Здесь есть все. Гришковец поделился впечатлениями о новой поездке на Алтай
По мнению драматурга, это единственный регион, который расскажет о России все
07 февраля 2024, 19:35, ИА Амител
Драматург Евгений Гришковец поделился своими ощущениями от поездки на Алтай. В своем Telegram-канале он заявил, что пробыл в регионе пять дней – и этого ему мало.
Гришковец заявил, что объездил всю Россию на много раз как писатель, и знает массу людей, которые счастливо живут в своих городах, совсем не зная просторов своей Родины.
"Многие и не ощущают в этом потребности. Но тем, кто такую потребность чувствует, я заявляю: в первую очередь на Алтай! Так я скажу и тому, кто ни разу не был в России", – отметил он.
По мнению Гришковца, ни один российский город или регион не даст широкого представления о всей стране, как Алтай.
"А на Алтае есть все! Алтай лежит строго посередине между Смоленском и Владивостоком. Алтай – это и поля с березовыми перелесками и холмистые предгорья, это реки Катунь и Бия и еще бессчетное количество рек и речушек чистых, порожистых, рыбных, шумных и тихих. Это горы фантастической красоты. Водопады. Это огромные кедровые массивы, тайга… Это кристальные озера, среди которых Телецкое выделяется и размером, и глубиной, и тем, что большая его часть не замерзает никогда, даже самой лютой зимой. Алтай – это живописные, настоящие, укладистые деревни, горные и лесные пасеки, заповедные места, алтайские народы, староверы… И, конечно, места, описанные Василием Макаровичем Шукшиным. (Фильмы "Живет такой парень", "Ваш сын и брат", "Печки-лавочки". Все его рассказы – это Алтай.) Читать названия рек и деревень алтайских, озер, гор – это уже поэзия! А люди! Сибирские люди… Немногословные, но с историями. Не чванливые, но с достоинством. Не нараспашку, но гостеприимные и хлебосолы", – описал Алтай Гришковец.Он отметил, что всего этого здесь "много и доступно". Везде можно доехать, добраться, доплыть и дойти, для чего не нужны особые навыки и экипировка – только желание, азарт и любовь. Тех, кто это покажет, достаточно много, и это "светлые люди", ведь другие тут не приживаются.
Напомним, что на Алтае планируют снять несколько новелл по мотивам рассказов Евгения Гришковца. Снимет ленту под названием "Из Сибири с любовью" режиссер Марк Горобец.
10:08:27 08-02-2024
Хорошо сказал!
10:49:06 08-02-2024
Снизу подпись: культура, алтайский край... А при чем здесь Алтайский край, когда большая часть описанного находится в соседнем регионе- Республике Алтай?
13:10:14 08-02-2024
Алтаец (10:49:06 08-02-2024) Снизу подпись: культура, алтайский край... А при чем здесь А... Большая часть это Озеро Телецкое? Все остальное описанное в избытке в Алтайском крае присутствует, от предгорий в Колывани до степей Кулундинских. И речки и водопады и деревни со старым укладом.
13:39:23 08-02-2024
Гость (13:10:14 08-02-2024) Большая часть это Озеро Телецкое? Все остальное описанное в ... посмотрите праве в глаза, когда человек из Центральной России говорит про Алтай, он имеет ввиду Горный Алтай - Республику Алтай. Они вообще не в курсе про разделение наших регионов.
15:32:31 09-02-2024
Гость (13:39:23 08-02-2024) посмотрите праве в глаза, когда человек из Центральной Росси... Гришковец - родом из Кемерова. На Алтае жили его предки,родственники. И он, будучи школьником, бывал во многих местах на Алтае