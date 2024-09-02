Огромный дом построят в Научном городке под окнами школы, где нет свободных мест

Жители вынуждены будут отвозить детей в учебные учреждения в Барнауле

02 сентября 2024, 09:20, ИА Амител

Проект дома в Научном городке в Барнауле

На месте недостроя в Научном городке планируют возвести восьмиэтажный панельный жилой дом. Проект со второй попытки одобрили 29 августа на заседании градсовета Барнаула. Удивительно, что после возведения здания численность жителей Научного городка вырастет более чем 10-15%: с 2800 человек до 3200. Кроме того, объект появится по соседству со школой и детским садом. Однако мест там нет и покупатели квартир должны будут возить детей в Барнаул. Ближайшие учебные заведения находятся в 20-30 минутах езды на автомобиле.

Каким будет здание?

Эскиз дома по адресу улица Научный городок, 23, подготовил "Алтайгражданпроект" по заказу "Строительной инициативы". По задумке разработчиков это типовое восьмиэтажное здание, в котором будет три подъезда. На первом этаже запроектировали помещения общественного назначения. По сравнению с первым представлением, во втором варианте проекта изменили дизайн. Дом стал более "темным".

Остальные параметры не изменились. Общая площадь участка – 8,1 тысячи квадратных метров. Дом будет рассчитан на 184 квартиры, в которых предусмотрено проживание 328 человек.

Участок расположен в районе с советской застройкой, рядом находится детский сад и школа. Однако мест там нет. В качестве альтернативы потенциальным покупателям представительница "Алтайгражданпроекта" Ольга Моисеева предложила искать места в других учебных заведениях в Барнауле. Самые близкие – в 20-30 минутах езды от Научного городка.

Кроме того, предусматривается строительство парковочной зоны на 109 автомобилей. Однако этого не хватает для соблюдения нормативов. Оставшиеся машины авторы предложили оставлять на красных линиях вдоль улицы Научный городок. Кроме того, в 500 метрах от дома также есть гаражный кооператив. Оставить "железных коней" можно будет там, что в пределах градостроительной нормы.

Также для строительства придется вырубить часть кустарников, но застройщик планирует возместить потом "потери".

Что сказали о проекте эксперты?

В целом все сошлись во мнении, что дизайн здания стал лучше и дом украсит Научный городок. Барнаульский предприниматель Евгений Носенко заметил, что часть территории застройки выходит на участок школы. Он рекомендовал застройщику как-то компенсировать это и сделать там игровую площадку.

Первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров предложил пересмотреть концепцию схемы въезда на территорию будущего дома, а также поработать над пешеходными тротуарами рядом с участком.

В итоге проект одобрили.