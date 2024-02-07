Здесь есть все. Гришковец поделился впечатлениями о новой поездке на Алтай

По мнению драматурга, это единственный регион, который расскажет о России все

07 февраля 2024, 19:35, ИА Амител

Евгений Гришковец на форуме "Новый вектор. Сибирь" / Фото: amic.ru

Драматург Евгений Гришковец поделился своими ощущениями от поездки на Алтай. В своем Telegram-канале он заявил, что пробыл в регионе пять дней – и этого ему мало.

Гришковец заявил, что объездил всю Россию на много раз как писатель, и знает массу людей, которые счастливо живут в своих городах, совсем не зная просторов своей Родины.

"Многие и не ощущают в этом потребности. Но тем, кто такую потребность чувствует, я заявляю: в первую очередь на Алтай! Так я скажу и тому, кто ни разу не был в России", – отметил он.

По мнению Гришковца, ни один российский город или регион не даст широкого представления о всей стране, как Алтай.

"А на Алтае есть все! Алтай лежит строго посередине между Смоленском и Владивостоком. Алтай – это и поля с березовыми перелесками и холмистые предгорья, это реки Катунь и Бия и еще бессчетное количество рек и речушек чистых, порожистых, рыбных, шумных и тихих. Это горы фантастической красоты. Водопады. Это огромные кедровые массивы, тайга… Это кристальные озера, среди которых Телецкое выделяется и размером, и глубиной, и тем, что большая его часть не замерзает никогда, даже самой лютой зимой. Алтай – это живописные, настоящие, укладистые деревни, горные и лесные пасеки, заповедные места, алтайские народы, староверы… И, конечно, места, описанные Василием Макаровичем Шукшиным. (Фильмы "Живет такой парень", "Ваш сын и брат", "Печки-лавочки". Все его рассказы – это Алтай.) Читать названия рек и деревень алтайских, озер, гор – это уже поэзия! А люди! Сибирские люди… Немногословные, но с историями. Не чванливые, но с достоинством. Не нараспашку, но гостеприимные и хлебосолы", – описал Алтай Гришковец.Он отметил, что всего этого здесь "много и доступно". Везде можно доехать, добраться, доплыть и дойти, для чего не нужны особые навыки и экипировка – только желание, азарт и любовь. Тех, кто это покажет, достаточно много, и это "светлые люди", ведь другие тут не приживаются.

Напомним, что на Алтае планируют снять несколько новелл по мотивам рассказов Евгения Гришковца. Снимет ленту под названием "Из Сибири с любовью" режиссер Марк Горобец.