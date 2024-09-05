Минприроды Алтая объявило тендер на строительство мусорного завода под Барнаулом

Краевые власти уже начали искать подрядчика

05 сентября 2024, 08:54, ИА Амител

Мусор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1125465

Минприроды Алтайского края объявило о тендере на строительство завода по переработке ТКО в 100 км от Барнаула. Участок площадью не менее 30 га будет предоставлен победителю торгов, пишет "Коммерсант".

Заявки на участие принимаются до 11 октября, итоги планируется подвести не позднее 4 марта 2025 года. Победитель за собственные средства должен построить мусороперерабатывающий комплекс и эксплуатировать его до 2050 года.

Реализация проекта будет проходить в два этапа: в течение 30 месяцев необходимо сформировать проекты, а в течение еще 12 месяцев – завершить строительство и оснащение. Предельная мощность комплекса составит 275 тыс. тонн отходов в год.