Заткнуть дыру. Барнаулец три года живет в доме в центре города с трещиной в стене

Житель дома на проспекте Ленина, 60, три года жалуется на трещину в фасаде, которую никто не спешит устранять

20 марта 2025, 11:20, ИА Амител

Трещина в здании на проспекте Ленина, 60 / Фото: amic.ru

Жители дома по адресу проспект Ленина, 60, в Барнауле, построенного еще в 50-е годы прошлого века, жалуются на разрушение фасада. На стенах "сталинки" несколько лет назад появилась трещина, которая стала стремительно разрастаться. В итоге сейчас в квартире одного из жильцов дома – Романа Клименко – в спальне образовалась дыра, из которой с улицы зимой дует холодный ветер. Собственник квартиры два года безуспешно стучался во все инстанции, чтобы отремонтировали фасад. Тем более дом – памятник культурного наследия, поэтому за ним нужен особый уход. Роман не исключает, что причиной трещины могли быть ремонтные работы в кафе Renoir, расположенное этажом ниже.

Взял ипотеку в доме мечты, а получил трещину

Роман Клименко переехал в квартиру в доме на проспекте Ленина три года назад. Недвижимость, как молодой IT-специалист, приобрел в ипотеку. Роману всегда хотелось жить в самом центре Барнаула, поэтому дом на проспекте Ленина, 60, – одна из самых красивых "сталинок" в городе – показался ему идеальным вариантом. Однако после переезда в 2022 году мужчина заметил, что в спальне на стене есть небольшая трещина. Он замазал ее штукатуркой, но не помогло, через некоторое время стена снова стала разрушаться. В итоге за три года трещина увеличилась до половины стены.

"Дыра в стене сквозная. Особенно в морозы оттуда дует сильный холодный ветер", – пожаловался Роман amic.ru.

Собственник квартиры обратился в свою управляющую компанию "Ермак" с просьбой помочь устранить дефект. Сделать это удалось только снаружи. Впрочем, косметический ремонт не помог и трещина продолжала расти. В итоге щель на фасаде начала стремительно разрастаться и "расползлась" на несколько квартир подъезда.

Проводить ремонт в квартире Роман самостоятельно не может. Он бы и рад заделать дыру своими силами, но делать это должны только специалисты. К тому же дом на проспекте Ленина имеет статус памятника архитектуры краевого значения, поэтому просто так, без согласования с Алтайохранкультуры, заделать трещину невозможно.

Кто виноват?

Жители дома на проспекте Ленина не исключают, что трещину на фасаде здания мог спровоцировать ремонт в кофейне Renoir на первом этаже. Роман обращался к руководству заведения с жалобами, но в Renoir якобы не придали этому значения.

В итоге собственник квартиры написал письма в Алтайохранкультуру, прокуратуру Алтайского края с просьбой о помощи, но безуспешно. Только после вмешательства депутата АКЗС от ЛДПР, координатора Алтайского регионального отделения ЛДПР Сергея Булаева на трещину в стене в доме в самом центре Барнаула обратили внимание власти.

"Как только я обратился к Сергею Сергеевичу, мне сразу же позвонили со всех ведомств, которые не замечали проблему. Спустя несколько дней ко мне приехали представители МЧС, администрации Октябрьского района и мэрии города

По данным Алтайохранкультуры, на первом этаже дома, где расположено заведение Renoir, провели ремонт без согласования с ведомством. В частности, подпилили окна и дверной проем. Сейчас проводится экспертиза, которая даст заключение: виноват ли ремонт в кофейне в трещине. Если нарушения обнаружат, специалисты Алтайохранкультуры потребуют владельцев общепита исправить все нарушения. В настоящее время Роман ждет результатов экспертизы, которая объяснит, повлиял ли ремонт в Renoir на состояние здания.

В любом случае сотрудники МЧС уже обязали управляющую компанию "Ермак", обслуживающую дом, заделать трещину на фасаде здания. Роман надеется, что руки дойдут и до его квартиры.

"Дом, где я живу, один из самых красивых в центре. Хочется, чтобы фасад здания отремонтировали и барнаульцы могли наслаждаться его красивой архитектурой. Я бы сам заделал дыру, но боюсь, что придут специалисты Алтайохранкультуры и заставят меня все переделать", – заявил Роман Клименко.

Что известно о здании?

Дом на проспекте Ленина, 60, построили в 1952 году, чтобы сформировать единый архитектурный образ площади Советов. Особенность объекта – арка, ведущая во двор. Правда, сейчас фасад здания находится в отвратительном состоянии, учитывая нахождение в самом центре краевой столицы. Штукатурка на доме и арке отпадает. В 2015 году с торцевой части дом отремонтировали. Рабочие восстановили поврежденный штукатурный слой, а также покрасили фасад. На этом реконструкция закончилось.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе прямой линии заявил, что на ремонт 65 зданий на проспекте Ленина, которые находятся на красной линии, необходимо не менее 1,5 миллиарда рублей. Однако механизмов, чтобы за краевые деньги выполнить работы, сейчас нет. К вопросу могут вернуться к 300-летию Барнаула.