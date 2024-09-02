Огромный дом построят в Научном городке под окнами школы, где нет свободных мест
Жители вынуждены будут отвозить детей в учебные учреждения в Барнауле
02 сентября 2024, 09:20, ИА Амител
На месте недостроя в Научном городке планируют возвести восьмиэтажный панельный жилой дом. Проект со второй попытки одобрили 29 августа на заседании градсовета Барнаула. Удивительно, что после возведения здания численность жителей Научного городка вырастет более чем 10-15%: с 2800 человек до 3200. Кроме того, объект появится по соседству со школой и детским садом. Однако мест там нет и покупатели квартир должны будут возить детей в Барнаул. Ближайшие учебные заведения находятся в 20-30 минутах езды на автомобиле.
Каким будет здание?
Эскиз дома по адресу улица Научный городок, 23, подготовил "Алтайгражданпроект" по заказу "Строительной инициативы". По задумке разработчиков это типовое восьмиэтажное здание, в котором будет три подъезда. На первом этаже запроектировали помещения общественного назначения. По сравнению с первым представлением, во втором варианте проекта изменили дизайн. Дом стал более "темным".
Остальные параметры не изменились. Общая площадь участка – 8,1 тысячи квадратных метров. Дом будет рассчитан на 184 квартиры, в которых предусмотрено проживание 328 человек.
Участок расположен в районе с советской застройкой, рядом находится детский сад и школа. Однако мест там нет. В качестве альтернативы потенциальным покупателям представительница "Алтайгражданпроекта" Ольга Моисеева предложила искать места в других учебных заведениях в Барнауле. Самые близкие – в 20-30 минутах езды от Научного городка.
Кроме того, предусматривается строительство парковочной зоны на 109 автомобилей. Однако этого не хватает для соблюдения нормативов. Оставшиеся машины авторы предложили оставлять на красных линиях вдоль улицы Научный городок. Кроме того, в 500 метрах от дома также есть гаражный кооператив. Оставить "железных коней" можно будет там, что в пределах градостроительной нормы.
Также для строительства придется вырубить часть кустарников, но застройщик планирует возместить потом "потери".
Что сказали о проекте эксперты?
В целом все сошлись во мнении, что дизайн здания стал лучше и дом украсит Научный городок. Барнаульский предприниматель Евгений Носенко заметил, что часть территории застройки выходит на участок школы. Он рекомендовал застройщику как-то компенсировать это и сделать там игровую площадку.
Первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров предложил пересмотреть концепцию схемы въезда на территорию будущего дома, а также поработать над пешеходными тротуарами рядом с участком.
В итоге проект одобрили.
09:26:24 02-09-2024
Это не покупатели квартир будут возить детей в другие школы и садики, а коренные жители.
А у новосёлов будут льготы, блат, бабло...
Встречайте новых соседей!!!
09:37:01 02-09-2024
Не под окнами школы построят, а закроют детский сад от солнца, плюс часть 22-го дома. Школа расположена в другой стороне. Жалко городок. На сегодняшний день, канализационные отходы вывозят машинами из отстойников, т.к. все заилино, отстоями заливает часть гаражных боксов. Проблемы с водоснабжением. Поздравляю всех будущих жильцов нового года с переездом в экологически чистый городок (пока). Ну а жителям терпения!
09:49:56 02-09-2024
Обязаны будут по прописке принять, пусть новые классы открывают.
10:29:22 02-09-2024
Гость (09:49:56 02-09-2024) Обязаны будут по прописке принять, пусть новые классы открыв... Все Вам обязаны... Если в школе нет мест (нет помещений, нет учителей) - то никто Вас в школу не примет.
10:17:17 02-09-2024
"Самые близкие – в 20-30 минутах езды от Научного городка" - это какие? 52 и 53 на космонавтов? а детей туда возьмут? а общественный транспорт туда ходит без перебоев? они там совсем голову потеряли? а что за прикол с тем что дом на участок школы встал? это как так проектировать надо...
10:37:20 02-09-2024
Урбанизко (10:17:17 02-09-2024) "Самые близкие – в 20-30 минутах езды от Научного городка" ... а в этих школах тоже нет свободных мест. Почему кто то решил что детей из Научного городка кто то ждет в этих учебных заведениях? Поток тоже застраивается, и там тоже мест нет. Семьи с детьми должны будут сто раз подумать, прежде чем брать квартиры там
22:50:44 02-09-2024
гость (10:37:20 02-09-2024) а в этих школах тоже нет свободных мест. Почему кто то решил... Переезжайте к нам, Кавалерийская- Кащеевой. Пять детских садов на выбор. Группы закрываются из-за отсутствия детей, все уехали в новые районы, жить в человейниках
11:23:29 02-09-2024
Урбанизко (10:17:17 02-09-2024) "Самые близкие – в 20-30 минутах езды от Научного городка" ... да, как так! На территории школы частник строит многоквартирный дом! Совсем ополоумили! Оттяпать землю у школы! Спортплощадку они построят... Пусть делают площадку у своего дома, хоть вместо парковки.
