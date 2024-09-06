"Завораживает". Дома с "арабской" архитектурой построят вместо спортцентра в Барнауле

Часть фасадов зданий отделают клинкерным кирпичом и натуральным камнем

06 сентября 2024, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Анатолия, 50, 52 / Фото: мастерская "Тектоника"

ЖК, состоящий из двух восьмиэтажных домов, запроектировали в историческом центре Барнаула – на ул. Анатолия (между ул. Максима Горького и пр. Комсомольским). У каждого корпуса будет собственная подземная парковка и двор, а рядом с участком застройщик обещает построить спортивную площадку и сделать сквер. Проект ЖК представили на градсовете 5 сентября. Члены комиссии пришли в восторг от классической архитектуры зданий, однако обратили внимание, что в генплане на месте домов должен быть спорткомплекс. Что на это ответил застройщик – в материале amic.ru.

Дома из камня

ЖК, который уже получил название "Буревестник", построят в сформированном квартале. Окружающая застройка разнообразная: по ул. Анатолия – дома середины прошлого века, по пр. Комсомольскому – минимализм советского строительства и эклектика 90-х годов. На ул. Максима Горького есть купеческий особняк, возведенный конце XIX – начале XX века, но значительно перестроенный в советское время.

Проект домов разработала мастерская "Тектоника". Ее архитектор Елена Булавина пояснила: комплекс будут застраивать в два этапа. Первый дом – двухподъездный, рассчитанный на 48 квартир. Объекты крупногабаритные: двух-, трех-, четырехкомнатные. В подземном паркинге запроектировано 34 машино-места, в подвале предусмотрены кладовые. Второй дом меньше. Он одноподъездный, в нем 28 трехкомнатных квартир. Подземный паркинг рассчитан на 17 машино-мест.

Проект ЖК на ул. Анатолия, 50, 52 / Фото: мастерская "Тектоника"

"Дворы домов будут свободными от автотранспорта, там расположатся детские и игровые площадки, зоны отдыха. На территории со стороны ул. Максима Горького запроектирован благоустроенный сквер. Есть еще неразграниченный участок между домами и ул. Интернациональной, 47. Здесь предлагается разместить плоскостное спортивное сооружение", – отметила Елена Булавина.

В озелененном сквере установят лавочки, а также арт-объект "Буревестник". На территории спортивного объекта предлагают разместить тренажеры, площадки для игры в теннис.

Вопросы к генплану

Локация объекта вызвала споры у членов комиссии. Начальник архитектурно-планировочного отдела "Альфа-Проект" Вадим Ломакин вспомнил, что несколько лет назад другая строительная компания уже претендовала на участок и нераспределенные земли.

Однако ей отказали в связи с тем, что, согласно генплану, площадка предназначалась для спортивного объекта.

"Хочется понять правила игры: куда делся этот спортивный комплекс, где он будет размещаться, проводился ли какой-то анализ на эту тему. Я неспроста спрашиваю. К нам обратились за разработкой проекта планировки квартала через ул. Анатолия, а там вообще школа должна размещаться", – сказал Вадим Ломакин.

Директор строительной компании "Сок" (она и планирует развивать ЖК) Андрей Щукин пояснил: девелопер обратился в мэрию и предложил выделить пустующий участок под спортивный объект. В нем сейчас нуждается весь квартал.

"Город не против [выделения участка]. В квартале находятся три многоквартирных дома, у которых нет спортивных площадок. Мы решили, что это оптимальный вариант, чтобы был организован общий доступ", – сказал Андрей Щукин.

Однако жильцы дома по ул. Интернациональной, 47, выступают против строительства спортивной площадки: этот участок они используют как парковку. Барнаульцы обратились в мэрию и попросили предоставить им землю.

По этой причине застройщик сейчас рассматривает строительство спортивного объекта напротив, на ул. Анатолия, 59-63. Один земельный участок он уже выкупил. Там же компания хочет возвести закрытый гараж-стоянку.

Вадим Ломакин отметил: эти объекты также не предусмотрены генпланом, там должна быть школа.

"Получается, что жилые дома "сажаем" на территорию спортивных объектов, гаражи – на место школ. Куда денутся эти объекты? Ответа нет. Или мы сразу должны закладывать в генплан города. Возможно, спортивный объект стоить рассмотреть при реализации второй очереди ЖК", – предложил он.

При этом архитектуру домов эксперт сравнил с застройкой в современных арабских странах. Отчасти это выражено наличием открытых балконов.

Руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг также остался доволен внешним видом зданий.

"ЖК состоялся, получился, уделено большое внимание улице. Думаю, дома будут дорогими. Мне кажется, ЖК украсит эту часть города", – сказал он.

"Завораживает", – высказался главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.

В результате проект согласовали без замечаний.