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"Завораживает". Дома с "арабской" архитектурой построят вместо спортцентра в Барнауле

Часть фасадов зданий отделают клинкерным кирпичом и натуральным камнем

06 сентября 2024, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Анатолия, 50, 52 / Фото: мастерская "Тектоника"

ЖК, состоящий из двух восьмиэтажных домов, запроектировали в историческом центре Барнаула – на ул. Анатолия (между ул. Максима Горького и пр. Комсомольским). У каждого корпуса будет собственная подземная парковка и двор, а рядом с участком застройщик обещает построить спортивную площадку и сделать сквер. Проект ЖК представили на градсовете 5 сентября. Члены комиссии пришли в восторг от классической архитектуры зданий, однако обратили внимание, что в генплане на месте домов должен быть спорткомплекс. Что на это ответил застройщик – в материале amic.ru.

Дома из камня

ЖК, который уже получил название "Буревестник", построят в сформированном квартале. Окружающая застройка разнообразная: по ул. Анатолия – дома середины прошлого века, по пр. Комсомольскому – минимализм советского строительства и эклектика 90-х годов. На ул. Максима Горького есть купеческий особняк, возведенный конце XIX – начале XX века, но значительно перестроенный в советское время.

Проект домов разработала мастерская "Тектоника". Ее архитектор Елена Булавина пояснила: комплекс будут застраивать в два этапа. Первый дом – двухподъездный, рассчитанный на 48 квартир. Объекты крупногабаритные: двух-, трех-, четырехкомнатные. В подземном паркинге запроектировано 34 машино-места, в подвале предусмотрены кладовые. Второй дом меньше. Он одноподъездный, в нем 28 трехкомнатных квартир. Подземный паркинг рассчитан на 17 машино-мест.

Проект ЖК на ул. Анатолия, 50, 52 / Фото: мастерская "Тектоника"

"Дворы домов будут свободными от автотранспорта, там расположатся детские и игровые площадки, зоны отдыха. На территории со стороны ул. Максима Горького запроектирован благоустроенный сквер. Есть еще неразграниченный участок между домами и ул. Интернациональной, 47. Здесь предлагается разместить плоскостное спортивное сооружение", – отметила Елена Булавина.

В озелененном сквере установят лавочки, а также арт-объект "Буревестник". На территории спортивного объекта предлагают разместить тренажеры, площадки для игры в теннис.

Вопросы к генплану

Локация объекта вызвала споры у членов комиссии. Начальник архитектурно-планировочного отдела "Альфа-Проект" Вадим Ломакин вспомнил, что несколько лет назад другая строительная компания уже претендовала на участок и нераспределенные земли.

Однако ей отказали в связи с тем, что, согласно генплану, площадка предназначалась для спортивного объекта.

"Хочется понять правила игры: куда делся этот спортивный комплекс, где он будет размещаться, проводился ли какой-то анализ на эту тему. Я неспроста спрашиваю. К нам обратились за разработкой проекта планировки квартала через ул. Анатолия, а там вообще школа должна размещаться", – сказал Вадим Ломакин.

Директор строительной компании "Сок" (она и планирует развивать ЖК) Андрей Щукин пояснил: девелопер обратился в мэрию и предложил выделить пустующий участок под спортивный объект. В нем сейчас нуждается весь квартал.

"Город не против [выделения участка]. В квартале находятся три многоквартирных дома, у которых нет спортивных площадок. Мы решили, что это оптимальный вариант, чтобы был организован общий доступ", – сказал Андрей Щукин.

Однако жильцы дома по ул. Интернациональной, 47, выступают против строительства спортивной площадки: этот участок они используют как парковку. Барнаульцы обратились в мэрию и попросили предоставить им землю.

По этой причине застройщик сейчас рассматривает строительство спортивного объекта напротив, на ул. Анатолия, 59-63. Один земельный участок он уже выкупил. Там же компания хочет возвести закрытый гараж-стоянку.

Вадим Ломакин отметил: эти объекты также не предусмотрены генпланом, там должна быть школа.

