Минприроды Алтая объявило тендер на строительство мусорного завода под Барнаулом
Краевые власти уже начали искать подрядчика
05 сентября 2024, 08:54, ИА Амител
Минприроды Алтайского края объявило о тендере на строительство завода по переработке ТКО в 100 км от Барнаула. Участок площадью не менее 30 га будет предоставлен победителю торгов, пишет "Коммерсант".
Заявки на участие принимаются до 11 октября, итоги планируется подвести не позднее 4 марта 2025 года. Победитель за собственные средства должен построить мусороперерабатывающий комплекс и эксплуатировать его до 2050 года.
Реализация проекта будет проходить в два этапа: в течение 30 месяцев необходимо сформировать проекты, а в течение еще 12 месяцев – завершить строительство и оснащение. Предельная мощность комплекса составит 275 тыс. тонн отходов в год.
09:40:20 05-09-2024
ниче не понял. а где ништяки инвестору?
вот участок 30 га - да, виден.
09:41:33 05-09-2024
Зачем так далеко мусор возить, почему не в городе или технологии не доработаны?
10:04:43 05-09-2024
какой по счету завод? где миллиарды собранные на те другие?
12:28:55 05-09-2024
Гость (10:04:43 05-09-2024) какой по счету завод? где миллиарды собранные на те другие?... Причём ,вроде ,мы все платим за береработку давно а они просто сваливают его а когда место не хватает проблему опять на граждан, мафия