11:31:18 02-09-2024
Урбанизко (10:17:17 02-09-2024) "Самые близкие – в 20-30 минутах езды от Научного городка" ... в гоньбу )))
10:45:48 02-09-2024
А чё такого? Третья смена спасёт школу.
10:50:02 02-09-2024
Год семьи - всё для детей. Вот только чьих?
19:02:08 02-09-2024
Гость (10:50:02 02-09-2024) Год семьи - всё для детей. Вот только чьих?... у нас насколько я помню общество капиталистическое строится с 2000 года, поэтому чо за вопросы
11:05:19 02-09-2024
Застройщик зарабатывает деньги, построил продал. А вот проектировщик запроектировал проблему. В принципе тоже руки умыл-не при делах. С Администрации спроса нет. Как и нет крайних.
11:10:08 02-09-2024
А градостроительный совет имеет право одобрять проект, если он не соответствует хотя бы одной норме (обеспечение парковочных мест, мест в школе и т.д.)?
14:36:52 02-09-2024
Барнаулец (11:10:08 02-09-2024) А градостроительный совет имеет право одобрять проект, если ... Почитай законодательную базу, че такой глупый совсем ?
16:46:23 02-09-2024
Барнаулец (11:10:08 02-09-2024) А градостроительный совет имеет право одобрять проект, если ...
они в принципе ничо не решают. вон мичурин не одобрили - ну и толку? стоит. куда там дети через магистраль ходят - непонятно
19:02:47 02-09-2024
Барнаулец (11:10:08 02-09-2024) А градостроительный совет имеет право одобрять проект, если ... нет такого закона "неодобрять из за школы"
11:34:35 02-09-2024
А всех ноющих про школу кто то НАСИЛЬНО туда пихает жить? сами выбирают без садов/школ/поликлиник/парковок - потом все кругом виноваты.
11:38:26 02-09-2024
Не мечтай те , школа 52,53 Поток в планах застройки Так что учиться негде. Да теперь стране нужны ли грамотные?
12:15:13 02-09-2024
Татьяна (11:38:26 02-09-2024) Не мечтай те , школа 52,53 Поток в планах застройки Так что ... А можно не ходить в школу?
12:30:36 02-09-2024
Гость (12:15:13 02-09-2024) А можно не ходить в школу?... если вам больше 30 лет - то да, можете уже не ходить, толку уже не будет.
17:23:08 02-09-2024
Татьяна (11:38:26 02-09-2024) Не мечтай те , школа 52,53 Поток в планах застройки Так что ... судя по тому , сколько мигрантов к нам завозят , видимо не очень то стране нужны грамотные)))
16:34:07 02-09-2024
Когда поселок "кулацкий" нынче сибирский расстроился чет не ныл никто и котеджей понастроили на полях. О численности населения. Вон в Гоньбе школа полупустая. В Научном учатся ученики с Кз, Гоньба и окрестностей. Этот дом спланирован с 90х годов там ему и быть. Ищите + а не одни -
19:27:12 02-09-2024
Сейчас столько многоэтажек в городе строят! Назревает вопрос:а власти все хорошо продумали? Сейчас в Барнауле каждодневные пробки,невозможно уехать, за такси баснословные цены ломят. А если построят мини-города? У нас с этим небоскребами построят поликлиники, детские сады, школы, спортивные учреждения,досуговые центры? С КОГО ПОТОМ СПРАШИВАТЬ? КТО ЭТИ ПРОЕКТЫ ОДОБРЯЕТ?
23:38:11 02-09-2024
Пусть целый квартал со школами и детским садом там построят. Южный застраивают, пускай и за Научный городок возьмутся. Можно ещё начать строительство вблизи посёлка Гоньба. Хватит уплотнять город, стройте и развивайте пригороды!
10:38:03 03-09-2024
Змей (23:38:11 02-09-2024) Пусть целый квартал со школами и детским садом там построят.... ваше ценное руководящее указание несомненно будет принято к исполнению, о чем вам будет доложено.
09:10:41 04-09-2024
Много идиотов в 1991 году бегали, особенно в Москве, очень хотели жить при власти капитала! Избрали алкаша Ельцина. Теперь у нас, самый дикий капитализм XIX века!
Вот итог через 30 лет! Не строят не школ, не детских садов, закрыто большенство ПТУ и медицинских учреждений, не обновляются коммуникации!
Просто, тупо строят человейники, и им плевать на мнение местного населения! Для этого специально устроили разнузнутую миграционную политику! Типа не хотят местные рожать "крепостных крестьян"! А мы вас заменим выходцами из кишлаков и аулов, они нам нарожают как надо! Так, что не переживайте, не будет покупать коренное население продадут выходцами из Средней Азии и Закавказья! А им школы не нужны, торговать на базаре, заниматься в бойцовских клубах и танцевать ночью во дворе под рёв динамиков лезгинку и "2 класса и 3 коридоров" достаточно!