующее законодательство говорит, что за содержание домов отвечают собственники зданий. Необходимо проработать механизм, как отремонтировать фасады домов вдоль красных линий в Барнауле", – говорил о проблеме губернатор в 2024 году.
11:27:59 20-03-2025
"косметика" дому уже не поможет !
И мне кажется что сам владелец не сможет отремонтировать, тк. "памятник культурного наследия" !!!
Впрочем "Органы" тоже не хотят с "памятниками" связываться.....
11:31:39 20-03-2025
Проводить ремонт в квартире Роман самостоятельно не может... без согласования с Алтайохранкультуры, заделать трещину невозможно.
Что за ахинея? Стена синего цвета тоже с советского времени осталась? Кран потекший тоже Алтайохранкультура должна осмотреть сначала?))))
11:34:21 20-03-2025
А мне кажется, комфорт современного жителя дома должен быть безусловно важнее, чем идеальное соответствие замыслу архитектора 73 года назад
11:38:04 20-03-2025
Я сам не знал, но тоже как-то пришлось. Есть такой герметик, его в обычных гипермаркетах стройматериалов не купишь, т.к. он минимум раза в 1,5-2 дороже обычного стоит. Это в специальных конторах по герметикам продают. Где-то на ул. Ярных я ездил брал. Смысл в том, что он скажем так "тягучий". Забыл, как правильно называется. Смысл в том, что из-за сдвигов при изменении поверхности не более 60% после промазки таким герметиком, он сохраняет герметичность.
11:48:42 20-03-2025
А Роман интересный товарищ, делать самостоятельно не может, нанять не хочет. Фасад ему надо что бы сделали, что бы барнаульцы могли наслаждаться его красивой архитектурой. И ведь упорно будет жить в квартире в ушанке, но конопатить трещину не будет.
12:05:52 20-03-2025
Гость (11:48:42 20-03-2025) А Роман интересный товарищ, делать самостоятельно не может, ...
А вы тоже интересный. Трещина сквозная, на дом, возможно, надо стяжки ставить. Он их тоже сам должен делать?
И законопатить ее для того, что бы для очередной комиссии снова расковырять?
А синяя стена, это, похоже, декоративная штукатурка, может, это дезаен этакий.
12:38:29 20-03-2025
Гость (12:05:52 20-03-2025) А вы тоже интересный. Трещина сквозная, на дом, возможно...
на фото мы так и не увидели трещину на фасаде.
13:07:57 20-03-2025
Сквозная трещина без сквози, мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое
13:26:57 20-03-2025
Толи журналист, который пишет статью ничего не смыслит в материале, толи сам жилец дома ничего не смыслит в происходящем. Такие трещины штукатуркой не замазать. Три года жилец жил с трещиной и ждал, что она сама зарастет или что? Надо было давно обследовать здание и принимать реальные меры: трещину на стяжки как минимум.
14:39:40 20-03-2025
Архитектор (13:26:57 20-03-2025) Толи журналист, который пишет статью ничего не смыслит в мат... А вы читать пробовали статью? В самом начале: "Житель дома на проспекте Ленина, 60, три года жалуется на трещину в фасаде, которую никто не спешит устранять"
Человек три года стучится в инстанции!
14:49:20 20-03-2025
Гость (14:39:40 20-03-2025) А вы читать пробовали статью? В самом начале: "Житель дома н...
Либо стучиться не туда, либо не стучится. Если есть обращение, гсоударственный орган в рамках своей компетенции отвечает на обращение. Сколько раз я обращался - мне всегда отвечали по существу. Это просто закон так работает. Поэтому ни за что не поверю, что три года его игнорируют.
Тем более в статье написано, что он сначала замазывал. Пологаю, что потом ковер вешал. Привыкли во всем винить всех, кроме себя.
13:39:23 20-03-2025
Ковром закрыть тоже тема, для комиссий можно и отогнуть
14:17:05 20-03-2025
Гость (13:39:23 20-03-2025) Ковром закрыть тоже тема, для комиссий можно и отогнуть... Ну тогда уж плоский обогреватель инфракрасный.
14:37:24 20-03-2025
Гость (13:39:23 20-03-2025) Ковром закрыть тоже тема, для комиссий можно и отогнуть... Фото посмотрите, свёрнутый ковер рядом стоит
14:51:51 20-03-2025
Гость (14:37:24 20-03-2025) Фото посмотрите, свёрнутый ковер рядом стоит ... Вначале про большую картину писал, исправил когда ковер разглядел)
13:39:35 20-03-2025
На таких домах долги за коммуналку и капитальный ремонт висят годами, платить жители за свое жилье не хотят. А потом жалуются, что государство опять во всем виновато. Обычный лицемер.
15:01:12 20-03-2025
Гость (13:39:35 20-03-2025) На таких домах долги за коммуналку и капитальный ремонт вися... Каких "таких домах"?
21:40:59 20-03-2025
Гость (15:01:12 20-03-2025) Каких "таких домах"? ... Таких, где пожилые люди зачастую живут и квартир мало. Вы понимаете, что бюджет такого дома приори не может быть сопоставим с бюджетов большого человейника?
15:11:17 20-03-2025
Какие потолки высоченные
21:11:18 20-03-2025
кто в здравом уме купит квартиру в разваливающемся доме, которому больше 70 лет. отчет же нужно себе отдавать в том, что такие дома просто рассыпаются. деревянные перекрытия, штукатурка со стен падает, балконы сыпятся, трубы старые, проводка старая, подвалы вонючие, крыши текут. и трещина в стене. купил развалину. теперь романтикой какой-то прикрывается. в городе полно нормальных новостроек. раз айти специалист, должен был просчитать последствия.
02:51:19 22-03-2025
Гость (21:11:18 20-03-2025) кто в здравом уме купит квартиру в разваливающемся доме, кот... Глупости живём в доме 1939 года в центре,состояние износа дома 46 процентов просто надо самим жить по человечески
21:41:18 20-03-2025
"Зато не на выселках и 300 лет простоит"
07:39:05 22-03-2025
А ваши новостройки простоят столько лет?