"Получается, что жилые дома "сажаем" на территорию спортивных объектов, гаражи – на место школ. Куда денутся эти объекты? Ответа нет. Или мы сразу должны закладывать в генплан города. Возможно, спортивный объект стоить рассмотреть при реализации второй очереди ЖК", – предложил он.

При этом архитектуру домов эксперт сравнил с застройкой в современных арабских странах. Отчасти это выражено наличием открытых балконов.

Руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг также остался доволен внешним видом зданий.

"ЖК состоялся, получился, уделено большое внимание улице. Думаю, дома будут дорогими. Мне кажется, ЖК украсит эту часть города", – сказал он.
"Завораживает", – высказался главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров. 

В результате проект согласовали без замечаний.

  

Барнаул недвижимость архитектура проект

Комментарии 32

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Элен без ребят

09:21:32 06-09-2024

мне все равно, если честно, куда будут ставить *оповозки жители этих домов, но просто интересно почему квартир сильно больше, чем машиномест на парковке, когда практически в каждой семье 1-2 машины?

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Гость

09:51:31 06-09-2024

Элен без ребят (09:21:32 06-09-2024) мне все равно, если честно, куда будут ставить *оповозки жит... ] ]
Жирно не будет, на две машины вам места около дома?

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Элен без ребят

12:00:47 06-09-2024

Гость (09:51:31 06-09-2024) ... так и на одну не получается)

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Гость

12:37:17 06-09-2024

Элен без ребят (12:00:47 06-09-2024) так и на одну не получается)... Например пятиэтажка на 100 квартир. Где вы предлагаете выделять на них место? C головой тоже иногда нужно дружить.

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Гость

09:23:01 06-09-2024

в Барнауле все самые уродливые, примитивные и не жизнеспособные проекты страны воплощаются? Что происходит то?

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Гость

10:11:36 06-09-2024

Гость (09:23:01 06-09-2024) в Барнауле все самые уродливые, примитивные и не жизнеспособ... В Новосибирск едьте, там вам будет красиво.

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Гость

11:57:00 06-09-2024

Гость (10:11:36 06-09-2024) В Новосибирск едьте, там вам будет красиво.... ну если вам красиво в новосибирске, то "едьте" сами

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Элен без ребят

12:11:25 06-09-2024

Гость (10:11:36 06-09-2024) В Новосибирск едьте, там вам будет красиво.... скоро в юбилейный, 30й раз поеду.
там пл. Ленина очень красивая, краеведческий музей, ЖД вокзал и стоквартирный дом, а где еще?

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Гость

15:18:08 06-09-2024

Элен без ребят (12:11:25 06-09-2024) скоро в юбилейный, 30й раз поеду. там пл. Ленина очень к... И че там, 100++ парковок у того дома?

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Гость

09:33:16 06-09-2024

Члены комиссии пришли в восторг от классической архитектуры зданий.
Кто эти люди?

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Архитектор

09:43:37 06-09-2024

Приплыли - ЖК из двух домов .....

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Гость

09:52:58 06-09-2024

В желании заработать на новых квадратах, скоро и существующие школы начнут сносить. В центральной части города возводят много многоэтажек, но не слышал чтобы начали строить дополнительные школы.

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Гость

12:03:22 06-09-2024

Гость (09:52:58 06-09-2024) В желании заработать на новых квадратах, скоро и существующи... Ни школ, ни садиков, ни парковок...
Знакомые из того района детей в садик через пол города возят, в школу чуть ближе, но то же не ппешком

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Гость

08:19:53 07-09-2024

Гость (09:52:58 06-09-2024) В желании заработать на новых квадратах, скоро и существующи... Это не заработок, это грабеж земли у жителей города. В центральном районе снесли все семь бань, где студенту или пенсионеру помыться?

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Гость

18:22:46 07-09-2024

Гость (08:19:53 07-09-2024) Это не заработок, это грабеж земли у жителей города. В центр... пенсионеры и студенты в палатках живут на помойке? у моего сына-студента в новосибе санузел на 4 блока, абонемент в бассейн. у моих родителей квартира с душем, ванной и сауной, и в загородном доме баня.

