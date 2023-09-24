Затяжной ковид может вызвать долгосрочные повреждения органов

Ученые изучили данные более 300 человек и пришли к неутешительным выводам

24 сентября 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Затяжной COVID-19 может вызывать долгосрочные повреждения нескольких органов, пишет РИА Новости со ссылкой на британское исследование, опубликованное в журнале Lancet.

В него включили данные о 259 пациентах, выписанных из больницы после диагностированного коронавируса, и о 52 участниках контрольной группы без ковида.

В итоге у инфицированных пациентов повреждения легких встречались в 14 раз чаще, мозга – в три раза чаще, а почек – в два раза чаще, чем у людей из контрольной группы. При этом тяжесть повреждения органов, как выяснили ученые, зависит от тяжести инфекции, возраста пациента и наличия других заболеваний.

Ранее главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко в разговоре с amic.ru рассказал, насколько опасны последствия "легких форм" коронавируса.