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Гость

12:32:41 08-09-2024

Гость (09:52:58 06-09-2024) В желании заработать на новых квадратах, скоро и существующи... Так уже на горе вместо школы человейник стоит и школу строить там не собираются. Думают как больницу и садик снести ради недочнловейников

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Гость

09:55:26 06-09-2024

Машиномест должно быть столько же сколько и квартир, никак не меньше. Иначе это обман, а не современный дом

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Гость

09:56:15 06-09-2024

Архитектор (09:43:37 06-09-2024) Приплыли - ЖК из двух домов ..... ... Уже и один дом называют ЖК

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Гость

10:44:20 06-09-2024

Если опустить тёрки , касающиеся споткомплекса, само объёмно-планировочное решение домов интереснее всех новостроек вокруг.

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Гость

10:52:20 06-09-2024

Арабская ноооочь.. о дивный востооок.... покажите где ТАМ что из арабского??

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Гость

11:11:50 06-09-2024

Гость (10:52:20 06-09-2024) Арабская ноооочь.. о дивный востооок.... покажите где ТАМ чт... Звучит красиво, как сами пропели такие эмоции должно вызывать у будущего покупателя. У нас давно строители-маркетологи сделали подмену понятий. Как звучит "евроремонт" евродвушка, комната студия против всяких малосемеек и др. Не назовут же они жилой комплекс с кишлачной архитектурой:)

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Элен без ребят

12:03:37 06-09-2024

Гость (10:52:20 06-09-2024) Арабская ноооочь.. о дивный востооок.... покажите где ТАМ чт... тоже хочу чтобы прям в кружочек обвели и стрелочку.

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Гость

12:13:07 06-09-2024

Элен без ребят (12:03:37 06-09-2024) тоже хочу чтобы прям в кружочек обвели и стрелочку. ... А может подразумевается что там будут жить диаспоры с 5 женами и куча детишек)

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Элен без ребят

13:23:32 06-09-2024

Гость (12:13:07 06-09-2024) А может подразумевается что там будут жить диаспоры с 5 жена... реально думаете, что арабы понаедут или вы их путаете с гражданами из Средней Азии? :)

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Гость Я

00:20:19 07-09-2024

Да какие школы и детсады со спорт площадками. Вон "политех" сколько земли занимает, снести и настроить "человейников", а то понимаешь подавай им социальные объекты, ага ждите. У горожан уже отжали речной вокзал и пл. Сахарова.

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Гость

18:17:23 07-09-2024

Гость Я (00:20:19 07-09-2024) Да какие школы и детсады со спорт площадками. Вон "политех" ... они нам не нужны. тебе были нужны - так выкупил бы да радовался.

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Гость

12:36:36 08-09-2024

Гость Я (00:20:19 07-09-2024) Да какие школы и детсады со спорт площадками. Вон "политех" ... ЦУМ ещё пропустили. Все ради Ракшина

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Гость

17:02:48 07-09-2024

делайте уже террасы как в израильских вип-комплексах, лоджии по 30 метров! потепление климата же, умоляю

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Гость

18:20:07 07-09-2024

итак, все убогие стенальцы, которые кроме как хрущёвок не видели, в домах предусмотрены парковка на 500 машин, 3 этажа ПОД домом с кладовыми, одно машиноместо ~+300 000 руб. к стоимости квартиры. Двор закрыт шлагбаумом, стоянка во дворе ЗАПРЕЩЕНА, парковка не более 7 мин

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Гость

21:43:58 07-09-2024

Гость (18:20:07 07-09-2024) одно машиноместо ~+300 000 руб. к стоимости квартиры. машиноместа так подешевели? еще лет 5 назад (или чуть больше) за "дырку с ручкой" застройщик просил минимум полляма...

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Гость

12:42:07 08-09-2024

Гость (18:20:07 07-09-2024) итак, все убогие стенальцы, которые кроме как хрущёвок не ви... 1500 000 за парковочное место не хотите? А есть уже

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Ежик

12:44:25 08-09-2024

Архитектура ни о чем. Красивого ничего. К арабам общего ничего. Будем ждать когда каждый начнет стеклить балкон как вздумается
Тогда действительно тот ещё тетрис из 90-х получится

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